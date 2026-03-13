Clásica de Rionegro: Wilmar Paredes sale victorioso en la segunda etapa y asume el liderato

Una jornada apasionante se vivió este viernes en la Clásica de Rionegro durante la segunda etapa que se definió en una llegada masiva, donde Wilmar Paredes levantó los brazos para sumar una victoria más en el año con un tiempo de 58 minutos y 7 segundos.

El circuito urbano al estilo Critérium, ideal para los sprinters fue controlado de principio a fin por el Team Medellín-EPM, acabando con todos los intentos de fuga y dejando bien posicionado a Paredes, quien aprovechó el trabajo de sus compañeros para llevarse la victoria por delante de Nicolás Gómez (GW Erco Sportfitness).

En cuanto a la general, gracias a las bonificaciones del día Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) asumió el liderato, superando por 11 segundos a Juan Diego Hoyos del Team Sistecrédito. El podio parcial lo completa Brayan Sánchez (Team Medellín-EPM).

La carrera del oriente antioqueño finalizará este sábado con el tradicional Circuito del Tanque con un recorrido de 105 kilómetros que serán suficientes para conocer al sucesor de Rodrigo Contreras, campeón del año pasado.

Clásica de Rionegro

Resultados Etapa 2 – Critérium (Tranversales -> Tranversales)

1 Wilmar Paredes Team Medellín-EPM 58:07 2 Nicolás Gómez GW Erco Sportfitness m.t. 3 Juan Diego Hoyos Team Sistecrédito m.t. 4 Jordan Parra Black Boys m.t. 5 Álvaro Hodeg Team Medellín-EPM m.t. 6 Juan Esteban Rojas Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral m.t. 7 Johan Colón GW Erco Sportfitness m.t. 8 Cristián Vélez Team Sistecrédito m.t. 9 Santiago Cadavid Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral m.t. 10 Carlos Vargas Team Girardota m.t.

Clásificación General Individual