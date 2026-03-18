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Ruta

Ciclo-Retro: un repaso de los seis títulos de Walter Vargas en las cronos del Panamericano de Ruta

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Hace 6 horas

el

Franklin Archibold, Walter Vargas y Orluis Aular, en el podio de la contrarreloj del Panamericano de Ruta Brasil 2024. (Foto © FCC)
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“Colombia, país de ciclismo y de campeones”: David Lappartient, presidente de la UCI

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18 marzo, 2026

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El presidente de la UCI, David Lappartient y nuestro director Héctor Urrego en Montería, Córdoba. (Foto Carlos Cruz © FCC)
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Nairo Quintana cita a rueda de prensa en Girona para un «importante anuncio»

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18 marzo, 2026

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Nairo Quintana podría ponerle fecha a su retiro este domingo en Girona (España) (Foto©MovistarTeam)
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Ruta

Jasper Philipsen conquista la edición 80 de la Nokere Koerse con Juan Sebastián Molano en el podio

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18 marzo, 2026

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Jordi Meeus, Jasper Philipsen y Juan Sebastián Molano, en el podio de la Nokere Koerse 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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