Edgar Andrés Pinzón se queda con la etapa reina de la Clásica de Anapoima en el Alto de la Cabra y se pone líder

En final lleno de emociones, el boyacense Edgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito) se convirtió en el nuevo líder de la Clásica de Anapoima 2026, tras ganar la etapa reina, que finalizó en el Alto de la Cabra, luego de un recorrido de 124,5 kilómetros.

El podio de la jornada montañosa lo completaron Óscar Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness), quien entró en la segunda posición por detrás del pedalista Soatá, Boyacá, mientras que José Misael Urián (Team Sistecrédito) llegó en la tercera posición y se mantiene en la pelea por el título.

En cuanto a la a clasificación general, Edgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito) se apoderó del liderato que estaba en manos del bogotano Brandon Vega (GW Erco Sportfitness). El segundo puesto lo ocupa Óscar Fernández (Nu Colombia) a 12 segundos del nuevo líder.

El sucesor de Rodrigo Contreras, campeón en los últimos dos años, se conocerá este jueves, luego que se dispute una contrarreloj individual de 25 kilómetros entre Tocaima y Anapoima, jornada al cronómetro que le pondrá fin a la edición 2026 de la ronda cundinamarquesa.

Clásica de Anapoima 2026

Resultados Segunda Etapa | Anapoima -> Alto de la Cabra (124,5 km)

1 Edgar Andrés Pinzón Team Sistecrédito 3:39:59 2 Óscar Santiago Garzón GW Erco SportFitness 0:02 3 José Misael Urián Team Sistecrédito 0:16 4 Óscar Fernández Nu Colombia 0:19 5 Cristián David Rico Nu Colombia 0:20 6 Kevin Castillo Orgullo Paisa 0:24 7 Juan Carlos López GW Erco SportFitness 0:26 8 Wilson Peña Team Sistecrédito 0:26 9 Camilo Ardila Nu Colombia 2:14 10 Sebastián Castaño Team Sistecrédito 2:23



Líderes de la Clásica de Anapoima 2026 tras la etapa reina. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

CLASIFICACIONES COMPLETAS