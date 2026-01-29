Ruta
“Intenté sorprender a los demás con mi ataque en el final”: Sergio Higuita tras ser 3° en la tercera jornada del AlUla Tour
En la tercera etapa del AlUla Tour tuvimos protagonismo colombiano, por cuenta de Sergio Higuita. El escarabajo del XDS Astana Team atacó con fuerza en los últimos 200 metros y peleó hasta el último instante por la victoria, pero al final se le escapó el triunfo.
“Intenté sorprender a los demás con mi ataque en el final. Fue un sprint un poco largo, pero lo di todo en este intento. Quiero agradecer a todo el equipo por su gran trabajo y apoyo”, dijo Higuita al finalizar la etapa, en declaraciones recogidas por la escuadra kazaja.
El pedalista antioqueño sacó a relucir toda su potencia en el desenlace de la etapa, sin embargo, las fuerzas se le agotaron y el suizo Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) y el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) lo sobrepasaron a pocos metros de la meta.
“Hoy nuestro objetivo era luchar por la victoria de etapa. Podríamos haberlo intentado con Nico y Henok. El final fue muy duro, con un final explosivo. Trabajamos juntos todo el día para conseguir el triunfo y estuvimos muy cerca”, concluyó el pedalista paisa de 28 años, que escaló al 3° puesto de la general.
Ruta
Matteo Malucelli gana al sprint la penúltima etapa del AlUla Tour; Sergio Higuita sigue 3° en la general
En un nuevo final para velocistas, Matteo Malucelli (XDS Astana Team) ganó de forma brillante la cuarta y penúltima etapa del AlUla Tour 2026. El italiano alcanzó su primera victoria en el carrera árabe, luego de recorrer de 173,4 kilómetros entre Winter Park y Hegra.
Malucelli de 32 años, superó con los justo su compatriota Jonathan Milan (Lidl Trek) y al neerlandés Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL), quienes llegaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) finalizó en el puesto 31° y Sergio Higuita (XDS Astana Team) se clasificó en la casilla 32°, ambos con el mismo tiempo del ganador.
En la clasificación general individual todo sigue muy apretado y de manera abierta a la espera del ultimo día con el suizo Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) al comando, aventajando por tan solo 4 segundos al portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) y por 6 segundos al colombiano Sergio Higuita (XDS Astana Team).
La carrera árabe finalizará este sábado con la disputa de la quinta y última etapa, una jornada ondulada de 163,9 kilómetros entre AlUla Old Town y Skyviews of Harrat Uwayrid, donde conoceremos al sucesor del británico Thomas Pidcock, campeón del año pasado.
AlUla Tour (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Winter Park – Hegra (173,4 km)
|1
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|3:30:43
|2
|Jonathan Milan
|Lidl – Trek
|,,
|3
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|,,
|4
|Robin Froidevaux
|Tudor Pro Cycling Team
|,,
|5
|Jason Tesson
|TotalEnergies
|,,
|6
|Matteo Moschetti
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|7
|Phil Bauhaus
|Bahrain – Victorious
|,,
|8
|Bert Van Lerberghe
|Soudal Quick-Step
|,,
|9
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|,,
|10
|Nicolás Vinokurov
|XDS Astana Team
|,,
|31
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|32
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|13:47:15
|2
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|0:04
|3
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:06
|4
|Bjorn Koerdt
|Team Picnic PostNL
|0:15
|5
|Mauri Vansevenant
|Soudal Quick-Step
|0:16
|6
|Nicolás Vinokurov
|XDS Astana Team
|,,
|7
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|8
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|,,
|9
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|,,
|10
|Jan Castellón
|Caja Rural – Seguros RGA
|,,
|11
|Stefan de Bod
|Modern Adventure Pro Cycling
|,,
Ruta
La liga de ciclismo del valle confirmó la nómina de la selección que estará en los campeonatos nacionales de ruta 2026
La Selección Valle de Ciclismo ya se encuentra lista para competir en el Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026, certamen que se disputará del 5 al 8 de febrero en Zipaquirá, Cundinamarca.
La Liga de Ciclismo del Valle del Cauca, encabezada por su presidente Jarlinson Pantano, dio a conocer la nómina oficial que representará al departamento en esta gran cita del calendario nacional, donde el Valle buscará nuevamente ser protagonista.
La delegación vallecaucana estará dirigida por los profesores Dalivier Ospina y Hebert Gutiérrez, una dupla que combina experiencia, liderazgo y resultados al servicio del ciclismo vallecaucano.
Nómina oficial – Selección Valle 2026
Juveniles Damas
Danna Alejandra Arias
Ana Sofía Suárez
Juveniles Hombres
Jorsh Antony Martínez
Nicolás Pinilla
Sub-23 Damas
Natalia Muñoz
Michel Narváez
Sub-23 Hombres
Juan diego Quintero
Brayan Osorio
Élite Hombres
Santiago Vélez
Yesid Sierra
Jair Aparicio
Santiago Buitrago (World Tour – Bahrain Victorious)
Élite Damas
Anette Oriana Saavedra
PROGRAMACIÓN OFICIAL
Jueves 5 de febrero: Pruebas contrarreloj
Viernes 6 de febrero: Ruta juveniles (hombres y damas)
Sábado 7 de febrero: Ruta Sub-23 hombres y Élite damas
Domingo 8 de febrero: Prueba de fondo Élite hombres (209 km), cierre del campeonato
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
Ruta
Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia
El ciclismo femenino colombiano sigue mostrando progresos enormes por fuera del país y una muestra de ello es lo hecho por Paula Patiño, quien se consagró campeona del Tour El Salvador y del Grand Prix Longitudinal del Norte, dos carreras del calendario internacional UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico quiso recordar algunos momentos que perdurarán por siempre en la historia y en la retina de los aficionados al deporte de las bielas, que marcarán sin duda las páginas doradas de las pedalistas nacionales a nivel internacional.
2020 – Daniela Atehortúa (Colnago CM Team)
En febrero de 2020 Daniela Atehortúa, logró el título de campeona sub-23 del Tour de Dubái. Con una brillante actuación la pedalista antioqueña ocupó la segunda casilla en la etapa reina, fue cuarta en la clasificación general y mejor joven de la prueba.
2020 – Laura Toconás (Colnago CM Team)
Luego, en septiembre de 2020, Laura Toconas logró el primer triunfó del ciclismo colombiano femenino en una carrera del UCI Europa Tour en el Grand Prix Develi de Turquía. La corredora huilense se llevó una espectacular victoria en un escenario de alta montaña tras recorrer 110 kilómetros.
2022 – Tatiana Ducuara (Colombia Tierra de Atletas GW Shimano)
El 20 de mayo de 2022 Tatiana Ducuara se convirtió en la primera ciclista colombiana en toda la historia en liderar una carrera World Tour. La huilense cruzó la línea de meta en la sexta posición de la segunda etapa y consiguió vestirse con la camiseta morada de líder en la Vuelta a Burgos Femenina arrebatándole sorpresivamente el liderato a la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) por seis segundos.
2022 – Paula Andrea Patiño (Movistar Team)
El12 de septiembre de 2022, la corredora antioqueña del Movistar Team, Paula Patiño, terminó 3ª en la general del Tour de l’Ardeche 2022, en el primer podio internacional para una colombiana en una carrera UCI de una semana. La ciclista alemana Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Generation) finalizó 1° y la pedalista neerlandesa Loes Adegeest (IBCT) concluyó 2°.
2023 – Jessenia Meneses (Colombia Pacto Por El Deporte-GW Shimano)
El 4 de junio de 2023 Jessenia Meneses se consagró campeona de la montaña en la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina 2023. La pedalista colombiana estuvo muy atenta en la última jornada y puntuó en el único puerto montañoso categorizado del día para defender la camiseta roja. Al final, la escaladora antioqueña contabilizó 22 puntos, 5 unidades más que la noruega Katrine Aalerud (Movistar Team).
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
El 21 de enero de 2026 la pedalista antioqueña Paula Patiño hizo historia tras coronarse campeona del Tour El Salvador, una carrera del calendario internacional UCI. Además, sumó a su palmarés deportivo el título más importante de su carrera profesional y del ciclismo femenino colombiano en toda la historia. La corredora paisa de 28 años demostró ser la más regular a lo largo de los cinco días de competencia que se vivieron en territorio centroamericano, tras un prólogo y cuatro etapas en línea.
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
Y por último el 27 de enero, Paula Patiño siguió con su racha ganadora al conseguir una nueva victoria con el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi, esta vez en la tercera clásica de El Salvador, al imponerse al sprint a la británica Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling Team), en el Grand Prix Longitudinal del Norte. El podio de la competencia centroamericana lo completó la italiana Giorgia Vettorello.