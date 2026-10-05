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Vuelta a Venezuela: Juan Diego Hoyos gana el segundo capítulo en Pampán y se pone líder
El ciclista caldense Juan Diego Hoyos se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Venezuela, consolidando el protagonismo de las escuadras colombianas. El corredor del equipo Sistecrédito cruzó la línea de meta en primer lugar tras un exigente recorrido de 160,1 kilómetros.
La jornada comenzó en la histórica población de Isnotú, cuna de José Gregorio Hernández, conocido como ‘el médico de los pobres’, de donde el pelotón partió con un ritmo vertiginoso. La carrera avanzó entre fugas y estrategias tácticas a lo largo del territorio trujillano, culminando con un vibrante remate en la ciudad de Pampán, donde Hoyos impuso sus condiciones de velocista.
la sexagésima tercera edición, de una de las principal citas del ciclismo venezolano, que reúne a más de un centenar de competidores y un robusto bloque de equipos internacionales, continúa sumando emociones en su paso por el estado Trujillo. La competencia viene perfilándose como una de las versiones más reñidas de la prueba.
El espectáculo no se detiene y el tercer capítulo de la carrera venezolana se disputará este martes. Para esta nueva jornada, la caravana multicolor afrontará un trayecto de 152,5 kilómetros que tomará la salida en Buena Vista y pondrá a prueba la resistencia de los escaladores con una llegada de alta montaña en la pintoresca localidad de Carache.
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Nu Colombia reabre su calendario nacional en la Clásica del Carmen de Viboral
El equipo de ciclismo Nu Colombia regresa esta semana a la competencia nacional en la Clásica Nacional de Ciclismo de El Carmen de Viboral, que se disputará del 5 al 9 de octubre en Antioquia. La carrera marcará el inicio del bloque final de la temporada para la escuadra morada, con la mirada puesta en su próxima gran cita del calendario: el Clásico RCN.
El conjunto morado afrontará la denominada “Grande de Antioquia” con una nómina de diez corredores encabezada por Javier Jamaica, reciente campeón de la Volta a Santa Catarina, junto a Sergio Luis Henao, Sebastián Henao, Esteban Hoyos, Camilo Ardila, Juan Pablo Ortega, Jhon Agudelo, Juan Diego Alba, Emerson Gordillo y Julián Manrique.
La competencia comenzará este lunes con la presentación oficial de los equipos en el Parque Principal de El Carmen de Viboral. La acción deportiva arrancará al día siguiente con una contrarreloj individual entre El Carmen de Viboral, Cristo Rey y Cuatro Esquinas, primera referencia para la clasificación general.
El miércoles se disputará la segunda etapa sobre un circuito que recorrerá El Carmen de Viboral, Betania y Las Brisas, antes de afrontar el jueves uno de los puntos determinantes de la carrera: la etapa reina, con salida en El Carmen de Viboral y llegada en Abejorral, en una jornada marcada por la alta montaña.
La Clásica concluirá el viernes 9 de octubre con el tradicional Circuito Camargo, sobre un recorrido por El Carmen de Viboral, El Canadá, Camargo y diferentes sectores urbanos del municipio.
Para el Nu Colombia, la prueba representa además el regreso al calendario colombiano después de su reciente bloque internacional y una oportunidad para volver a reunir parte de su estructura de cara al tramo definitivo de la temporada. Jamaica llega después de su título en Brasil, mientras Camilo Ardila y Emerson Gordillo vuelven a competencia tras cerrar la Clásica de Marinilla como campeón general y campeón Sub-23, respectivamente.
“Volvemos al calendario nacional con una carrera que nos ofrece diferentes terrenos para evaluar al equipo. Tenemos una contrarreloj, circuito y una etapa de montaña que será importante para la general. También entramos en una fase de la temporada en la que cada competencia nos permite ajustar el grupo pensando en el Clásico RCN”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa.
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Noa Isidore conquista la Copa Bernocchi 2026 con Orluis Aular en el podio
El joven ciclista francés Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) se impuso de forma magistral en la centésima séptima edición de la Coppa Bernocchi 2026, una de las clásicas de otoño más prestigiosas del calendario italiano. El corredor galo de 22 años exhibió su gran potencia en los metros finales para coronar el triunfo más importante de su incipiente carrera profesional en el circuito de Legnano. Isidore alzó los brazos con solvencia tras cruzar la línea de meta con un tiempo total de 4 horas, 11 minutos y 42 segundos.
El desenlace de la carrera estuvo marcado por la tensión y el alto ritmo del pelotón en los compases finales. A tan solo dos kilómetros del epílogo, el gran grupo logró neutralizar la peligrosa aventura del español Sergio Samitier y sus compañeros de escapada, quienes acariciaron la hazaña tras sostener un duro pulso frente a las escuadras de los velocistas. Sin embargo, la aproximación al embalaje definitivo se vio ensuciada por una fea caída masiva que fraccionó el pelotón y eliminó a varios de los favoritos que buscaban acomodarse en la vanguardia.
En el sprint reducido, Noa Isidore impuso sus condiciones de velocista y batió con autoridad a sus rivales de turno. El podio de la histórica clásica italiana lo completaron el local Tommaso Dati (Team UKYO), en la segunda posición, y el venezolano Orluis Aular (Movistar Team), en el tercer cajón, después de que el neerlandés Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost) fuera relegado a la posición 33°.
Otro de los suramericanos destacados fue el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team), quien cumplió con una notable presentación al finalizar en el puesto 14°, registrando el mismo tiempo del ganador. Por su parte, el mejor colombiano de la competencia fue el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team), quien cruzó la meta en la casilla 52° a 21 segundos de Isidore.
Resultados Coppa Bernocchi – GP Banco BPM (1.Pro)
Legnano – Legnano (178,1 km)
|1
|Noa Isidore
|Decathlon CMA CGM Team
|3:53:29
|2
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|m.t.
|3
|Orluis Aular
|Movistar Team
|m.t.
|4
|Alessandro Romele
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Dorian Godon
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|6
|Pepijn Reinderink
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|7
|Davide Donati
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|8
|Andrea Vendrame
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|9
|Filippo aroncini
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|10
|Sakarias Løland
|Uno-X Mobility
|m.t.
|14
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|m.t.
|23
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|52
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:21
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El Orgullo Paisa va por el título de la Vuelta a Nariño con una nómina de lujo
El equipo de ciclismo Orgullo Paisa confirmó la nómina de lujo con la que tomará la partida en la décima edición de la Vuelta a Nariño, consolidándose desde ya como uno de los máximos aspirantes al título. La tradicional escuadra antioqueña afina sus últimas estrategias para un certamen que promete emociones de principio a fin en el sur del país, consolidando el gran nivel del pelotón nacional.
Para esta exigente prueba, la formación paisa estructuró un bloque sumamente potente y equilibrado. Los ciclistas seleccionados para vestir los colores de la escuadra paisa son Santiago Gómez, Yeison Reyes, Kevin Castillo, Juan Pablo Colmenares, David Rodas, Alejandro Osorio y Bernardo Suaza. Esta plantilla combina a la perfección la juventud, la fortaleza para los terrenos de media montaña y la veteranía necesaria para controlar las etapas definitivas en la altura.
La décima versión de la carrera nariñense constará de cinco exigentes etapas que pondrán a prueba la resistencia de los corredores en diversos ecosistemas de la región. El espectáculo deportivo está plenamente garantizado, ya que la carrera no solo reunirá a lo mejor del talento local, sino que también contará con la selecta participación de equipos internacionales, lo que eleva el estatus y la competitividad de cada jornada.
La organización general está a cargo de la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Recreación y Deporte, quienes han trabajado en perfecta articulación con la Liga de Ciclismo de Nariño y la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo) para brindar todas las garantías de seguridad y espectáculo a los aficionados del deporte de las bielas.