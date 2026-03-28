Alexis Guerin se queda con el quinto capítulo de la Volta Alentejo con Jesús David Peña 4° y Adrián Bustamante 11°

En un final picando hacia arriba, Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn) salió victorioso en la penúltima etapa de la Volta Alentejo, que se disputó entre Vila Viçosa y la Serra de São Mamede con un kilometraje de 153,3 kilómetros.

El talentoso corredor galo contabilizó un tiempo de 3 horas y 49 minutos, para vencer al portugués Tiago Antunes (Efapel Cycling) y su compatriota Ugo Fabries (UAE Team Emirates Gen Z), segundo y tercero en línea de meta respectivamente.

En cuanto a los colombianos, estos cumplieron una destacada actuación con Jesús David Peña (Efapel Cycling) en el 4° puesto y con Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en la casilla 11°

En la nueva general individual, Peña, ascendió al tercer cajón del podio a tan sólo 7 segundos del líder británico, Noah Hobbs (EF Education – Aevolo), que siguió al frente de la prueba, ahora con una mínima ventaja de 6 segundos sobre el argentino German Nicolás Tivani (Aviludo – Louletano – Loulé).

La carrera portuguesa se definirá este domingo con una etapa de 163,1 kilometros entre Mouta y Évora, donde conoceremos al sucesor del británico Noah Hobbs, campeón del año pasado.

Volta ao Alentejo (2.2)

Resultados Etapa 4 | Vila Viçosa – Portalegre (Serra de São Mamede) (153,3 km)