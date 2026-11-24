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¡Fin a las especulaciones! Egan Bernal firma un nuevo contrato con el Netcompany Ineos
El equipo británico Netcompany Ineos anunció oficialmente la renovación del contrato del ciclista colombiano Egan Bernal. El corredor de 29 años, campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, continuará defendiendo los colores de la escuadra con la que ha construido sus mayores éxitos en el ciclismo mundial.
A pesar de confirmarse la continuidad del escarabajo, la formación británica optó por no revelar la duración exacta ni los plazos de este nuevo acuerdo. Con esta firma, se despejan las dudas sobre el futuro inmediato del pedalista zipaquireño, asegurando su permanencia en la élite del WorldTour para los próximos desafíos del calendario internacional.
Tras conocerse el anuncio, Bernal destacó el respaldo incondicional que ha recibido de la estructura desde su llegada en 2018, tanto en las victorias como en los momentos más difíciles de su trayectoria. “Este equipo ha sido mi casa desde 2018 y me ha apoyado en los mejores momentos de mi carrera y también en los más duros”, dijo el escarabajo, en declaraciones recogidas por su equipo.
Finalmente, el ganador de dos grandes vueltas dejó claro que afronta esta nueva etapa con ambición renovada tras un necesario descanso. “Tras un parón para recargar, regreso con las ideas claras y con ganas de trabajar en la próxima temporada con el equipo. Sé de lo que soy capaz y aún creo que tengo mucho que dar. Quiero disfrutar corriendo y ayudar a este grupo a conseguir algo especial en las próximas temporadas”, concluyó Bernal.
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¡Recordar es Vivir! Le damos un vistazo a todos los títulos de los escarabajos en la Vuelta a Chiriquí
Desde su creación en 1981, la Vuelta a Chiriquí, el evento referencia del ciclismo en Panamá, ha sido testigo de un gran duelo entre colombianos, panameños y costarricenses. Pese a no ser una prueba del calendario UCI, es la carrera ciclística con más historia del vecino país.
Colombia cuenta con 21 títulos, el primero de ellos llegó de la mano de José Manuel Cuevas en 1982 y el último con el risaraldense Didier Chaparro, quien la ganó en 2018, corriendo para el equipo SuperGiros Gane.
Los escarabajos han sido grandes protagonistas, sobre todo en las ediciones de las décadas de los 80 y los 90, en las que se sumaron más de 20 podios en la tradicional carrera panameña.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los títulos de los colombianos en la prueba más importante de Panamá y con gran prestigio en Centroamérica.
CAMPEONES COLOMBIANOS DE LA VUELTA A CHIRIQUÍ
1982 🥇 José Manuel Cuevas
1984 🥇 Omar ‘El Zorro’ Hernández
1986 🥇 Edgar Sánchez
1987 🥇 Edgar Sánchez
1988 🥇 José Vicente Díaz
1989 🥇 Óscar Maldonado
1991 🥇 Óscar Maldonado
1993 🥇 Gustavo Wilches
1994 🥇 Carlos Cabrera
1997 🥇 Uberlino Mesa
1998 🥇 Hernán Darío Muñoz
2000 🥇 Libardo Niño
2001 🥇 Ubaldo Mesa
2004 🥇 Héctor Mesa
2007 🥇 Diego Calderón
2009 🥇 Edwar Stiber Ortiz
2010 🥇 Fredy Piamonte
2014 🥇 Róbigzon Oyola
2016 🥇 Edwin Carvajal
2018 🥇 Didier Chaparro
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Oficial: William Quintero da el salto al ciclismo europeo de la mano del Caja Rural-Alea
El pedalista cundinamarqués William Quintero iniciará una nueva etapa en su carrera deportiva tras confirmarse oficialmente su fichaje por el equipo español Caja Rural-Alea, estructura filial de la escuadra Caja Rural-Seguros RGA. Tras disputar dos campañas en la categoría sub-23, el joven talento originario del municipio de Cogua se convierte en la decimosexta incorporación de la formación navarra, que reafirma su apuesta por el talento joven de proyección internacional para afrontar la próxima temporada.
Quintero aterriza en el pelotón europeo avalado por su regularidad y protagonismo en el calendario nacional e internacional durante 2026. El año competitivo del corredor colombiano arrancó con un meritorio noveno puesto en la prueba contrarreloj sub-23 de los Campeonatos Nacionales, resultado que sirvió de antesala para destacadas presentaciones en competencias sudamericanas, entre las que sobresale su actuación en la Vuelta a Venezuela, carrera en la que se consagró como el mejor ciclista sub-23 durante la contrarreloj individual de la séptima etapa.
Por sus condiciones sobre la bicicleta, el cundinamarqués se perfila como un corredor completo y versátil, con capacidad para responder tanto en los exigentes ascensos de montaña como en los esfuerzos individuales frente al cronómetro. Estas características encajan con el perfil de formación que busca el conjunto español para pulir a sus futuras figuras en el exigente calendario amateur europeo.
Con este movimiento, el ciclista cierra un exitoso ciclo de aprendizaje en el equipo colombiano GW Erco Sportfitness, estructura en la que desarrolló toda su base competitiva hasta la fecha. Su llegada a España representa una oportunidad clave para continuar su evolución en todos los terrenos y adaptarse a una nueva dinámica en la élite del ciclismo formativo mundial, donde correrá con su compatriota Santiago Delgado.
*Con Información Prensa Caja Rural-Alea
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Vuelta a Chiriquí 2026: Douglas Parrado gana la segunda etapa y asume el liderato
El ciclista cubano Douglas Parrado (Rali Store) se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Chiriquí 2026, que se disputó entre la ciudad de David y el corregimiento de Las Lomas con un recorrido 140,9 kilómetros.
Parrado cruzó la meta en primer posición por delante del costarricense Sebastián Moya (Manzaté La Seva Scott) y del panameño Bredio Ruiz (Senafront), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente, tras una cerrada definición
En cuanto a la clasificación general, el panameño Víctor Jaén (Team Rali Store – Giant), ganador de la jornada inaugural, perdió el liderato con el cubano Douglas Parrado (Rali Store). El podio parcial lo completa el local Bredio Ruiz (Senafront).
La tradicional prueba panameña, que se desarrolla sin participación de ciclistas colombianos, continuará este martes con la disputa de su tercera etapa, una contrarreloj individual de 27,5 kilómetros en Playa La Barqueta.
Vuelta Internacional a Chiriquí
Resultados Etapa 2 » David › Las Lomas (140,9 km)
|1
|Douglas Parrado
|Rali Store
|3:24:54
|2
|Sebastián Moya
|Manzaté La Seva Scott
|m.t.
|3
|Bredio Ruiz
|Senafront
|m.t.
|4
|Brando Aguilar
|Manzaté La Seva Scott
|m.t.
|5
|Michael Serpa
|Momentum Racing – GCS – Quici
|m.t.
|6
|Randol Izquierdo
|Rali Store
|m.t.
|7
|Christofer Jurado
|Servicio Nacional Aeronaval
|m.t.
|8
|Sandi Guerra
|Senafront
|m.t.
|9
|Adriano Viquez
|Manzaté La Seva Scott
|m.t.
|10
|Rodrigo Hernández
|Momentum Racing – GCS – Quici
|m.t.
CLASIFICACIONES COMPLETAS