Ruta
Santos Tour Down Under 2026: Top 5 de favoritos a ganar el prólogo
A pocas horas de iniciarse una nueva edición del Santos Tour Down Under con un prólogo, en la ciudad costera de Adelaida, que tendrá 3.600 mil metros de recorrido, la Revista Mundo Ciclístico les presenta a los grandes favoritos para llevarse la victoria en la jornada inicial. Están inscritos un total de 140 corredores de 20 equipos con la participación de dos colombianos el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious).
FAVORITOS A GANAR EL PRÓLOGO
Jay Vine » UAE Team Emirates – XRG
Luke Plapp » Team Jayco AlUla
Rémi Cavagna » Groupama – FDJ United
Matteo Sobrero » Lidl – Trek
Mikkel Bjerg » UAE Team Emirates – XRG
Ruta
Ciclo-Retro: colombianos que ganaron la jornada final de la Vuelta al Táchira en la última década
Una vez más los ciclistas colombianos volvieron a ser grandes protagonistas de la Vuelta al Táchira, y como ha sido costumbre en la última decada se despidieron con victoria en la ciudad de San Cristóbal.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de los últimos triunfos de los pedalistas nacionales en la jornada final de la ronda tachirense.
2026 – Alexander Gil *Etapa 10 » Ureña › San Cristóbal (99.3km)
2025 – Brandon Vega *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (117 km)
2024 – Alejandro Osorio *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (117,3 km)
2022 – Didier Merchán *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (116,4 km)
2019 – Miguel Flórez *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (115,2km)
Ruta
Temporada 2026: los pedalistas más longevos que correrán en la categoría World Tour
A pesar de que el ciclismo moderno actualmente se fija más en los talentos jóvenes, los equipos de la máxima categoría todavía confían en los pedalistas más experimentados para conseguir buenos resultados.
El neerlandés Bauke Mollema será el corredor más longevo del pelotón World Tour en la temporada 2026. Le seguirán Damiano Caruso, Ben Swift y Steven Kruijswijk, los tres con 38 años. El colombiano con más edad será Nairo Quintana, que cumplirá 36 añitos en febrero.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico realizó una lista con los ciclistas de más edad que competirán este año en la máxima categoría del ciclismo mundial.
*Países Bajos » Bauke Mollema – 39 años (Lidl – Trek)
*Italia » Damiano Caruso – 38 años (Bahrain – Victorious)
*Gran Bretaña » Ben Swift – 38 años (INEOS Grenadiers)
*Países Bajos » Steven Kruijswijk – 38 años (Team Visma | Lease a Bike)
*Eslovenia » Luka Mezgec – 37 años (Team Jayco AlUla)
Ruta
“Este es mi primer podio en una carrera UCI”: Brandon Vega tras finalizar 3° en la Vuelta al Táchira
El pedalista bogotano Brandon Vega, que estuvo siempre entre los mejores de la general, se quedó con el cuarto lugar en la jornada final y aseguró su puesto en el último cajón del podio de la Vuelta al Táchira a 3’07” del campeón, el venezolano Jorge Abreu.
“Fue una etapa muy bonita, dura, creo que nos salió todo perfecto. Sacamos al tercero de la general, fuimos a bloque con Gil en la subida. Al final ganamos la etapa, nos quedamos con el tercer puesto y campeones por equipos con esta linda gente”, dijo Vega, en declaraciones recogidas por su equipo.
El talentoso escarabajo, que salió victorioso en la quinta jornada, también terminó como el mejor extranjero de la ronda tachirense, superando a su compatriota Alexander Gil por más de 2 minutos.
“Este es mi primer podio en una carrera UCI, esto me dice que debo seguir confiando en mi y como dice el profe Cely, creérmela y poder llegar a ser un capo para el equipo”, concluyó el corredor capitalino de 23 años.
*Con Información Prensa GW Erco SportFitness