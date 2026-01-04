Connect with us

¡Año nuevo, vida nueva! Colombianos que estrenan equipo en Europa

Publicado

Hace 12 horas

el

El boyacense Santiago Umba luciendo los colores del Team al Solution Tech NIPPO Rali. (Foto Instagram © Santiago Umba)
El Petrolike se refuerza con el joven vallecaucano Juan Diego Quintero

Publicado

Hace 29 mins

el

4 enero, 2026

Por

Juan Diego Quintero corrió la temporada pasada con el GW Erco Shimano. (Foto © GW Erco Shimano)
Ruta

Santos Tour Down Under 2026: la primera carrera del World Tour del año tendrá en competencia a dos colombianos

Publicado

Hace 1 hora

el

4 enero, 2026

Por

El sprinter boyacense Juan Sebastián Molano tendrá su primer reto del año con el UAE en el Santos Tour Down Under 2026. (Foto © UAE)
Ruta

El Team Medellín-EPM confirmó la salida de cuatro pedalistas

Publicado

Hace 2 horas

el

4 enero, 2026

Por

Julián Cardona no seguirá en el Team Medellín-EPM para la temporada 2026. (Foto © Team Medellín EPM)
