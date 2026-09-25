Daniel Felipe Martínez gana de forma espectacular la cuarta etapa de la CRO Race

El ciclista colombiano del Red Bull – BORA – hansgrohe, Daniel Felipe Martínez, se impuso de forma escpectacular en la cuarta etapa de la CRO Race, una de las jornadas más exigentes de la carrera croata. El escarabajo mostro un gran nivel en un trazado catalogado como un auténtico «rompe-piernas» y firmando un gran triunfo que lo acerca en la clasificación general.

La exigente jornada, que conectó las ciudades de Pula y Rijeka a lo largo de 160 kilómetros, supuso un desafío extremo para el pelotón debido a sus 2,470 metros de desnivel positivo. El recorrido estuvo marcado por constantes repechos y dos exigentes puertos montañosos categorizados que seleccionaron con dureza el grupo principal, sirviendo como el escenario ideal para los mejores escaladores.

En el tramo decisivo de la fracción, Martínez exhibió su potencia al consolidarse como el más fuerte dentro de una fuga integrada por cuatro corredores. En un emocionante cierre de alta velocidad, el escarabajo colombiano superó en la línea de meta al belga Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) y al esloveno Domen Novak (UAE Team Emirates – XRG), quienes debieron conformarse con la segunda y tercera posición respectivamente tras no poder con la velocidad del sudamericano.

El pelotón principal, que no logró dar caza a la escapada del día, cruzó la línea de meta con un retraso de 15 segundos, encabezado por el belga Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step). Gracias a la diferencia obtenida en esta dura jornada y a las bonificaciones cosechadas, Daniel Felipe Martínez logró escalar varias posiciones en la clasificación general, quedando a tres segundos de entrar al top 10.

La prestigiosa carrera croata continuará este sábado con la cuarta etapa, una jornada ondulada de 164,5 kilómetros entre las ciudades de Karlovac y Sveta Nedelja, que incluye varios repechos y dos puertos de montaña de segunda categoría.



Daniel Felipe Martínez, en la definición de la cuarta etapa de la CRO Race 2026. (Foto © CRO Race)

CRO Race (2.Pro)

Resultados Etapa 4 | Pula – Rijeka (160 km)

1 Daniel Felipe Martínez Red Bull-BORA-hansgrohe 3:43:19 2 Louis Vervaeke Soudal Quick-Step m.t. 3 Domen Novak UAE Team Emirates-XRG m.t. 4 Aimé De Gendt Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 5 Sam Maisonobe Cofidis m.t. 6 Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step 0:15 7 Edoardo Zambanini Bahrain Victorious 0:15 8 Thomas Pesenti Team Polti VisitMalta 0:15 9 Dario Giuliano Team Polti VisitMalta 0:15 10 Joe Pidcock Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 0:15



Tobias Svarre, líder de la CRO Race 2026. (Foto © CRO Race)

Clasificación General Individual