Axel Laurance ganó en Valdobbiadene y asumió el liderato de la Settimana Coppi e Bartali

El francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) ganó este sábado la cuarta etapa de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026, disputada entre Ponte di Piave y Valdobbiadene sobre 159,6 kilómetros. Con el triunfo, el corredor galo retomó el comando de una apretada clasificación general de la ronda italiana.

Laurance volvió a mostrarse sólido en la definición y sumó su segundo triunfo parcial en esta edición, después de imponerse en una jornada que volvió a resolverse entre los hombres más fuertes del grupo principal. El corredor del INEOS superó en meta al suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla), segundo en la fracción y que le cedió el suéter de líder por escasos segundos.

La llegada a Valdobbiadene confirmó el buen momento del corredor francés, que ya había ganado en el arranque de la competencia y que ahora aprovechó esta nueva victoria para recuperar la camiseta de líder a una sola jornada del final.

La competencia que año a año conmemora a los dos grandes leyendas del ciclismo italiano, Fausto Coppi y Gino Bartali, se cerrará este domingo con la quinta etapa entre Cormons y Gemona del Friuli, sobre 165,5 kilómetros en un duelo de segundos entre la parte alta de la general.

Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)

Resultados Etapa 4 | Ponte di Piave – Valdobbiadene (159,6 km)