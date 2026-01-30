Connect with us

Ruta

La liga de ciclismo del valle confirmó la nómina de la selección que estará en los campeonatos nacionales de ruta 2026

Publicado

Hace 46 mins

el

La Selección Valle estará dirigida por los profesores Dalivier Ospina y Hebert Gutiérrez. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Matteo Malucelli gana al sprint la penúltima etapa del AlUla Tour; Sergio Higuita sigue 3° en la general

Publicado

Hace 6 mins

el

30 enero, 2026

Por

El italiano Matteo Malucelli ganó la cuarta etapa del AlUla Tour 2026. (Foto © AlUla Tour)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia

Publicado

Hace 7 horas

el

30 enero, 2026

Por

Ainara Albert, Paula Patiño y Naia Amondarain, en el podio del Tour El Salvador 2026. (Foto © Tour El Salvador)
Seguir leyendo

Ruta

Con Remco Evenepoel a la cabeza el Red Bull–Bora–Hansgrohe gana la histórica crono por equipos del Trofeo Ses Salines

Publicado

Hace 8 horas

el

30 enero, 2026

Por

Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.