La Selección Colombia Femenina de Ruta arribó a El Salvador para iniciar su calendario internacional

La Selección Colombia Femenina de Ruta arribó este jueves a territorio salvadoreño para dar comienzo a su calendario internacional de competencias de la temporada 2026, con la participación en el prestigioso Tour de El Salvador, evento avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El equipo nacional emprendió la gira con el objetivo de afrontar un exigente bloque de pruebas, combinando etapas y grandes premios que se disputarán entre el 17 y el 31 de enero en distintos escenarios del país centroamericano. Esta serie de competencias representa no solo el primer desafío competitivo del año, sino también una oportunidad para medir el nivel del conjunto colombiano ante selecciones nacionales y escuadras UCI de alto nivel.

El plantel está conformado por las corredoras Jessenia Meneses, Angie Mariana Londoño, Lina Marcela Hernández, Luciana Osorio, Yalecza Valentina Marín y Vanesa Zuluaga, quienes serán guiadas por el seleccionador nacional David Vargas y su respectivo cuerpo técnico en esta gira internacional.

Durante su estadía, la delegación colombiana competirá en pruebas clasificadas en las categorías UCI 2.1 y WE 1.1, las cuales otorgarán puntos importantes para el ranking internacional.

El calendario incluye las siguientes competencias:

Tour de El Salvador – 17 al 21 de enero

Grand Prix San Salvador – 24 de enero

Grand Prix El Salvador – 25 de enero

Grand Prix Longitudinal del Norte – 27 de enero

Grand Prix de Oriente – 28 de enero

Grand Prix Presidente – 30 de enero

Grand Prix Surf City – 31 de enero

