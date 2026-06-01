Presentado el equipo profesional femenino de ciclismo de Bogotá 2026; la Vuelta a Colombia el primer gran reto

En la capital del país fue presentado el equipo profesional femenino de ciclismo de Bogotá 2026, una apuesta del IDRD para fortalecer el alto rendimiento femenino, ampliar las oportunidades competitivas y seguir proyectando el talento de las deportistas capitalinas en el ámbito nacional.

Con el respaldo de la Lotería de Bogotá y el acompañamiento de la liga de ciclismo bogotana, siete deportistas asumirán una temporada llena de retos, representando a la ciudad con compromiso, disciplina y orgullo.

La nómina, que estará bajo la dirección de Rocío Parrado, la integran Paula Andrea Ossa, medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos París 2024, además de Camila Valbuena, Karen Lorena Villamizar, Valentina Molano, Mariana Cárdenas, Valentina Quintero y Laura Estefanía Sanguino.



Presentado el equipo profesional femenino de ciclismo de Bogotá. (Foto © Prensa IDRD)

Durante 2026, el equipo enfrentará importantes desafíos con la Vuelta a Colombia, como primer gran examen y luego con la Vuelta a Boyacá y el Tour Femenino, competencias fundamentales del calendario nacional que les permitirán seguir demostrando su talento y preparación.

Más que un equipo, este proyecto impulsa el crecimiento del deporte femenino y posiciona a Bogotá como una ciudad que cree en sus mujeres, respalda su talento y promueve referentes que inspiran a las nuevas generaciones.

*Con Información Prensa IDRD