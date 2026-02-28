Adne van Engelen lidera el recital del Terengganu Cycling Team en el Grand Prix Pedalia

El neerlandés Adne van Engelen (Terengganu Cycling Team) se llevó la primera edición del Grand Prix Pedalia, una clásica de 100 kilómetros que discurrió en la ciudad de Alanya, en la costa mediterránea central de Turquía.

La carrera, que no contó con participación colombiana, terminó con un recital del equipo continental malasio que acaparó las primeras tres posiciones del podio con el australiano Fergus Browning y el británico Zeb Kyffin acompañando a Van Engelen, su compañero de equipo.



El Terengganu Cycling Team acaparó el podio del Grand Prix Pedalia 2026. (Foto © Terengganu Cycling Team)

El top 5 de la carrera turca lo completaron el kazajo Vadim Pronskiy, también del Terengganu Cycling Team y el ruso Savva Novikov (Antalya Spor Kulübü), mientras que el experimentado español Benjamín Prades (VC Fukuoka) concluyó en el 7° puesto.

Para el Terengganu es la tercera conquista de la temporada, tras ganar una etapa en el Pune Grand Tour y conquistar el Grand Prix Alaiye.

Resultados Grand Prix Pedalia (1.2)

Alanya – Alanya (100 km)