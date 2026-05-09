Eline Jansen conquista el Grand Prix du Morbihan; Valentina Torres la colombiana más destacada

La pedalista neerlanesa Eline Jansen (VolkerWessels Cycling Team) ganó con un ataque tardío el GP du Morbihan 2026. La última vuelta estuvo marcada por varios ataques de las corredoras del Cofidis, pero Volker Wessels controló el grupo de cabeza, compuesto por unas 20 ciclistas.

La checa Nikola Nosková (Cofidis) lanzó un ataque decisivo en el último kilómetro de la carrera, pero fue demasiado pronto. En cambio, Jansen calculó a la perfección su último esfuerzo para escaparse y ganar la carrera.

Los puestos de honor los completaron la canadiense Sidney Swierenga (Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team) y la francesa Émilie Morier (St Michel – Preference Home – Auber93), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

La mejor suramericana, fue la paraguaya Agua Marina Espínola (Team Abadie Magnan) en la casilla 20° a 30 segundos de la ganadora. En cuanto a las colombianas, la más destacada fue Valentina Torres (Ciclismo Capital), en el puesto 70° a más de 9 minutos de Jansen.



Las pedalistas del equipo colombiano Ciclismo Capital. (Foto © Miguel Velandia /Ciclismo Capital)

Resultados Grand Prix du Morbihan Femmes (1.1)

Plumelec – Plumelec (83,9 km)

1 Eline Jansen VolkerWessels Cycling Team 2:14:14 2 Sidney Swierenga Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team 0:01 3 Emilie Morier St Michel-Preference Home-Auber 93 0:01 4 Solène Muller St Michel-Preference Home-Auber 93 0:03 5 Nikola Noskova Cofidis Women Team 0:03 6 Célia Le Mouel Ma Petite Entreprise 0:03 7 Mijntje Geurts Cofidis Women Team 0:06 8 Abigail Miller UAE Development Team 0:11 9 Sandra Alonso Eneicat-BeCall 0:11 10 Federica Venturelli UAE Development Team 0:11