Laura Rojas campeona de la Vuelta al Tolima; María Paula Latriglia sella con victoria el monólogo del Sistecrédito

Final feliz para el Team Sistecrédito en el cierre de la Vuelta al Tolima Femenina 2026. La casanareña María Paula Latriglia se impuso en la última etapa de la competencia, y su compañera de equipo Laura Daniela Rojas se consagró campeona de la ronda tolimense para mujeres. El equipo de Gabriel Jaime Vélez fue dominador absoluto de la carrera, ganando las cinco jornadas.

La campeona nacional de ruta se quedó con el título tras mantener el liderato sin complicaciones en la última etapa, un circuito corto de 44,4 kilómetros disputado por las calles de la ‘Capital Musical de Colombia’.

En un final a pura velocidad se definió la jornada final de la ronda tolimense para mujeres, donde María Paula Latriglia fue la más rápida y se llevó la victoria de la cuarta etapa, que transcurrió por las calles de Ibagúe.

En cuanto a la general, no se presentaron cambios. De esta manera, Laura Rojas (Team Sistecrédito) se llevó el título general. La pedalista huilense se subió a lo más alto del podio de ronda tolimense, acompañada de Camila Valbuena (Bogotá-IDRD), quien terminó 2° y de Natalia Garzón (Team Sistecredito), que ocupó el 3° puesto.



Camila Valbuena, Laura Rojas y Natalia Garzón, en el podio de la Vuelta al Tolima 2026. (Foto Anderson Bonilla © Liga de Ciclismo del Tolima)

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL