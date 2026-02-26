Empresas y Marcas
El Gran Fondo Giro d’Italia – Ride Like a Pro Colombia 2026, listo para desafiar a los ciclistas del país
La experiencia del Giro d’Italia llega a Colombia con todos sus estándares internacionales. El Gran Fondo Giro d’Italia – Ride Like a Pro Colombia 2026 ya tiene todo preparado: cierre total de vías exclusivo para ciclistas, cronometraje oficial, puntos de abastecimiento, asistencia mecánica, acompañamiento médico, seguridad vial y juzgamiento oficial de la Federación Colombiana de Ciclismo.
La cita será el domingo 1 de marzo de 2026, con partida oficial a las 8:00 a.m.
Dos retos, una sola épica
El evento ofrecerá dos distancias diseñadas para honrar la mística de la montaña italiana:
Gran Fondo: 132 kilómetros
Medio Fondo: 84 kilómetros
Ambos recorridos superan los 1.000 metros de desnivel acumulado, evocando los ascensos y descensos que han marcado la historia del ciclismo mundial.
Pero atención: aquí no gana quien llegue primero a la meta.
El triunfo se define en los segmentos cronometrados oficiales, donde cada segundo cuenta y donde la estrategia será clave.
Segmentos cronometrados – Gran Fondo
Km 0 al 15,5 – Alto del Sisga
Km 54.2 al 59.2 – Premio de Montaña
Km 72.4 al 77.5 – Premio de Montaña (Tibirita – tramo Esterrato)
Km 94.6 al 116.3 – Premio de Montaña
Segmentos cronometrados – Medio Fondo
Km 0 al 15,5 – Alto del Sisga
Km 46.9 al 68.6 – Premio de Montaña
Todos los corredores serán cronometrados con chip electrónico desde el inicio hasta el final.
Ganará quien registre el menor tiempo acumulado en los segmentos oficiales.
Tiempos límite: Cierre general del evento: 2:00 p.m.
Tiempo máximo para completar el segmento en el Alto de Machetá: 1:00 p.m.
Después de estos horarios se retirará el apoyo logístico.
-Normas clave para los participantes
-No se permite acompañamiento de vehículos particulares.
-Está prohibido recibir ayuda externa de personas no inscritas.
-No se puede sujetar o aprovechar vehículos en movimiento.
-Uso obligatorio del jersey oficial 2026 durante todo el recorrido y premiación.
-Casco obligatorio y debidamente homologado.
Solo se permite bicicleta de ruta tradicional. No están autorizadas bicicletas de triatlón, contrarreloj, eléctricas o de montaña.
El evento se desarrollará en carreteras con tráfico controlado, por lo que todos los ciclistas deberán cumplir estrictamente la normativa de seguridad vial colombiana.
Premiación
Se premiará a los tres primeros de cada categoría, tanto en Gran Fondo como en Medio Fondo.
La clasificación general estará determinada por el tiempo oficial, y las categorías por edad por el tiempo neto del chip.
KIT DEL CORREDOR
Cada participante recibirá su kit del corredor con la Maglia Rosa conmemorativa (Jersey), el chip de competencia (placa bicicleta), caramañola, sorpresas de los patrocinadores y guía del ciclista. Cada corredor tendrá derecho a seguro de accidentes y asistencia médica.
Los kits se reclamarán los días viernes 27 y sábado 28 de febrero en la Plazoleta de la Paz de la Gobernación de Cundinamarca (calle 26 n.51-53, Bogotá).
El Jersey del corredor, diseñado y desarrollado con RCS Sports organizador oficial del Giro, será presentado al público la semana antes del evento.
El Gran Fondo Giro d’Italia – Ride Like a Pro Colombia 2026 no es solo una competencia: es una experiencia internacional, una prueba de estrategia, resistencia y respeto por la montaña.
Colombia se prepara para vivir una jornada donde cada pedalazo contará y donde solo los más inteligentes en carrera escribirán su nombre en lo más alto del podio.
*Con Información Prensa Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro
GW se une a Transcordilleras Gravel 2026 como bicicleta oficial del evento
El gravel ha venido ganando espacio dentro del ciclismo colombiano como una disciplina que integra aventura, autosuficiencia y descubrimiento del territorio. En este contexto, Transcordilleras Gravel 2026 anuncia una alianza estratégica clave: GW será la bicicleta oficial del evento, acompañando a los participantes con su modelo GW Volcano, diseñada para los retos reales del gravel y el bikepacking en Colombia.
La edición 2026 de Transcordilleras Gravel se desarrollará del 22 de febrero al 1 de marzo, iniciando en El Retiro (Antioquia) y finalizando en Yopal (Casanare), en un recorrido de 8 etapas que atravesará distintas regiones del país, conectando montañas, caminos rurales y territorios ideales para la exploración en bicicleta.
Transcordilleras Gravel se ha posicionado como una experiencia que va más allá de la competencia. Su formato combina gravel, autosuficiencia, bikepacking y exploración, proponiendo un desafío físico y mental que conecta a los ciclistas con el territorio y las comunidades locales. “Transcordilleras es una experiencia de ciclismo de aventura que mezcla gravel, ultraciclismo y bikepacking. Recorremos el territorio desde una mirada profunda, con un formato exigente pero estructurado, que permite competir, explorar y compartir con la comunidad”, explica Mauricio Ordóñez, creador del evento.
GW y su apuesta por el gravel y el bikepacking
La llegada de GW como bicicleta oficial refuerza el crecimiento de Transcordilleras Gravel y confirma el compromiso de la marca con el desarrollo del ciclismo en todas sus formas. Como parte de esta alianza, GW entregará dos bicicletas GW Volcano Custom dotadas con bolsos PRO para manubrio, marco y caña y un marco GW Volcano a los participantes del evento, fortaleciendo su vínculo con la comunidad gravel y el espíritu de exploración que lo define. “Transcordilleras Gravel es el evento de gravel más relevante del país, especialmente esta edición por etapas que recorre algunos de los paisajes más exigentes de Colombia. Esta alianza es clave dentro de nuestra apuesta por masificar el gravel y el bikepacking en Colombia y Latinoamérica”, señala Jorge Villegas, director de Mercadeo de GW.
Estas bicicletas Volcano Custom fueron diseñadas exclusivamente para el evento, inspiradas en la identidad visual y el carácter de Transcordilleras. El punto de partida del diseño es el jaguar, ícono del recorrido y símbolo de fuerza, resistencia, adaptación y una conexión profunda con el territorio: las mismas cualidades que exige un desafío de más de 1.000 kilómetros y 22.000 metros de desnivel positivo, atravesando el país desde El Retiro (Antioquia) hasta Yopal (Casanare).
El diseño gráfico del marco busca contar la historia del recorrido y del territorio que se cruza etapa tras etapa. El uso del color responde directamente al entorno de la carrera: verdes profundos que evocan la selva y la montaña, tonos tierra que remiten a los caminos destapados y contrastes controlados que aportan carácter sin romper la armonía. Cada decisión gráfica transmite territorio, resistencia y recorrido, sin artificios innecesarios.
Así como Transcordilleras es un evento autosuficiente, donde el ciclista depende de sí mismo, el diseño del marco refleja esa misma filosofía: una propuesta sólida, honesta y funcional. Más que una pieza conmemorativa, el marco Transcordilleras es una interpretación visual del reto más largo y exigente del evento, una bicicleta que representa la experiencia de cruzar Colombia pedaleando.
GW Volcano: exploración sin límites
La GW Volcano, presentada oficialmente en el Campeonato Nacional de Gravel, es una bicicleta pensada para largas distancias, terrenos mixtos y condiciones cambiantes. Su diseño permite el uso de llantas más anchas, mayor capacidad de carga y una geometría enfocada en la comodidad y la estabilidad, convirtiéndola en una aliada ideal tanto para la competencia como para el bikepacking. “Creemos profundamente que Colombia es un país hecho para viajar en bicicleta. La Volcano responde a esa necesidad: una bici resistente, versátil y preparada para explorar, cargar equipaje y enfrentar la topografía y el clima del país”, añade Villegas.
Una alianza con visión de futuro
Para Transcordilleras Gravel, contar con una marca colombiana como GW representa un paso clave en la consolidación del gravel y el bikepacking en el país. “Esta alianza va más allá de lo comercial. GW entiende el territorio, al ciclista colombiano y la lógica del gravel y el bikepacking. Es una señal clara de que esta disciplina tiene futuro en Colombia”, concluye Ordóñez.
Transcordilleras Gravel 2026 se proyecta así como un punto de encuentro entre ciclistas, territorio e industria, mientras GW continúa fortaleciendo su visión de bicicletas diseñadas para explorar, resistir y descubrir Colombia sobre dos ruedas.
Características bicicleta GW Volcano a entregar:
MARCO Y TENEDOR: GW VOLCANO ALUMINIO CON CABLEADO FULL INTERNO
GRUPO: SHIMANO CUES 210 velocidades con RELACIÓN PLATOS 46/32T, PACHA 11-39T , frenos de disco HIDRÁULICO.
RUEDAS: GW GRAVEL 700C 24H AGP-25 PRO / DISC
MANUBRIO: GW ARP-1 31.8 MM 16°
POTENCIA: GW ARP-1 31.8 MM
TIJA: GW ARP-1 27.2 X 350 MM SILLÍN: GW BERTOI MF MTB AF 145 MM LLANTAS: VITTORIA 700X45 TERRENO PRO
PESO APROX. 12.60 KG (TALLA S)
BOLSOS PRO:
BOLSO PARA MARCO BICICLETA GRAVEL 5.5L
BOLSO PARA MANUBRIO BICICLETA GRAVEL 2.5L PRO
BOLSO PARA CAÑA BICICLETA GRAVEL 15L PRO
GW presenta su nueva línea de zapatillas para ciclismo: evolución, diseño y una experiencia pensada para el ciclista de hoy
El comienzo de un nuevo año también es una invitación a evolucionar. En esa búsqueda constante por ofrecer mejores experiencias sobre la bicicleta, GW presenta su nueva línea de zapatillas para ciclismo, una propuesta que consolida el crecimiento de la marca en esta categoría y eleva su portafolio con nuevos diseños, materiales y soluciones pensadas para el ciclista apasionado.
Este lanzamiento no responde a una moda pasajera ni a una actualización superficial. Es el resultado de un proceso profundo de análisis, rediseño y entendimiento del mercado, donde la experiencia del ciclista, la relación precio–calidad y la versatilidad fueron el punto de partida.
“GW, como marca líder en permitir a los amantes de la bicicleta tener acceso a un portafolio completo y cercano en precio, está en constante evolución de diseño y estándares de calidad. Las zapatillas son un punto clave en la experiencia del deportista, sin importar la modalidad”, afirma Jorge Villegas, director de mercadeo de GW.
Una línea que entiende cómo y dónde se pedalea hoy
El ciclismo actual es diverso. Hay quienes entrenan en ruta, quienes buscan rendimiento en la montaña, quienes exploran el gravel, se mueven por la ciudad o entrenan indoor. Bajo esa realidad, GW desarrolló un portafolio de zapatillas amplio y coherente, capaz de responder a distintas formas de rodar sin perder identidad ni accesibilidad.
“Para nosotros es clave cubrir todos los puntos de contacto que tienen los ciclistas con la marca. No pensamos solo en ruta o MTB, también en quienes entrenan indoor, hacen spinning o usan la bicicleta como medio de transporte en la ciudad”, agrega Villegas.
Esta nueva línea está disponible en tallas de la 38 a la 46 y se divide en experiencias claras: ruta, montaña y uso versátil, permitiendo que cada ciclista encuentre una zapatilla alineada con su estilo, su nivel de exigencia y su día a día.
Diseño y materiales al servicio de la experiencia
Desde el desarrollo de producto, el objetivo fue claro: no solo mejorar especificaciones, sino repensar cómo se siente una zapatilla desde el primer momento.
“El ciclista actual es cada vez más consciente de sus decisiones de compra. Busca comodidad, rendimiento y durabilidad, pero también una buena propuesta de valor y un diseño que se adapte a su estilo y a distintos escenarios de uso”, explica Luisa González, jefe de desarrollo de producto de GW.
La incorporación de nuevas telas, mallas reforzadas, capelladas microperforadas y refuerzos estratégicos permitió crear zapatillas más ligeras, resistentes y visualmente modernas. El resultado es una sensación más natural al pedalear: mejor ajuste, mayor ventilación y estabilidad, sin sacrificar eficiencia.
“No se trataba solo de actualizar modelos, sino de repensar integralmente la experiencia, desde la capellada y el ajuste hasta la ventilación y la transferencia de potencia”, añade González.
“Queríamos que el ciclista sintiera comodidad, seguridad y confianza apenas se calza las zapatillas. Que note que fueron pensadas para su día a día, para terrenos reales y para distintos niveles de exigencia, y que además perciba que GW está dando un paso importante en diseño, materiales y experiencia”, concluye Luisa González.
Ruta, montaña y versatilidad: una propuesta completa
Para ruta, GW presenta Kronex y Cravon, dos modelos pensados para diferentes niveles de exigencia. Kronex está enfocada en ciclistas que disfrutan rodar con comodidad y constancia, acumulando kilómetros con un ajuste confiable y eficiente. Cravon, por su parte, responde a una mentalidad más competitiva, con un diseño orientado a la máxima eficiencia, ajuste preciso y transferencia directa de potencia.
En montaña y terrenos exigentes, Dustek y Krock representan el equilibrio entre control, durabilidad y rendimiento. Dustek está pensada para ciclistas que buscan eficiencia en terrenos variables y cross country, mientras que Krock apunta a un MTB más agresivo, donde la protección, la estabilidad y la tracción son fundamentales.
Para quienes buscan versatilidad, Nyro se posiciona como una zapatilla de uso mixto, ideal para MTB recreativo, gravel, ciclovía, urbano e incluso entrenamiento indoor. Su diseño moderno y funcional permite un uso cómodo tanto sobre la bicicleta como fuera de ella.
Cercanía, confianza y una invitación clara al ciclista
Más allá del diseño y la tecnología, este lanzamiento representa un mensaje directo al consumidor: GW sigue apostándole a masificar el ciclismo con productos bien pensados, actuales y accesibles.
“Más que hablar de lo que hace diferente esta línea, hablamos de lo que la hace cercana. Diseños actualizados, tecnologías, confort y ajustes que permiten que el ciclista llegue a la tienda y encuentre en GW una experiencia memorable”, señala Villegas.
Ese mensaje se traduce también en una invitación abierta a quienes aún no han probado la marca.
“Queremos decirle al ciclista que se arriesgue a usar GW, que pruebe nuestros productos y se enamore de una marca que piensa en ellos, con la promesa de ofrecer calidad, tendencia y un precio cercano”, concluye.
Con esta nueva línea de zapatillas, GW reafirma una nueva etapa en su portafolio: más sólida, más conectada con el ciclista y lista para competir en un mercado cada vez más exigente, sin perder su esencia.
EL Giro de Italia llega por primera vez a Colombia de la mano de la Cámara de Comercio Italiana
El próximo 1 de marzo de 2026, el país vivirá un hito histórico en su agenda deportiva con la llegada, por primera vez, del Giro de Italia, una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional. La cita se realizará a través del Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro, en Cundinamarca, con salida y llegada en la Represa del Tominé, entre los municipios de Guatavita y Sesquilé.
Esta llegada es posible gracias al trabajo conjunto con la Cámara de Comercio Italiana en Colombia y contará con la presencia en el país de los organizadores oficiales de la carrera, quienes liderarán una propuesta que conecta deporte, cultura y territorio.
El Gran Fondo rinde homenaje a una relación histórica entre Italia y Colombia construida durante más de cinco décadas alrededor del ciclismo. Un vínculo marcado por el protagonismo de ciclistas colombianos en la Corsa Rosa, desde los primeros hitos de Martín Cochise Rodríguez y Rafael Antonio Niño, pasando por referentes como Lucho Herrera y Fabio Parra, hasta campeones y podios históricos alcanzados por Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Egan Bernal y Esteban Chaves, consolidando al país como una potencia mundial en este deporte.
“La llegada del Giro de Italia a Colombia representa mucho más que una competencia deportiva. Es la celebración de una relación histórica entre Italia y Colombia, construida a través del ciclismo, la industria y una visión compartida de desarrollo deportivo y cultural. Colombia ha sido protagonista de la historia del Giro durante décadas, y traer esta experiencia al país es una forma de rendir homenaje a ese legado y de acercar el espíritu de la Corsa Rosa a miles de ciclistas y familias”, afirmó Angelo Globo, vocero de la Cámara de Comercio Italiana en Colombia y del Giro de Italia en el país.
El Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro está diseñado como una competencia para ciclistas amateurs, no necesariamente profesionales, que buscan vivir el ciclismo de alto nivel en un formato accesible. La jornada contará con dos recorridos: el Gran Fondo, de 132 kilómetros, y el Medio Fondo, de 84 kilómetros, ambos con cierre total de vías, cronometraje oficial, asistencia médica y puntos de abastecimiento, atravesando municipios como Sesquilé, Machetá, Tibirita y Guateque.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la página web oficial. El valor de participación es de $640.000 hasta el 31 de enero de 2026 y de $690.000 a partir de febrero de 2026. La inscripción incluye la participación en el sorteo de dos viajes con todos los gastos pagos al Giro de Italia 2026.
Más allá del recorrido competitivo, el Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro ha sido concebido como una experiencia familiar e integral, que combina ciclismo con actividades culturales, gastronómicas y turísticas, pensadas tanto para participantes como para acompañantes. Toda la información relacionada con el Village, la programación cultural y la oferta turística está disponible en: https://www.giroditalia-ridelikeapro-colombia.com/village
Con esta primera edición en el país, el Giro de Italia refuerza los lazos históricos, deportivos y económicos entre Italia y Colombia, y posiciona a Cundinamarca como un escenario clave para el ciclismo internacional y el desarrollo de experiencias deportivas de clase mundial.