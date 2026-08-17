Jonas Vingegaard no volverá a competir esta temporada y enfocará su recuperación en el 2027

El colombiano Harold Tejada fue confirmado por el XDS Astana Team para disputar La Vuelta a España 2026, que comenzará el próximo 22 de agosto y se extenderá hasta el 13 de septiembre. El huilense aparece en la nómina de la escuadra kazaja para la tercera grande de la temporada, en la que volverá a tener una oportunidad importante dentro de un equipo que puede buscar protagonismo en la montaña y en las fugas.

Tejada llega a la ronda ibérica después de un muy buen Tour de Francia, donde fue uno de los colombianos más combativos de la carrera. Su actuación más destacada llegó en la etapa 13, con final en Belfort, donde estuvo muy cerca de conseguir una victoria histórica para Colombia, pero fue superado en el mano a mano final por el suizo Mauro Schmid, en una jornada que lo confirmó como un corredor capaz de pelear etapas en el máximo nivel.

El corredor de Pitalito (Huila) también viene de firmar en 2026 uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva: su primera victoria en el World Tour, conseguida en la sexta etapa de París-Niza, con llegada en Apt. Ese triunfo marcó un punto de madurez para Tejada, que ya había mostrado buenas señales desde el inicio de la temporada y que este año ha logrado consolidarse como una de las piezas más fiables del XDS Astana Team.

Esta será la cuarta participación de Harold Tejada en La Vuelta a España, después de haber disputado las ediciones de 2022, 2024 y 2025. Su regreso a la ronda española llega en un momento especial, con más experiencia, mayor confianza y el respaldo de una temporada en la que ya demostró que puede responder en escenarios de primer nivel.

Además, esta Vuelta podría tener un significado especial dentro de su carrera profesional, pues sería una de sus últimas grandes pruebas con el XDS Astana Team. De acuerdo con reportes de mercado de fichajes, el colombiano tendría encaminado su paso al Netcompany INEOS a partir de 2027, en un movimiento que marcaría el cierre de una etapa de siete temporadas con la escuadra kazaja y la apertura de un nuevo capítulo en uno de los equipos más importantes del WorldTour.

Para el ciclismo colombiano, la presencia de Tejada representa una carta importante en una carrera históricamente favorable para los escarabajos. Sin partir como hombre de la clasificación general, el huilense tendrá terreno para buscar oportunidades en jornadas quebradas y de montaña, especialmente si logra filtrarse en fugas numerosas y administrar sus fuerzas durante las tres semanas de competencia.