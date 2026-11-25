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Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027: se oficializó la participación del Netcompany Ineos
El Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027 continúa sumando grandes protagonistas a su quinta edición. El Netcompany INEOS confirmó su participación en la carrera, convirtiéndose en el segundo equipo internacional anunciado oficialmente para la competencia, que se disputará del 26 al 31 de enero en territorio antioqueño.
La presencia de la escuadra británica genera una expectativa especial entre los aficionados colombianos, ante la posibilidad de contar con hasta cuatro corredores nacionales en sus filas, encabezados por Egan Bernal, campeón de la primera edición del Tour Colombia (entonces Oro y Paz), disputada en 2018, y uno de los grandes referentes del ciclismo nacional.
A esta posibilidad se suma el eventual debut de Harold Tejada con el equipo, luego de su incorporación al proyecto deportivo para la temporada 2027. El corredor huilense podría tener en el Tour Colombia su primera oportunidad de competir en casa con los colores de su nueva escuadra, en una carrera que representa uno de los escenarios más especiales del calendario para los ciclistas nacionales.
Otro de los colombianos que podría integrar la nómina es Brandon Rivera, quien confirmó la renovación de su contrato por dos temporada más, extendiendo su vínculo con el equipo y manteniendo su presencia en una de las estructuras más importantes del ciclismo internacional.
La cuarta posibilidad corresponde a Juan Diego Quintero, vinculado al equipo de desarrollo (Netcompany INEOS Racing Academy), quien podría tener la oportunidad de compartir escenario con las principales figuras de la estructura británica en una de las carreras más importantes del calendario americano.
De concretarse estas participaciones, el Netcompany INEOS podría convertirse en uno de los grandes atractivos de la quinta edición del Tour Colombia, con una destacada representación nacional y corredores de amplia trayectoria internacional.
Con esta confirmación,la escuadra británica se une al NSN Cycling como los dos primeros equipos internacionales anunciados para el Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027, una edición que buscará nuevamente reunir a figuras del pelotón mundial y proyectar el talento del ciclismo colombiano ante los aficionados del país.
La carrera se disputará entre el 26 y el 31 de enero de 2027, con un recorrido que tendrá como epicentro al departamento de Antioquia.
*Con Información de Fedeciclismo
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Diez ciclistas en siete equipos: el panorama de Colombia para el WorldTour 2027
El ciclismo colombiano ya tiene definida su hoja de ruta para la temporada 2027 en la máxima categoría. Tras un agitado mercado de fichajes, diez escarabajos han asegurado su continuidad en la élite del UCI WorldTour, repartidos estratégicamente en siete de las escuadras más poderosas del pelotón internacional. Aunque la cifra representa una ligera reducción frente a campañas anteriores, el bloque nacional mantiene un alto perfil competitivo, combinando la jerarquía de líderes consolidados con el impulso de jóvenes talentos que buscan abrirse paso en Europa.
El bloque más numeroso vestirá los colores del Netcompany INEOS, escuadra británica que reunirá a Egan Bernal, Brandon Rivera y la reciente incorporación de Harold Tejada, mientras que el Movistar Team respaldará el proceso de Einer Rubio y el joven Diego Pescador. Por su parte, el EF Education – EasyPost contará con doble presencia tricolor tras sumar a Iván Ramiro Sosa junto a Juan Felipe Rodríguez.
La cuota nacional en la primera división se completa con Daniel Felipe Martínez en las filas del Red Bull – BORA – hansgrohe, Santiago Buitrago, quien asumirá un nuevo reto en el NSN Cycling Team, Juan Sebastián Molano, que llega al Lotto Intermarché y Juan Guillermo Martínez, quien seguirá en el Team Picnic PostNL.
Diego Pescador – 21 años (Movistar Team) *Con contrato hasta 2027
Juan Guillermo Martínez – 22 años (Team Picnic PostNL) *Con contrato hasta 2027
Juan Felipe Rodríguez – 23 años (EF Education – EasyPost) *Con contrato hasta 2028
Santiago Buitrago – 27 años (NSN Cycling Team) *Con contrato hasta 2029
Einer Rubio – 28 años (Movistar Team) *Con contrato hasta 2028
Harold Tejada – 29 años (Netcompany INEOS) *Con contrato hasta 2027
Iván Ramiro Sosa – 29 años (EF Education – EasyPost) *Con contrato hasta 2028
Daniel Felipe Martínez – 30 años (Red Bull – BORA – hansgrohe) *Con contrato hasta 2027
Brandon Rivera – 30 años (Netcompany INEOS) *Con contrato hasta 2028
Juan Sebastián Molano – 32 años (Lotto Intermarché) *Con contrato hasta 2028
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Confirmado el séptimo equipo extranjero para la Vuelta al Táchira; van dos colombianos
El equipo dominicano R2R Cycling confirmó su participación en la sexagésima segunda edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, prueba del calendario UCI America Tour (categoría 2.2) que se disputará del 8 al 17 de enero de 2027 con diez etapas y un recorrido de 1.317 kilómetros.
La formación caribeña llegará al país tras competir en la Vuelta Independencia Nacional, donde el venezolano Jorge Abreu, defendiendo los colores del conjunto dominicano, finalizó segundo en la clasificación general detrás del campeón colombiano Yesid Pira.
Con esta incursión, el R2R Cycling debutará en carreteras venezolanas y marcará la sexta presencia de República Dominicana en el historial del giro andino. Anteriormente participaron las selecciones nacionales de ese país en 1986, 2002 y 2011, además del Aero Cycling Team en 2016 y 2017.
La nómina estará encabezada por el actual campeón nacional de ruta Alberto Ramos, quien ya compitió en territorio tachirense en 2017 con un equipo colombiano. Junto a él vendrán Jean Carlos Merán, Hernando Luciano, Willie Rosario y Christian Concepción, todos bajo la dirección técnica de Rafael Rangel y el venezolano Rubén Pabón. Como antesala al giro andino, el equipo prevé disputar el 6 de enero el Clásico Internacional Venezuela Renace.
La edición 2027 recorrerá los estados Barinas, Mérida y Táchira, combinando jornadas llanas con etapas de media y alta montaña. En la altimetría destacan las llegadas en alto a Mérida, La Grita y el Cerro El Cristo, una cronoescalada en San Cristóbal hasta el Chorro El Indio en la octava etapa y el cierre tradicional en el Velódromo de San Cristóbal.
Con la incorporación del R2R Cycling, el pelotón internacional alcanza siete equipos confirmados, sumándose a los colombianos GW Sportfitness y Team Nativos, los españoles Caja Rural-Alea y Smartlog Nest Cycling Team, el mexicano Arenas TLAX-MEX y el club Plus Performance de Chile. El comité organizador estima que en los próximos días otras escuadras formalicen su inscripción para completar la cuota extranjera.
*Con Información de Carlos Alexis Rivera
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¡Recordar es Vivir! Le damos un vistazo a todos los títulos de los escarabajos en la Vuelta a Chiriquí
Desde su creación en 1981, la Vuelta a Chiriquí, el evento referencia del ciclismo en Panamá, ha sido testigo de un gran duelo entre colombianos, panameños y costarricenses. Pese a no ser una prueba del calendario UCI, es la carrera ciclística con más historia del vecino país.
Colombia cuenta con 21 títulos, el primero de ellos llegó de la mano de José Manuel Cuevas en 1982 y el último con el risaraldense Didier Chaparro, quien la ganó en 2018, corriendo para el equipo SuperGiros Gane.
Los escarabajos han sido grandes protagonistas, sobre todo en las ediciones de las décadas de los 80 y los 90, en las que se sumaron más de 20 podios en la tradicional carrera panameña.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los títulos de los colombianos en la prueba más importante de Panamá y con gran prestigio en Centroamérica.
CAMPEONES COLOMBIANOS DE LA VUELTA A CHIRIQUÍ
1982 🥇 José Manuel Cuevas
1984 🥇 Omar ‘El Zorro’ Hernández
1986 🥇 Edgar Sánchez
1987 🥇 Edgar Sánchez
1988 🥇 José Vicente Díaz
1989 🥇 Óscar Maldonado
1991 🥇 Óscar Maldonado
1993 🥇 Gustavo Wilches
1994 🥇 Carlos Cabrera
1997 🥇 Uberlino Mesa
1998 🥇 Hernán Darío Muñoz
2000 🥇 Libardo Niño
2001 🥇 Ubaldo Mesa
2004 🥇 Héctor Mesa
2007 🥇 Diego Calderón
2009 🥇 Edwar Stiber Ortiz
2010 🥇 Fredy Piamonte
2014 🥇 Róbigzon Oyola
2016 🥇 Edwin Carvajal
2018 🥇 Didier Chaparro