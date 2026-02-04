Ruta
Biniam Girmay impone la ley del más rápido en la jornada inaugural de la Vuelta a la Comunidad Valenciana
En un final a pura velocidad, Biniam Girmay (NSN Cycling Team) ganó en el inicio de Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. El africano, quien era un claro favorito para llevarse el triunfo, fue el más rápido al sprint de un reducido pelotón, luego de una fracción llana de 160 kilómetros con salida en Segorbe y llegada a Torreblanca.
El sprinter eritreo, que asumió el liderato de la carrera, derrotó en el embalaje al belga Arne Marit (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al italiano Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), quienes llegaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los suramericanos en competencia, el mejor fue el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) en el puesto 19° con el mismo tiempo del ganador, mientras que único colombiano, Alejandro Callejas (Petrolike), ingresó en la casilla 106° a más de 8 minutos de Girmay.
La primera escapada de la carrera española la animaron el polaco Danny van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi), el español Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), el luxemburgués Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) y el británico Adam Lewis (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery), pero sobre el final todos fueron neutralizados por el grupo de favoritos.
La ronda valenciana continuará este jueves con la segunda etapa, una contrarreloj de 17 kilómetros con salida en Carlet y final en Alginet, donde el belga Remco Evenepoel parte como máximo favorito.
Volta Comunitat Valenciana (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Segorbe – Torreblanca (160 km)
|1
|Girmay Biniam
|NSN Cycling Team
|3:25:41
|2
|Marit Arne
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|3
|Lonardi Giovanni
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|4
|Bévort Carl-Frederik
|Uno-X Mobility
|m.t.
|5
|Vlasov Aleksandr
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|6
|Bruttomesso Alberto
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|7
|Nencini Tommaso
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|8
|Retegi Mikel
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|9
|Van Gestel Dries
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|10
|Alleno Clément
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|11
|Turner Ben
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|12
|Vacek Mathias
|Lidl – Trek
|m.t.
|13
|Vermeersch Florian
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|19
|Jonathan Caicedo
|Petrolike
|m.t.
|106
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|8:50
El equipo GW Erco Sportfitness listo para ser protagonista en el Campeonato Nacional de Ruta
En la antesala de los Campeonatos Nacionales de Ruta, que se disputarán del 5 al 8 de febrero en Zipaquirá, el equipo GW Erco anuncia la llegada de Sportfitness como nuevo patrocinador oficial para la temporada 2026. Esta alianza estratégica refuerza el compromiso con el alto rendimiento, la preparación integral del deportista y el desarrollo del ciclismo colombiano.
La incorporación de Sportfitness al proyecto deportivo responde a una visión compartida sobre la importancia del entrenamiento, el fortalecimiento físico y la recuperación como pilares fundamentales para competir al más alto nivel en el ciclismo moderno.
Un respaldo enfocado en el rendimiento y la preparación integral
Desde el enfoque deportivo, la llegada de la marca representa un complemento clave en la preparación de los ciclistas del equipo, aportando herramientas que permiten optimizar el rendimiento a lo largo de toda la temporada.
“En lo técnico, la llegada de Sportfitness complementa la preparación de cada uno de nuestros deportistas y nos permite apuntar a un mejor rendimiento. Hoy el ciclismo mundial ya no busca solo resultados, sino atletas integrales, y estos implementos nos ayudan a fortalecer y acompañar los procesos de entrenamiento y recuperación durante el año”, dijo el director técnico del equipo, Luis Alfonso Cely.
A través de su portafolio especializado, Sportfitness acompañará al equipo en los procesos de entrenamiento y recuperación, con soluciones enfocadas en el fortalecimiento muscular, la prevención de lesiones y el cuidado integral del deportista.
Sportfitness y su apuesta por el deporte colombiano
Este patrocinio representa una forma natural de integrarse al ciclismo colombiano desde el trabajo que muchas veces ocurre fuera de la competencia, pero que resulta determinante para el rendimiento deportivo.
“Desde Sportfitness creemos que este patrocinio es una manera auténtica de integrarnos al deporte colombiano desde adentro. El ciclismo es una disciplina que ha construido identidad, orgullo y grandes referentes para el país, y para nosotros es clave acompañar ese proceso desde la preparación y el entrenamiento. Nuestra marca hace parte de ese ecosistema que trabaja detrás del telón, aportando al bienestar y al rendimiento que hacen posible cada competencia”, indicó Jorge Heredia, jefe de Trade Marketing de Sportfitness.
Un impulso clave para la estructura del equipo
La llegada de Sportfitness también fortalece la estructura deportiva del equipo GW Erco, brindando mayores garantías en términos de rendimiento, planificación y logística para afrontar los retos de la temporada 2026.
“Sportfitness es un aliado importante porque es una empresa que entiende el deporte. Su respaldo no solo fortalece al equipo a nivel deportivo, sino que también nos permite ofrecer mejores condiciones en rendimiento y logística para esta nueva temporada que iniciamos desde enero”, destacó Cely.
Compromiso con el ciclismo nacional
Con esta alianza, Sportfitness reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte en Colombia y con el acompañamiento a los atletas que representan al país en las principales competencias del calendario nacional.
“Nuestro enfoque está en acompañar al equipo en cada etapa de su preparación. Creemos firmemente que las competencias se ganan mucho antes de estar en la carretera, y por eso trabajamos para que los ciclistas cuenten con las herramientas necesarias para entrenar mejor, recuperarse de forma adecuada y sostener un alto nivel de rendimiento durante toda la temporada”, resaltó Heredia.
El patrocinio al equipo GW Erco marca un nuevo capítulo para Sportfitness dentro del ciclismo colombiano, proyectando una visión de largo plazo enfocada en el rendimiento, el bienestar y el crecimiento del deporte nacional.
Nómina oficial – Nacionales de Ruta 2026
Hombres Élite
Robinson López
Alexander Gil
Brandon Rojas
Juan Carlos López
Camilo Gómez
Santiago Garzón
Jeferson Ruiz
Yonatan Castro
Daniel Arroyave
Jonathan Cañaveral
Johan Colón
Nicolás Gómez
Fredy Ávila
Hombres Sub-23
Felipe Bravo
Sebastián Pinilla
William Quintero
Daniel Carvajal
Nelson Jiménez
Juan Guillermo Pinto
Jhean Pool Cardona
Hombres Juveniles
Alejandro Pamplona
Santiago Quintero
Daniel Robayo
Danilo Medina
Camino a los Nacionales de Ruta 2026
El anuncio de esta alianza llega en un momento clave del calendario, con la mirada puesta en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026, una de las competencias más importantes del ciclismo nacional. Allí, el equipo GW Erco Sportfitness afrontará su primer gran objetivo de la temporada con una nómina sólida y competitiva, respaldada por una estructura deportiva fortalecida y un enfoque integral en el rendimiento.
Con el apoyo de Sportfitness, el equipo inicia este nuevo capítulo con la convicción de que el alto rendimiento se construye desde la preparación, el cuidado del atleta y la planificación a largo plazo, elementos clave para competir al más alto nivel del ciclismo colombiano.
Tom Crabbe da la sorpresa y sale victorioso en el inicio de la Étoile de Bessèges
En un final lleno de emociones, Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) dio la sorpresa y ganó la jornada inaugural de la Etoile de Bessèges 2026. El corredor belga de 20 años fue el más fuerte en el último repecho, tras recorrer 150,1 kilómetros por los alrededores de la población francesa de Bellegarde, situada en el departamento de Gard (región Occitania).
El joven europeo cruzó la línea de meta de primero y asumió el liderato de la carrera francesa, que no cuenta con participación colombiana. En la segunda posición entró el eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) y tercero llegó el galo Clément Izquierdo (Cofidis).
La primera escapada de la ronda gala la protagonizaron el belga Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), el francés Léandre Huck (Van Rysel Roubaix) el finlandés Jaakko Hänninen
(Nice Métropole Côte d’Azury) y el suizo Nils Aebersold (Elite Fondations Cycling Team), pero sobre el final todos fueron neutralizados por el pelotón.
Este jueves 5 de febrero se disputará la segunda etapa de la 56ª edición de la Étoile de Bessèges, una jornada ondulada con 162,8 kilómetros entre las localidades de Saint-Gilles y Domessargues, que contará en su trayecto con tres puertos categorizados.
Etoile de Bessèges – Tour du Gard (2.1)
Resultados Etapa 1 | Bellegarde – Bellegarde (150,1 km)
|1
|Tom Crabbe
|Team Flanders – Baloise
|3:16:04
|2
|Lukáš Kubiš
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|3
|Clément Izquierdo
|Cofidis
|0:02
|4
|Maxime Decomble
|Groupama – FDJ United
|0:02
|5
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:02
|6
|Sandy Dujardin
|TotalEnergies
|0:02
|7
|Léandre Lozouet
|CIC Pro Cycling Academy
|0:02
|8
|Louis Hardouin
|Van Rysel Roubaix
|0:02
|9
|Matys Grisel
|Lotto Intermarché
|0:02
|10
|Joppe Heremans
|Van Rysel Roubaix
|0:02
El Movistar confía en su avanzada colombiana para la gira por Omán
La temporada de competiciones continúa para el equipo español Movistar, que esta semana inicia una gira por Omán, el país del sureste de la Península Arábiga y en la que estarán los tres colombianos de la escuadra telefónica.
Nairo Quintana, Diego Pescador y Einer Rubio, quien arranca oficialmente su temporada 2026, estarán liderando el equipo que competirá en la Muscat Classic y el Tour de Omán. La plantilla la completan: el eritreo Natnael Tesfazion, el italiano Mattia Proietti y los españoles Iván García Cortina y Roger Adriá.
Seis días y dos carreras en Omán
La cuarta edición de la Muscat Classic abrirá la competición el viernes sobre un trazado ondulado en su parte final, encadenando seis pequeñas subidas antes de la llegada en Al-Bustan.
Sin descanso, el Tour de Omán partirá el sábado con una primera etapa para velocistas, que no volverán a disponer de un final propicio hasta la cuarta jornada. Domingo y lunes se vivirán dos finales en repecho, si bien la general debería resolverse el último día en la ya conocida subida a Green Mountain, con casi 6 kilómetros de ascenso a una pendiente media superior al 10%.