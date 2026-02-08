Connect with us

Ruta

Liane Lippert conquista la octava edición de la Clásica Valenciana Femenina; Marina Espínola la mejor suramericana

Publicado

Hace 13 horas

el

La alemana Liane Lippert ganó la Clásica Valenciana Femenina 2026. (Foto © VCV Féminas)
Ruta

“Será un gran honor vestir la camiseta tricolor de nuevo, una gran responsabilidad”: Egan Bernal tras coronarse bicampeón nacional de ruta

Publicado

Hace 4 horas

el

8 febrero, 2026

Por

El zipaquireño Egan Bernal, en el podio luciendo el tricolor y la medalla de oro como bicampeón nacional de ruta. (Foto © FCC)
Ruta

Egan Bernal, de nuevo monarca nacional de la ruta en la élite tras una titánica batalla en Zipaquirá

Publicado

Hace 5 horas

el

8 febrero, 2026

Por

El zipaquireño Egan Bernal, del Ineos Grenadiers, ganó la prueba de ruta de los nacionales. (Foto © FCC)
Ruta

Remco Evenepoel sucede a Santiago Buitrago en el palmarés de la Vuelta a la Comunidad Valenciana; Raúl García Pierna gana la etapa final

Publicado

Hace 6 horas

el

8 febrero, 2026

Por

El belga Remco Evenepoel, campeón de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. (Foto Red Bull-BORA-hansgrohe © Getty Sport)
