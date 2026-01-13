Ruta
Ciclo-Retro: leyendas del ciclismo que celebran su cumpleaños el mismo día de Egan Bernal
Un día como hoy, un 13 de enero, varios ciclistas legendarios están de festejo por su cumpleaños. Así como el ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro 2021, Egan Bernal, quien cumple 29 años, también festejan el neerlandés Huub Zilverberg y el italiano Fausto Bertoglio.
Otros que ya no están como Roberto ‘Pajarito’ Buitrago (q. e. p. d.) cumpliría 89 años de edad y Marco Pantani (q. e. p. d.), quien festejaría 56 años.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico enumera algunos exciclistas que coinciden en su nacimiento el día de hoy con el formidable pedalista zipaquireño del Ineos Grenadiers.
(PAÍSES BAJOS) Huub Zilverberg *Nació en 1939 – 87 años
A pesar de haber tenido una carrera corta como ciclista profesional entre 1961 y 1969, el recordado ciclista neerlandés consiguió 11 victorias durante su carrera profesional, destacando una etapa en el Tour de Francia y otra en el Giro de Italia, ambas en 1962. También ganó una fracción en el tour de Flandes en 1961, una etapa en la París – Niza en 1964 y un parcial en el Critérium du Dauphiné Libéré en 1966.
(ITALIA) Fausto Bertoglio *Nació en 1949 – 77 años
Su primer nombre fue elegido por sus padres en homenaje a Fausto Coppi. Comenzó su carrera profesional en 1973. El mayor éxito de su carrera deportiva fue el triunfo en el Giro de Italia 1975, por delante del español Francisco Galdós y el italiano Felice Gimondi. Al siguiente año se subió al podio como tercero de la Corsa Rosa en 1976. Terminó su carrera en 1980 después de haber trabajado durante un año como miembro del equipo de Francesco Moser en Sanson-Campagnolo.
(ITALIA) Giovanni Visconti *Nació en 1983 – 43 años
Fue profesional desde 2005 hasta 2022 alcanzando con 34 victorias en su palmarés tras más de 17 temporadas en el pelotón internacional. Siempre le quisieron comparar con Paolo Bettini. Además, fue compañero de Nairo Quintana en el Movistar. Es recordado porque fue campeón de Italia de ciclismo en ruta en tres ocasiones, vistió la Maglia Rosa en el Giro de Italia 2008 durante ocho etapas y en 2015, ganó el maillot azul de mejor escalador de la Corsa Rosa. Asimismo, ganó la Coppa Sabatini en dos oportunidades y Giro dell’Emilia en 2017.
(MÉXICO) Jesús Sarabia *Nació en 1946 – 80 años
El histórico exciclista nacido en Ciudad de México es recordado en su país por su gran actuación en el ciclismo de ruta de los juegos Olímpicos de Munich 1972, donde ocupó la décima casilla, llegando detrás del italiano Francesco Moser y del colombiano Miguel Samacá. También participó en los Juegos Olímpicos de 1968.
(COLOMBIA) Roberto ‘Pajarito’ Buitrago *Nació en 1937 – Falleció el año pasado
Reconocido por ser el primer campeón boyacense de la Vuelta a Colombia y una de las principales figuras del deporte de las bielas durante las décadas de 1950 y 1960. Nació el 13 de enero de 1937 en Guayatá (Boyacá). En 1962 obtuvo el triunfo más importante de su carrera derrotando a Martín Emilio “Cochise” Rodríguez en la Vuelta a Colombia.
(ITALIA) Marco Pantani *Nació en 1970 – Falleció en 2004
El ganador del Giro de Italia 1998 y el Tour de Francia del mismo año es considerado por muchos uno de los mejores escaladores de la historia. La cinta que solía llevar en su cabeza rapada, sus explosivos ataques en las etapas montañosas y su estilo atacante le valieron el sobrenombre de ‘El Pirata’. Su carrera exitosa se vio truncada en 1999 por acusaciones de dopaje, que él siempre rechazó. Luego de una crisis depresiva, el 14 de febrero de 2004 Pantani fue encontrado muerto en la habitación de un hotel en la localidad costera italiana de Rímini. La leyenda del ciclismo italiano estaría cumpliendo hoy 52 años.
(FRANCIA) Roger Bertaz *Nació en 1929 – Falleció en 2024
Destacado pedalista francés de la década de los 50’s. Su primer gran triunfo lo consiguió en la Paris-Troyes. El corredor galo obtuvo sus mejores resultados en la Paris-Niza en 1953 donde ganó una etapa y se quedó con el tercer cajón del podio. Ese mismo año también obtuvo el tercer puesto en el Tour de Picardie.
“Me encantaría añadir la maglia rosa a mi colección”: Jonas Vingegaard, quien hará el Giro y el Tour este año
El dos veces vencedor del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, empezará la temporada en el UAE Tour y después estará en la Vuelta a Catalunya antes de disputar el Giro de Italia y el Tour de Francia, sus dos grandes objetivos en la temporada 2026. A los 29 años, uno de los grandes especialistas en vueltas por etapas de su generación, debutará de este modo en la Corsa Rosa.
“Me encantaría añadir la maglia rosa a mi colección”, dijo el danés, que se convierte así en uno de los grandes atractivos de la ronda italiana que se disputará del 8 al 31 de mayo, donde se verá las caras con Richard Carapaz (EF Education – EasyPost ), João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Einer Rubio (Movistar Team) y Giulio Ciccone (Lidl Trek), entre otros.
El ganador de dos ediciones del Tour (2022 y 2023) y de la última Vuelta a España (2025), Vingegaard ha confirmado su calendario de la temporada 2026 en el Media Day de su equipo Team Visma-Lease a Bike. El escandinavo tiene previsto su debut en el Giro de Italia antes de asaltar por sexta vez la Grande Bouclé, donde ha subido al podio de las últimas cinco ediciones.
Después de que una caída en la París-Niza el año pasado Jonas evitará su participación en este carrera, pero si aspira este año a sumar más títulos a un palmarés particular donde constan otros de las pruebas por etapas UCI WorldTour de gran prestigio como la Tirreno-Adriatico, la Itzulia o el Critérium du Dauphiné.
Jhonatan Narváez, con la mira puesta en defender el título en el Santos Tour Down Under
El campeón nacional ecuatoriano Jhonatan Narváez regresa a Australia con el UAE Team Emirates-XRG. “Volver al Tour Down Under como campeón defensor es una sensación especial. La victoria del año pasado fue un momento clave. Comenzar mi carrera en el UAE con ese resultado fue increíble y marcó la pauta para el año”, dijo el pedalista suramericano, en declaraciones recogidas por la escuadra emiratí.
Con una victoria de etapa en cada una de sus participaciones en el Tour Down Under hasta la fecha, Narváez, comenzará la carrera como una de las estrellas el 20 de enero. Sin embargo, al vigente campeón se le unirán dos pesos pesados de la escalada: sus compañeros Jay Vine y Adam Yates.
“2025 fue una temporada increíble para todo nuestro equipo: demostramos nuestra fuerza y unidad. Ahora empezamos de cero, con la misma ambición y ganas de seguir construyendo sobre ese éxito. Estoy motivado, el equipo está en plena forma y estamos listos para competir juntos con todas nuestras fuerzas para conseguir otro gran resultado en Australia”, agregó, Narváez.
Además del trío mencionado anteriormente la nómina del equipo árabe la completan el sprinter colombiano Juan Sebastián Molano, el portugués Ivo Oliveira, y los daneses Mikkel Bjerg y Vegard Stake Laengen.
“Todo va encaminado a estar presente en los Campeonatos Nacionales”: Adrián Bustamante tras ganar el Circuito de Jenesano
Luego de ganar el Circuito Ciclístico de Jenesano, el pedalista boyacense Adrián Bustamante habló con la Revista Mundo Ciclístico sobre su actuación en la tradicional carrera del calendario nacional y de lo que viene en una nueva temporada con el equipo portugués GI Group Holding – Simoldes – UDO.
El escarabajo de 27 años, que vio mermado su rendimiento en la campaña pasada, ganó la carrera con 12 segundos de ventaja sobre Andrés Mancipe (Old Team – Lasal Cocinas) y le sacó 14 segundos al tercero, Jeisson Casallas (Hino One La Red Suzuki), quienes completaron el podio.
“Se esta iniciando todo muy bien. Feliz por que está siendo una temporada muy diferente a lo que fue el año pasado por la lesión que tuve, así que este año estamos bien, estamos aprovechando la oportunidad”, dijo Bustamante.
El pedalista nacido en Boavita, Boyacá, que vio mermado su rendimiento al inicio del año pasado, está mentalizado para llegar en la mejor forma posible a Zipaquirá para estar en la disputa de los nacionales de ruta y empezar bien su campaña europea.
“Todo va encaminado a estar presente en los Campeonatos Nacionales, tratar de hacerlo lo mejor posible para tener un buen resultado y ya luego hacer el viaje a Europa para estar en la Clásica en Figueira da Foz y Vuelta a Algarve, que inicia el día 18 de febrero”, concluyó el escalador colombiano.