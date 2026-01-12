Magene se une al equipo XDS Astana Team como socio oficial en el WorldTour

La marca global de dispositivos inteligentes para ciclismo Magene ha firmado como socio oficial del equipo UCI WorldTour XDS Astana Team en cuatro categorías clave de ciclismo inteligente—ciclocomputadores GPS inteligentes, rodillos inteligentes, luces traseras con radar y bandas de frecuencia cardíaca—Magene proveerá dispositivos de nivel profesional y soporte técnico al equipo durante toda la temporada de entrenamientos y competiciones.

Fundada en 2015, Magene se ha especializado en el desarrollo de tecnología inteligente para el ciclismo, tanto para el entrenamiento en interiores como en exteriores. El portafolio de la marca incluye ciclocomputadores GPS inteligentes, rodillos inteligentes, potenciómetros de alta precisión, sensores y luces inteligentes para bicicletas, conformando un ecosistema completo diseñado para respaldar el entrenamiento estructurado y el análisis del rendimiento. En la última década, los productos de Magene se han expandido a más de 100 países y regiones en todo el mundo, consolidando a la marca como una fuerza en crecimiento dentro del mercado global de ciclismo inteligente.

La alianza con el equipo XDS Astana Team marca la entrada oficial de Magene en el nivel élite de las colaboraciones con equipos del UCI WorldTour.

“El equipo XDS Astana Team es una escuadra de clase mundial, reconocido por su determinación y su espíritu competitivo. Nos sentimos muy orgullosos de convertirnos en socios oficiales del equipo, proporcionando productos en diversas categorías junto con soporte técnico. Esta alianza representa un sólido reconocimiento a las capacidades tecnológicas y al rendimiento de nuestros productos. De cara a la próxima temporada, trabajaremos estrechamente con el equipo, aprovechando entornos profesionales de primer nivel para perfeccionar e innovar continuamente nuestros productos. Nuestro objetivo es ayudar a los ciclistas a alcanzar resultados aún más destacados. A través de esta colaboración, Magene busca fortalecer su presencia en el ciclismo de élite a nivel global, promover un enfoque cada vez más profesional del entrenamiento basado en potencia y ofrecer experiencias de ciclismo más inteligentes, precisas y eficientes a los ciclistas de todo el mundo mediante soluciones innovadoras de ciclismo inteligente”, indicó Sam Li, Vicepresidente de Marketing Global de Magene.



El Vicepresidente Global de Magene y el Gerente General de Negocios Internacionales sostuvieron un encuentro con la alta dirección del equipo XDS Astana Team. ( Foto © Magene)

Como uno de los 18 equipos que integran el UCI WorldTour, el equipo XDS Astana Team ha construido una trayectoria destacada desde su fundación en 2006, acumulando más de 400 victorias profesionales y logrando títulos de clasificación general en las tres Grandes Vueltas.

“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Magene como nuevo socio del equipo XDS Astana Team. Es una marca joven y de rápido crecimiento, lista para dar el salto al WorldTour y demostrar su gran potencial. Estoy convencido de que abrir nuevos horizontes mediante una alianza con un equipo del WorldTour hará que esta colaboración no solo sea productiva, sino también un verdadero éxito. Agradezco a Magene por su confianza en nuestro proyecto y espero que juntos disfrutemos de una excelente temporada 2026”, dijo Alexandr Vinokurov, Gerente General del equipo XDS Astana Team.



Magene acompañará al equipo XDS Astana durante toda la temporada 2026. (Foto © Magene)

Como equipo destacado del WorldTour, XDS Astana Team ha perseguido históricamente la excelencia y la innovación tecnológica. La incorporación de los dispositivos de ciclismo inteligente de Magene contribuirá a reforzar el rigor científico del entrenamiento del equipo y el monitoreo en tiempo real de los datos de rendimiento.

Para la temporada 2026, el equipo integrará cuatro productos clave de Magene a lo largo de sus entrenamientos y competiciones: el Rodillo Inteligente T500, la Luz Trasera con Radar Inteligente L508, la Banda de Frecuencia Cardíaca H613 y el Ciclocomputador GPS Inteligente C606 Pro, cuyo lanzamiento está previsto próximamente. Gracias a su hardware patentado y a sus sistemas de análisis de datos, Magene brindará soporte técnico preciso y eficiente a los ciclistas, cubriendo el entrenamiento diario, la preparación previa a las competencias y el rendimiento en carrera, contribuyendo a reforzar aún más la competitividad del equipo en el pelotón profesional.

Al mismo tiempo, los productos de Magene serán sometidos a las pruebas más exigentes en el entorno de la competición profesional. Los conocimientos obtenidos en escenarios reales de carrera se aplicarán directamente al desarrollo de productos, impulsando mejoras continuas en la precisión de los datos, la fiabilidad de los dispositivos y las capacidades de entrenamiento inteligente.



Magene proveerá productos profesionales y soporte técnico al equipo XDS Astana. (Foto © Magene)

Para Magene, esta alianza representa una oportunidad clave para fortalecer su presencia de marca en los mercados internacionales. Asimismo, marca un hito importante en el reconocimiento global de sus dispositivos de ciclismo inteligente desarrollados de forma independiente, señalando una nueva etapa en su evolución tecnológica.

Aprovechando la plataforma del WorldTour, la máxima expresión del ciclismo profesional, Magene está preparada para seguir demostrando sus capacidades tecnológicas ante audiencias de todo el mundo.