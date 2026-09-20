Ruta
Sin alta médica: una hospitalización frena el sueño mundialista de Richard Carapaz
El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz anunció oficialmente que no participará en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta 2026, el cual se celebra en Montreal, Canadá. La «Locomotora del Carchi» confirmó su decisión a través de un comunicado, argumentando complicaciones médicas que le impiden competir al máximo nivel.
La baja del campeón olímpico de Tokio 2020 representa un duro golpe para la selección de Ecuador, que pierde a su principal carta para pelear el podio en la categoría élite. El recorrido en territorio canadiense, con exigentes tramos de montaña, se adaptaba idealmente a las condiciones de escalador del corredor del EF Education-EasyPost.
Esta baja trastoca por completo los planes de la delegación ecuatoriana. Carapaz llegaba como la principal carta del vecino país para pelear el podio en la prueba de ruta élite, especialmente tras el gran desgaste de la temporada donde brilló en el Tour de Francia y alcanzó el cuarto lugar en la clasificación general de la reciente Vuelta a España.
El Mundial de Montreal arranca sus competencias de fondo en los próximos días, y Ecuador tendrá que reestructurar su estrategia para afrontar el exigente circuito sin su máximo referente en el pelotón internacional. Aunque la baja de su máxima figura mitiga de forma notable las aspiraciones de disputar las medallas frente a las potencias europeas, queda Jhonatan Narváez, otra de las figuras ecuatorianas en el ciclismo europeo.
Ruta
Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026: Santander recibirá a las nuevas promesas del ciclismo colombiano
Santander se prepara para recibir la edición 37 de la Vuelta del Futuro Sistecrédito, uno de los eventos más importantes del calendario nacional para la formación y proyección de los jóvenes talentos del ciclismo colombiano, en las categorías prejuvenil varones y juvenil y prejuvenil damas.
La edición 2026 se desarrollará del 26 al 29 de noviembre, con un recorrido que permitirá a los participantes afrontar diferentes retos deportivos en las carreteras santandereanas, combinando una prueba contrarreloj individual con tres jornadas de ruta.
La decisión de llevar la edición 2026 de la Vuelta del Futuro Sistecrédito a Santander se tomó tras la reunión sostenida entre el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC), Rubén Darío Galeano, el gobernador de Santander, Mayor General (r) Juvenal Díaz Mateus y el director de Indersantander, Juan Andrés Suárez, en la que se acordó avanzar en la organización de esta importante competencia del calendario nacional.
La Federación en articulación con las autoridades y entidades organizadoras, avanza en la preparación de esta competencia, que representa una oportunidad para que las nuevas generaciones continúen su proceso de formación y demuestren sus condiciones en uno de los escenarios más importantes del ciclismo de base en Colombia.
Recorrido oficial
La competencia comenzará con una contrarreloj individual de ocho kilómetros, que tendrá como escenario las vías de San Gil.
La segunda jornada llevará a los corredores por un trazado que conectará Macanillo, Socorro, San Gil y Páramo, en un recorrido de 51 kilómetros.
La tercera etapa tendrá un recorrido de 61 kilómetros, con paso por Oiba, Socorro y San Gil, antes de finalizar en Curití.
La jornada de cierre partirá del Parque Panachi y recorrerá Aratoca y San Gil, con llegada en Barichara, después de completar 63 kilómetros.
Con esta edición, Santander se convierte nuevamente en escenario para el desarrollo del ciclismo juvenil colombiano, ofreciendo un recorrido que permitirá a los futuros protagonistas de este deporte continuar adquiriendo experiencia competitiva y fortaleciendo sus capacidades deportivas.
La Federación Colombiana de Ciclismo invita a las autoridades locales, clubes, familias y aficionados a acompañar esta fiesta del ciclismo nacional y a respaldar a los jóvenes corredores que serán protagonistas de la Vuelta del Futuro 2026.
Recorrido Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026
Etapa 1 – 26 de noviembre
CRI San Gil (Coliseo – Aeropuerto Los Pozos) – 8 km.
Etapa 2 – 27 de noviembre
Macanillo- Socorro- San Gil -Páramo – 51 km.
Etapa 3 – 28 de noviembre
Oiba- Socorro – San Gil – Curiti – 61 km
Etapa 4 – 29 de noviembre
Parque Panachi – Aratoca – San Gil – Barichara – 63 km.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Luke Mudgway se consagra campeón del Tour de Huangshan con Alejandro Callejas en el top 20
Luego de tres días de competencia, el neozelandés Luke Mudgway (Li Ning Star) se consagró campeón en el Tour de Huangshan 2026, tras ganar la última etapa. El corredor oceánico sucedió en el palmarés de la competencia china al español Daniel Cavia, vencedor el año pasado.
Los puestos de honor de la cuarta edición de la novel carrera asiática los completaron el estonio Lauri Tamm (China Anta – Mentech Cycling Team) y el español Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los dos colombianos, Alejandro Callejas (Roojai Insurance Winspace) terminó en el puesto 20°, mientras que Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) se clasificó en la casilla 30°, ambos a 17 segundos del ganador.
Los otros tres suramericanos en competencia finalizaron así: el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) 27°, el brasilero Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling) 28° y el ecuatoriano Jonathan Caidedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) 32°.
Clasificación General Final
|1
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|7:38:19
|2
|Lauri Tamm
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:01
|3
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|0:04
|4
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|0:11
|5
|Carter Bettles
|Roojai Insurance Winspace
|0:11
|6
|Dylan Hopkins
|Roojai Insurance Winspace
|0:12
|7
|Gari Ugarte
|Euskaltel-Euskadi
|0:13
|8
|Hodei Muñoz
|Euskaltel-Euskadi
|0:13
|9
|Jeroen Meijers
|Victoria Sports Pro Cycling
|0:14
|10
|Nicolás Alustiza
|Euskaltel-Euskadi
|0:14
|20
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|0:17
|30
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|0:17
Ruta
Mundial de Ruta Montreal 2026: programación oficial de los ciclistas colombianos
Montreal está lista para recibir una nueva edición del Campeonato Mundial de Ruta UCI, uno de los eventos más importantes del calendario internacional, que reunirá a los mejores corredores del mundo en las categorías élite, sub-23 y juvenil, tanto en la rama masculina como femenina.
La programación oficial comenzará hoy con las actividades previas de la competencia, entre ellas los entrenamientos de contrarreloj, la confirmación de corredores, el congreso técnico de las pruebas CRI y las reuniones informativas para equipos y conductores.
La competición deportiva se iniciará el domingo 20 de septiembre con las pruebas de contrarreloj individual élite femenina y masculina, y se extenderá hasta el domingo 27 de septiembre, cuando se disputará la prueba de ruta masculina élite, que cerrará la programación de los campeonatos, en una edición que contará con 13 títulos mundiales en disputa.
Programación de los colombianos
Domingo 20 de septiembre: comenzará oficialmente la competencia con la contrarreloj individual femenina élite, en la que estará presente Diana Peñuela, seguida de la contrarreloj individual masculina élite, con la participación de Walter Vargas y Brandon Rivera.
Lunes 21 de septiembre: será el turno de las categorías sub-23. En la contrarreloj individual femenina competirán Angie Londoño y Natalia Garzón, mientras que Juan Diego Quintero y Robert Andrés Plazas representarán a Colombia en la contrarreloj individual masculina sub-23.
Martes 22 de septiembre: la programación continuará con las contrarrelojes individuales de la categoría juvenil. Juan Esteban Sánchez y José Manuel Posada competirán en la rama masculina, mientras que Estefanía Castillo y Zara Lamprea lo harán en la femenina.
Miércoles 23 de septiembre: estará destinado a las actividades previas a las pruebas de ruta, con entrenamiento de la Selección Colombia en el circuito de Mont Royal, Congreso UCI, confirmación de corredores para las competencias de ruta, reunión de equipos y reunión informativa de conductores.
Jueves 24 de septiembre: comenzarán las pruebas de ruta con la competencia femenina sub-23 y la masculina juvenil.
Viernes 25 de septiembre: se disputarán las pruebas de ruta masculina sub-23 y femenina juvenil. Durante la jornada también se realizará la presentación del Campeonato Mundial de Ruta Francia 2027.
Sábado 26 de septiembre: llegará el turno de la prueba de ruta femenina élite, mientras que en horas posteriores se llevará a cabo la Gala UCI.
Domingo 27 de septiembre: los hombres élite protagonizarán la última competencia del Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026, jornada en la que se conocerá al nuevo campeón mundial de la categoría reina.
Las pruebas de ruta élite tendrán como escenario principal el circuito de Mont Royal. De acuerdo con la información oficial de la UCI, la carrera masculina élite tendrá una distancia de 273,7 kilómetros y 3.803 metros de desnivel acumulado, mientras que la femenina élite recorrerá 180,4 kilómetros y acumulará 2.570 metros de desnivel.
La Selección Colombia, presente en Montreal
Colombia contará con una delegación conformada por 24 corredores de las categorías élite, sub-23 y juvenil, quienes asumirán el reto mundialista en las pruebas de contrarreloj y ruta.
Élite masculina
Walter Alejandro Vargas Alzate
Harold Alfonso Tejada Canacue
Wilmar Andrés Paredes Zapata
Brandon Smith Rivera Vargas
Sergio Andrés Higuita García
Santiago Andrés Buitrago Sánchez
Nairo Alexander Quintana Rojas
Sub-23 masculina
Juan Diego Quintero Osorno
Miguel Ángel Marín Martínez
Jaider Muñoz Restrepo
William Colorado Osorio
Robert Andrés Plazas Fonseca
Juvenil masculina
Juan Esteban Sánchez Sánchez
José Manuel Posada Franco
Alejandro Stiven Pamplona Echeverría
Élite femenina
Diana Carolina Peñuela Martínez
Paula Andrea Patiño Bedoya
Laura Daniela Rojas Capera
Sub-23 femenina
Juliana Londoño David
Angie Mariana Londoño Posada
Natalia Garzón Cifuentes
Juvenil femenina
Salomé Vargas Alzate
Zara Sofía Lamprea Morales
Estefanía Castillo López
Con esta nómina, la Selección Colombia afrontará una nueva cita mundialista en Montreal, ciudad que vuelve a ser escenario de los Campeonatos Mundiales de Ruta más de cinco décadas después de haber acogido la edición de 1974, la primera que se disputó fuera de Europa.
*Con Información de Fedeciclismo