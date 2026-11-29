El esloveno Tadej Pogacar fue reconocido como el mejor ciclista de la temporada tras conquistar, por cuerta vez, el prestigioso Vélo d’Or, galardón equivalente al Balón de Oro del fútbol. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en Mónaco, donde se reunieron las principales figuras del ciclismo mundial para reconocer a los protagonistas del año. El corredor del UAE Team Emirates volvió a quedarse con el máximo reconocimiento gracias a una temporada sobresaliente, en la que consiguió un total de 22 victorias.

Entre sus principales resultados se destacan el Tour de Francia, donde consiguió cinco triunfos de etapa, y tres monumentos del ciclismo: Milán-San Remo, Tour de Flandes y Lieja-Bastoña-Lieja. Además, se impuso en el Tour de Romandía, la Vuelta a Suiza y la Strade Bianche, y sumó tres victorias de etapa en la Vuelta a España. En la votación del Vélo d’Or, el belga Remco Evenepoel ocupó la segunda posición, seguido por el francés Paul Seixas, quien completó el podio. El danés Jonas Vingegaard terminó cuarto, mientras que el mexicano Isaac del Toro se ubicó en el quinto lugar. Por su parte, el belga Tim Merlier recibió el reconocimiento al mejor sprinter y el francés Paul Seixas fue distinguido como el rookie del año.

En la categoría femenina, la neerlandesa Demi Vollering fue elegida como la mejor ciclista del mundo de 2026. La corredora obtuvo este reconocimiento por segunda vez en su carrera, después de haberlo conquistado en 2023 y de finalizar como segunda clasificada en las ediciones de 2024 y 2025. De esta manera, Vollering volvió a ocupar el lugar de honor entre las figuras del ciclismo femenino, tras varias temporadas en las que se ha mantenido entre las principales protagonistas del pelotón internacional.

La ceremonia también entregó otros reconocimientos a las figuras del ciclismo femenino. Lorena Wiebes se quedó con el premio a la mejor sprinter, Paula Blasi fue premiada como mejor ‘rookie’, mientras que el trofeo Gino Mäder, distinción que reconoce el compromiso y la labor social dentro del deporte, fue otorgado a Océane Mahé. Así, la gala del Vélo d’Or reunió a los principales referentes de ambas categorías y destacó tanto los resultados deportivos como las contribuciones al desarrollo y los valores del ciclismo.