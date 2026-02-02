Ruta
Así les fue a Diego Pescador y a Alejandro Callejas en las carreras de la Challenge de Mallorca 2026
La Challenge Ciclista de Mallorca 2026, que contó con la participación de dos pedalistas colombianos, llegó a su fin luego de disputarse las cinco carreras que finalizaron con dominio del Red Bull – BORA – hansgrohe, que alcanzó cuatro victorias.
En cuatro de las pruebas independientes que se disputaron en territorio mallorquín participó Alejandro Callejas con el Petrolike, mientras que Diego Pescador estuvo en tres carreras con el Movistar Team.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les hace un recuento de las clasificaciones de las carreras que hicieron parte de la Challenge de Mallorca y las posiciones en las que terminaron los escarabajos.
Trofeo Palma (158,3 km)
|1
|Arne Marit
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:26:34
|2
|Kanter Max
|XDS Astana Team
|m.t.
|3
|Magagnotti Alessio
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|4
|Leitão Iúri
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|5
|Lonardi Giovanni
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|90
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|0:35
Trofeo Andratx – Pollença (121,5 km)
|1
|Evenepoel Remco
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|2:58:34
|2
|Rondel Mathys
|Tudor Pro Cycling Team
|0:19
|3
|Van Gils Maxim
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:44
|4
|Morgado António
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|5
|Scaroni Christian
|XDS Astana Team
|1:47
|9
|Diego Pescador
|Movistar Team
|2:28
|45
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|4:06
Trofeo Serra Tramuntana (154,3 km)
|1
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:34:37
|2
|Antonio Morgado
|UAE Team Emirates – XRG
|1:38
|3
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|,,
|4
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|,,
|5
|Andrea Vendrame
|Team Jayco AlUla
|1:44
|26
|Diego Pescador
|Movistar Team
|1:47
|49
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|3:51
Trofeo Ses Salines (23,8 km)
|1
|RedBull-BORA hansgrohe
|Evenepoel, Cattaneo, Denz, Finn, Lipowitz, Moscon, Van Gils
|23:55
|2
|Movistar Team
|Castrillo, García, Heßmann, Mas, Milesi, Oliveira, Romeo
|0:04
|3
|Team Jayco AlUla
|Covi, Donaldson, Engelhardt, Jensen, Krijnsen, Matthews, Sütterlin
|0:17
|4
|UAE Team Emirates-XRG
|Cosnefroy, Großschartner, Herregodts, Morgado, Politt, Sivakov, Soler
|0:19
|5
|Tudor Pro Cycling Team
|Haller, Kluckers, Küng, Pluimers, Rondel, Trentin, Weiss
|0:19
Trofeo Calvia (148,3 km)
|1
|Antonio Morgado
|UAE Team Emirates – XRG
|3:51:06
|2
|Héctor Álvarez
|Spain
|,,
|3
|Ådne Holter
|Uno-X Mobility
|0:38
|4
|Adrien Boichis
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:41
|5
|Georg Steinhauser
|EF Education – EasyPost
|1:15
|28
|Diego Pescador
|Movistar Team
|3:10
|43
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|4:08
Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026: grandes figuras destacan en el listado de inscritos
Un total de 656 corredores en las categorías élite, Sub-23 y juvenil, en ambas ramas, hacen parte del listado provisional de corredores preinscritos para los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026, certamen que reunirá del 5 al 8 de febrero, en Cundinamarca, a lo más destacado del ciclismo colombiano, con una nómina de alto nivel que integra figuras del WorldTour, el UCI ProTeam, de equipos continentales, de marca y escuadras de 25 ligas del país.
En la categoría Hombres Élite, el campeonato contará con la presencia de corredores que compiten en la máxima élite del ciclismo mundial, encabezados por el actual bicampeón nacional de ruta Egan Bernal y Brandon Rivera, del INEOS Grenadiers. También estarán presentes: Daniel Felipe Martínez (Red Bull–BORA–hansgrohe), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quienes llegan como referentes internacionales y candidatos naturales a disputar el título nacional.
El listado también incluye representantes de equipos UCI ProTeam, como Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma); Santiago Umba (Solution Tech Nippo Rali); el actual bicampeón nacional de ruta Sub-23 y que correrá esta temporada en la categoría élite, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), así como una sólida base de corredores vinculados a estructuras continentales y nacionales, entre ellas Team Medellín EPM, Team Sistecrédito, GW Erco–Sportfitness, Nu Colombia, Orgullo Paisa, Hino One La Red Suzuki y múltiples proyectos regionales, lo que garantiza una competencia amplia y diversa.
En la categoría Élite femenina, sobresale la presencia de Paula Andrea Patiño, corredora del Laboral Kutxa–Fundación Euskadi, una de las ciclistas colombianas con mayor recorrido en el calendario internacional, junto a figuras consolidadas como Diana Carolina Peñuela, Stefania Sánchez, Erika Milena Botero, Laura Daniela Rojas y María Paula Latriglia, integrantes del Team Sistecrédito.
También aparecen nombres de peso como Estefanía Herrera, Jessenia Meneses, Andrea Alzate y Sara Juliana Moreno (Orgullo Paisa), además de corredoras con protagonismo reciente en el calendario nacional como Camila Valbuena, Karen Lorena Villamizar, y Luisa Fernanda Naranjo, entre otras.
Por su parte, la categoría Sub-23 femenina presenta una amplia y competitiva participación, encabezada por corredoras de procesos formativos sólidos como Natalia Garzón y Samara Bedoya (Team Sistecrédito), Luciana Osorio y Angie Mariana Londoño (Orgullo Paisa), así como Sorley Victoria Quesada, Vanesa Zuluaga y Salomé Paniagua (Avinal–Alcaldía de El Carmen de Viboral). A ellas se suman jóvenes promesas provenientes de ligas departamentales y equipos nacionales, que buscarán consolidarse en el máximo escenario del ciclismo colombiano.
La categoría Juvenil masculina también tendrá un papel protagónico en los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026, con la participación de varios de los corredores más prometedores del país. En el listado sobresalen nombres como Emanuel Restrepo, Juan Esteban López, Duván Yesid Urián y Juan Gabriel Gómez (Team Sistecrédito), quienes han sido protagonistas del calendario nacional en esta categoría.
A ellos se suman corredores con procesos sólidos en estructuras formativas reconocidas como Alejandro Stiven Pamplona, Santiago Quintero, Daniel Alejandro Robayo y Danilo Estiven Medina (GW Erco–Sportfitness), así como Juan Esteban Sánchez, Santiago Ruiz y David Montoya (Orgullo Paisa), que llegan a Zipaquirá con aspiraciones de disputar los primeros lugares.
El grupo juvenil se completa con talentos emergentes de equipos como Avinal–Alcaldía de El Carmen de Viboral, SHC Cycling Team, Threshold Team Milo Safer y Ciclismo Capital, reflejando la profundidad y el buen momento de los procesos de base del ciclismo colombiano.
Los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026 se perfilan así como una de las ediciones más competitivas de los últimos años, no solo por la cantidad de inscritos, sino por la calidad deportiva de una nómina que integra experiencia internacional, talento emergente y una amplia representación regional.
El listado definitivo será confirmado una vez se cierre el proceso oficial de inscripciones el próximo miércoles, 4 de febrero.
LISTADO DE PREINSCRITOS
Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia
El ciclismo femenino colombiano sigue mostrando progresos enormes por fuera del país y una muestra de ello es lo hecho por Paula Patiño, quien se consagró campeona del Tour El Salvador y del Grand Prix Longitudinal del Norte, dos carreras del calendario internacional UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico quiso recordar algunos momentos que perdurarán por siempre en la historia y en la retina de los aficionados al deporte de las bielas, que marcarán sin duda las páginas doradas de las pedalistas nacionales a nivel internacional.
2020 – Daniela Atehortúa (Colnago CM Team)
En febrero de 2020 Daniela Atehortúa, logró el título de campeona sub-23 del Tour de Dubái. Con una brillante actuación la pedalista antioqueña ocupó la segunda casilla en la etapa reina, fue cuarta en la clasificación general y mejor joven de la prueba.
2020 – Laura Toconás (Colnago CM Team)
Luego, en septiembre de 2020, Laura Toconas logró el primer triunfó del ciclismo colombiano femenino en una carrera del UCI Europa Tour en el Grand Prix Develi de Turquía. La corredora huilense se llevó una espectacular victoria en un escenario de alta montaña tras recorrer 110 kilómetros.
2022 – Tatiana Ducuara (Colombia Tierra de Atletas GW Shimano)
El 20 de mayo de 2022 Tatiana Ducuara se convirtió en la primera ciclista colombiana en toda la historia en liderar una carrera World Tour. La huilense cruzó la línea de meta en la sexta posición de la segunda etapa y consiguió vestirse con la camiseta morada de líder en la Vuelta a Burgos Femenina arrebatándole sorpresivamente el liderato a la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) por seis segundos.
2022 – Paula Andrea Patiño (Movistar Team)
El12 de septiembre de 2022, la corredora antioqueña del Movistar Team, Paula Patiño, terminó 3ª en la general del Tour de l’Ardeche 2022, en el primer podio internacional para una colombiana en una carrera UCI de una semana. La ciclista alemana Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Generation) finalizó 1° y la pedalista neerlandesa Loes Adegeest (IBCT) concluyó 2°.
2023 – Jessenia Meneses (Colombia Pacto Por El Deporte-GW Shimano)
El 4 de junio de 2023 Jessenia Meneses se consagró campeona de la montaña en la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina 2023. La pedalista colombiana estuvo muy atenta en la última jornada y puntuó en el único puerto montañoso categorizado del día para defender la camiseta roja. Al final, la escaladora antioqueña contabilizó 22 puntos, 5 unidades más que la noruega Katrine Aalerud (Movistar Team).
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
El 21 de enero de 2026 la pedalista antioqueña Paula Patiño hizo historia tras coronarse campeona del Tour El Salvador, una carrera del calendario internacional UCI. Además, sumó a su palmarés deportivo el título más importante de su carrera profesional y del ciclismo femenino colombiano en toda la historia. La corredora paisa de 28 años demostró ser la más regular a lo largo de los cinco días de competencia que se vivieron en territorio centroamericano, tras un prólogo y cuatro etapas en línea.
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
Y por último el 27 de enero, Paula Patiño siguió con su racha ganadora al conseguir una nueva victoria con el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi, esta vez en la tercera clásica de El Salvador, al imponerse al sprint a la británica Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling Team), en el Grand Prix Longitudinal del Norte. El podio de la competencia centroamericana lo completó la italiana Giorgia Vettorello.
“Podemos estar orgullosos de este resultado”: Sergio Higuita tras subirse al segundo cajón del podio en el AlUla Tour
El escarabajo del equipo XDS Astana, Sergio Higuita, terminó subcampeón del AlUla Tour, tras cinco etapas. El antioqueño, que volvió a sentirse cómodo en la alta montaña, se subió al segundo cajón podio de la carrera árabe a 13 segundos del ganador, el suizo Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG).
“Es un segundo puesto en la clasificación general, pero en fin, podemos estar orgullosos de este resultado. Estoy muy agradecido con todo el equipo por todo el trabajo que se hizo”, dijo Higuita, en declaraciones recogidas por la escuadra kazaja.
En la última etapa el antioqueño no la tuvo fácil tras irse al suelo en el transcurso de la jornada, pero el pedalista paisa se repuso y logró continuar la carrera e incluso lanzó varios ataques en los momentos decisivos. Finalmente, cruzó la meta en la sexta posición.
“Desafortunadamente, sufrimos una caída en mitad de la etapa y fue muy doloroso para mí. Aun así, luchamos hasta el final y el equipo me brindó un gran apoyo. Todos me ayudaron, y todos nos sentimos muy bien, especialmente después de la victoria de ayer de Malucelli, que nos dio una gran inyección de motivación”, concluyó el colombiano.