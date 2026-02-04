Ruta
El Movistar confía en su avanzada colombiana para la gira por Omán
La temporada de competiciones continúa para el equipo español Movistar, que esta semana inicia una gira por Omán, el país del sureste de la Península Arábiga y en la que estarán los tres colombianos de la escuadra telefónica.
Nairo Quintana, Diego Pescador y Einer Rubio, quien arranca oficialmente su temporada 2026, estarán liderando el equipo que competirá en la Muscat Classic y el Tour de Omán. La plantilla la completan: el eritreo Natnael Tesfazion, el italiano Mattia Proietti y los españoles Iván García Cortina y Roger Adriá.
Seis días y dos carreras en Omán
La cuarta edición de la Muscat Classic abrirá la competición el viernes sobre un trazado ondulado en su parte final, encadenando seis pequeñas subidas antes de la llegada en Al-Bustan.
Sin descanso, el Tour de Omán partirá el sábado con una primera etapa para velocistas, que no volverán a disponer de un final propicio hasta la cuarta jornada. Domingo y lunes se vivirán dos finales en repecho, si bien la general debería resolverse el último día en la ya conocida subida a Green Mountain, con casi 6 kilómetros de ascenso a una pendiente media superior al 10%.
Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia
El ciclismo femenino colombiano sigue mostrando progresos enormes por fuera del país y una muestra de ello es lo hecho por Paula Patiño, quien se consagró campeona del Tour El Salvador y del Grand Prix Longitudinal del Norte, dos carreras del calendario internacional UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico quiso recordar algunos momentos que perdurarán por siempre en la historia y en la retina de los aficionados al deporte de las bielas, que marcarán sin duda las páginas doradas de las pedalistas nacionales a nivel internacional.
2020 – Daniela Atehortúa (Colnago CM Team)
En febrero de 2020 Daniela Atehortúa, logró el título de campeona sub-23 del Tour de Dubái. Con una brillante actuación la pedalista antioqueña ocupó la segunda casilla en la etapa reina, fue cuarta en la clasificación general y mejor joven de la prueba.
2020 – Laura Toconás (Colnago CM Team)
Luego, en septiembre de 2020, Laura Toconas logró el primer triunfó del ciclismo colombiano femenino en una carrera del UCI Europa Tour en el Grand Prix Develi de Turquía. La corredora huilense se llevó una espectacular victoria en un escenario de alta montaña tras recorrer 110 kilómetros.
2022 – Tatiana Ducuara (Colombia Tierra de Atletas GW Shimano)
El 20 de mayo de 2022 Tatiana Ducuara se convirtió en la primera ciclista colombiana en toda la historia en liderar una carrera World Tour. La huilense cruzó la línea de meta en la sexta posición de la segunda etapa y consiguió vestirse con la camiseta morada de líder en la Vuelta a Burgos Femenina arrebatándole sorpresivamente el liderato a la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) por seis segundos.
2022 – Paula Andrea Patiño (Movistar Team)
El12 de septiembre de 2022, la corredora antioqueña del Movistar Team, Paula Patiño, terminó 3ª en la general del Tour de l’Ardeche 2022, en el primer podio internacional para una colombiana en una carrera UCI de una semana. La ciclista alemana Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Generation) finalizó 1° y la pedalista neerlandesa Loes Adegeest (IBCT) concluyó 2°.
2023 – Jessenia Meneses (Colombia Pacto Por El Deporte-GW Shimano)
El 4 de junio de 2023 Jessenia Meneses se consagró campeona de la montaña en la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina 2023. La pedalista colombiana estuvo muy atenta en la última jornada y puntuó en el único puerto montañoso categorizado del día para defender la camiseta roja. Al final, la escaladora antioqueña contabilizó 22 puntos, 5 unidades más que la noruega Katrine Aalerud (Movistar Team).
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
El 21 de enero de 2026 la pedalista antioqueña Paula Patiño hizo historia tras coronarse campeona del Tour El Salvador, una carrera del calendario internacional UCI. Además, sumó a su palmarés deportivo el título más importante de su carrera profesional y del ciclismo femenino colombiano en toda la historia. La corredora paisa de 28 años demostró ser la más regular a lo largo de los cinco días de competencia que se vivieron en territorio centroamericano, tras un prólogo y cuatro etapas en línea.
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
Y por último el 27 de enero, Paula Patiño siguió con su racha ganadora al conseguir una nueva victoria con el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi, esta vez en la tercera clásica de El Salvador, al imponerse al sprint a la británica Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling Team), en el Grand Prix Longitudinal del Norte. El podio de la competencia centroamericana lo completó la italiana Giorgia Vettorello.
“Vamos sin miedo a ningún rival y darla toda”: Rodrigo Contreras antes de encarar los nacionales de ruta
El formidable rutero cundinamarqués Rodrigo Contreras habló con la Revista Mundo Ciclístico sobre lo que será su tercera temporada con el NU Colombia y de lo que viene para él en el Campeonato Nacional de ruta, que tendrá como epicentro a Cundinamarca.
“La verdad que muy contento, muy motivado, se ha consolidado un gran equipo, con mucha ilusión de hacerlo bien en los Campeonatos Nacionales. En lo personal, la contrarreloj es un objetivo importante y en la ruta tenemos corredores fuertes que ya han ganado como Sergio Luis Henao y Óscar Quiroz, tenemos muchas cartas sobre la mesa para dar un bonito espectáculo” dijo Contreras.
El jefe de filas del conjunto morado, que cumple su tercera temporada en el equipo de Raúl y Gabriel Jaime Mesa, espera comportarse como un verdadero campeón, así como lo hiciera en 2024 en el Tour Colombia, donde venció a los World Tour y compañía.
“Obviamente Egan y Brandon son rivales fuertes, pero digamos que nada que no podamos enfrentar. Las sensaciones son buenas siempre con la mentalidad positiva y de ser el número uno, vamos sin miedo a ningún rival y darla toda como es nuestra característica”, añadió el nacido en Villapinzón, Cundinamarca, hace 31 años.
Por último, Contreras no desaprovechó la oportunidad para mencionar la experiencia que adquirió en el ciclismo europeo y las grandes diferencias que existen con el ciclismo nacional a la hora de afrontar las extensos ascensos.
“De correr en Europa a compararlo con lo que se hace en nuestro país es bastante diferente, para correr aquí en Colombia sí o sí tenemos que estar delgados para subir, en Europa los puertos son muy explosivos y con dos o tres kilos más lo pasamos sin problemas, pero aquí no, para ganar hay que saber escalar, ser delgado y con mucha fuerza en las piernas”, concluyó el pedalista del Nu Colombia.
Fernando Gaviria seguirá su temporada con el Caja Rural-Seguros RGA en Omán
Después de se debut con los colores del Caja Rural-Seguros RGA en territorio árabe, el sprinter antioqueño Fernando Gaviria volverá a la acción en el Oriente Medio. A partir del viernes en el Golfo Pérsico con la Muscat Classic y luego el sábado con el Tour de Omán.
A Gaviria lo acompañarán Jan Castellón y Sebastián Berwick, quienes repetirán respecto al AlUla Tour y se sumarán además escaladores y corredores con buen punch como Stefano Oldani, José Félix Parra, Eduard Prades y Alex Díaz.
*Con Información Prensa Caja Rural-Seguros RGA