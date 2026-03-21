Lotte Kopecky gana al sprint la Milano-Sanremo Donne, superando a Noemi Rüegg y Eleonora Gasparrini

Tras una definición a pura velocidad, Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) conquistó este sábado la segunda edición de la Milano-Sanremo Donne bajo su actual denominación. La carrera de 156 kilómetros entre Génova y San Remo se decidió en los últimos metros.

La pedalista belga, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, batió a la suiza Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) en el sprint. El podio lo completó la italiana Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ).

Kopecky demostró una gran determinación con una valiente acción que animó la carrera en los últimos compases. En el tramo final, la belga encontró el impulso decisivo para superar a sus cinco contendientes y cruzar la meta en primer lugar.

La única pedalista colombiana en competencia, la antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se reportó en el puesto 90° a más de 7 minutos de la ganadora, luego de realizar un gran trabajo para su equipo.

La carrera recorrió tramos emblemáticos de Liguria, con la Cipressa y el Poggio como puntos clave. Los ataques a lo largo del recorrido no lograron romper el grupo principal, que se mantuvo compacto hasta los últimos compases. El trabajo del equipo Team SD Worx – Protime fue crucial para el éxito de Kopecky, con una estrategia bien ejecutada que culminó en el sprint final.

⚡ The effort of all efforts, and Lotte Kopecky takes her first Primavera!



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Resultados Milano-Sanremo Donne (1.WWT)

Génova – San Remo (156 km)