Liane Lippert conquista la octava edición de la Clásica Valenciana Femenina; Marina Espínola la mejor suramericana

La Clásica Valenciana Femenina, que no contó con participación colombiana, quedó en manos de la alemana Liane Lippert (Movistar Team), después de un recorrido de 94,7 kilómetros entre La Bétera y la capital del Turia.

La pedalista teutona fue la mejor de un pelotón femenino internacional de máximo nivel que se dio cita este domingo en territorio valenciano. Lippert se impuso en la octava edición de esta carrera española por delante de la belga Shari Bossuyt (AG Insurance – Soudal Team) y de la británica Cat Ferguson (Movistar Team), quienes completaron el podio.

Las corredoras suramericanas terminaron en posiciones intermedias, la paraguaya Agua Marina Espínola (Team Abadie Magnan) finalizó en el puesto 24°, la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) concluyó en la casilla 33° y la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) se reportó en la posición 69°.

Lippert , que alcanzó su segundo podio del año, tras ser 2° en el Trofeo Binissalem-Andratx, sucedió en el palmarés de la prueba a la suiza Linda Zanetti, campeona el año pasado.

Resultados Vuelta CV Feminas (1.Pro)

Bétera – Valencia (94,7 km)