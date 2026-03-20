Copa Mundo de Ruta Paracycling 2026: Carolina Munévar se luce en Tailandia y gana la contrarreloj C2

La para ciclista colombiana Carolina Munévar volvió a brillar en el escenario internacional tras conquistar la medalla de oro en la prueba contrarreloj individual femenina C2 de la Copa Mundo de Ruta Paracycling, que se disputa en Chiang Mai, Tailandia.

Munévar se adjudicó la victoria luego de completar el recorrido de 16,7 kilómetros con un tiempo de 31 minutos y 57 segundos, registrando además una destacada velocidad promedio de 31,35 kilómetros por hora, suficiente para imponerse con autoridad sobre sus rivales.

La colombiana superó por más de cuatro minutos a la brasileña Sabrina Custódia Da Silva, mientras que el podio lo completó la india Shashruti Vinayak Nakade, a 11:25.



Shashruti Vinayak Nakade, Carolina Munévar y Sabrina Custódia Da Silva, en el podio de la Copa Mundo de Ruta Paracycling 2026. (Foto © FCC)

Este resultado ratifica el gran momento deportivo de la corredora nacional, quien continúa consolidándose como una de las principales referentes del paracycling mundial en su categoría, manteniendo a Colombia en los primeros lugares del panorama internacional.

La actuación de Munévar en territorio asiático no solo representa un nuevo logro individual, sino que también fortalece el posicionamiento del país en el circuito de la Unión Ciclista Internacional, en un ciclo clave de cara a los próximos grandes eventos del calendario internacional.

*Con Información de Fedeciclismo