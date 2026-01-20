Santos Tour Down Under 2026: Top 5 de favoritos a ganar el prólogo

Una vez más los ciclistas colombianos volvieron a ser grandes protagonistas de la Vuelta al Táchira, y como ha sido costumbre en la última decada se despidieron con victoria en la ciudad de San Cristóbal.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de los últimos triunfos de los pedalistas nacionales en la jornada final de la ronda tachirense.

2026 – Alexander Gil *Etapa 10 » Ureña › San Cristóbal (99.3km)



El antioqueño Alexander Gil, ganador de la última etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto GW Erco SportFitness © Luis Cobaria)

2025 – Brandon Vega *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (117 km)



El bogotano Brandon Vega ganó la octava etapa de la Vuelta al Táchira 2025. (Foto Vuelta al Táchira © Luis Gaitán)

2024 – Alejandro Osorio *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (117,3 km)



Alejandro Osorio, en el podio como ganador de la última etapa de la Vuelta al Táchira 2024. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

2022 – Didier Merchán *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (116,4 km)



Didier Merchán, en el podio de la última etapa de la Vuelta al Táchira 2022. (Foto © Henry Torres)

2019 – Miguel Flórez *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (115,2km)