El equipo Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral definió la nómina que competirá en el Campeonato Nacional de Ruta

El equipo antioqueño Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral definió la nómina que competirá en el Campeonato Nacional de Ruta, que se realizará la próxima semana en territorio cundinamarqués con Zipaquirá de epicentro.

El conjunto carmelitano, que dirige Julián Muñoz, buscará ser protagonista en la categoría juvenil con Óscar Restrepo, actual campeón nacional de ruta. El primo del ‘Pacora’ es gran favorito a revalidar el título.



Óscar Restrepo, actual campeón nacional de ruta en la categoría juvenil. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

“La idea es ser protagonistas y tener muchos títulos, sobre todo en las categorías inferiores. Sabemos que en las categorías mayores es un poco más difícil el rendimiento, pero sin lugar a dudas tenemos unos objetivos importantes y es apoyar a los deportistas que son muy talentosos de la región. Trataremos de llevar la mejor representación a los nacionales y sacar los mejores resultados posibles para iniciar este año con pie derecho”, dijo Muñoz.

Ya en la rama femenina se destaca la presencia Elvia Cárdenas y Carolina Vargas, quien regresó de Europa donde estuvo compitiendo el año pasado con el Eneicat-CM Team.

“Presentamos oficialmente nuestra nómina para el Campeonato Nacional, la primera carrera de la temporada. Arrancamos el año con ilusión, disciplina y una mentalidad ganadora. Vamos a disfrutar cada kilómetro, a dejarlo todo en la carretera y a competir con la certeza de que este será un año de grandes logros y muchos triunfos. ¡Que empiece la temporada!”, escribió el equipo en sus redes sociales anunciando a los convocados.