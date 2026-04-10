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Ciclo-Retro: un repaso a los últimos ganadores de la contrarreloj individual en la Clásica de Anapoima

Publicado

Hace 3 horas

el

Juan Sebastián Forero, ganador de la CRI en la Clásica de Anapoima en 2023 y 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Edgar Andrés Pinzón se queda con la etapa reina de la Clásica de Anapoima en el Alto de la Cabra y se pone líder

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9 abril, 2026

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Edgar Andrés Pinzón ganó la segunda etapa de la Clásica de Anapoima 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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¡A lo clasicómano! Alex Aranburu gana la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco con Harold Tejada 15°

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9 abril, 2026

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El español Alex Aranburu ganó la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco 2026. (Foto Itzulia Basque Country © Cxcling Creative Agency)
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Clásica de Anapoima 2026: Zara Sofía Lamprea arrasa en la penúltima etapa y acaricia el título

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Hace 18 horas

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9 abril, 2026

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Zara Sofía Lamprea ganó la segunda etapa de la Clásica de Anapoima 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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