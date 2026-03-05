Ruta
El Movistar Team designa a Diego Pescador como uno de sus líderes para la Strade Bianche 2026
El equipo español Movistar regresa a la acción este fin de semana: el sábado será el turno para la Strade Bianche, una de las clásicas más apetecidas del calendario World Tour con el protagonismo de los caminos de tierra de la Toscana, y que tendrá al joven Diego Pescador como una de sus cartas principales.
La escuadra telefónica presentará una formación equilibrada con escaladores que buscarán aprovechar las oportunidades que pueda ofrecer una carrera siempre imprevisible por los terrenos de sterrato exigentes y técnicos.
En el resto de la nómina figuran Roger Adrià, un corredor con características adecuadas para este tipo de clásicas explosivas y que puede ser otra de las principales bazas del conjunto telefónico. Junto a ellos estarán corredores con experiencia en carreras de un día como Filip Maciejuk, Gonzalo Serrano y Albert Torres, además de los jóvenes Pavel Novak y Manlio Moro.
La Strade Bianche, aunque es relativamente nueva en comparación con otras carreras de un día, se ha ganado un lugar especial en el calendario World Tour, convirtiéndose en una de las más queridas y emblemáticas, que este año contará con un recorrido de 203 kilómetros por los pintorescos caminos de gravel en los alrededores de la ciudad de Siena, en la región de Toscana.
Pedalazos en Colombia y el Mundo
Germán Darío Gómez en la defensa de su prestigio
Regresó de Italia el joven ciclista santandereano luego de reunirse con el abogado que tiene a su cargo la defensa ante un examen analítico adverso que ha llevado a la UCI a suspender temporalmente su participación con el equipo Polti al que pertenece. Gómez ha presentado todos los documentos, certificados y pruebas necesarias con las cuales asume su defensa y espera la fecha en la cual va a comparecer ante la máxima rectora del ciclismo mundial en Suiza.
Mauricio Vargas, jefe de misión para Juegos Centroamericanos
El expresidente de la Federación Colombiana de Ciclismo y miembro actual del COC será el jefe de misión para la delegación de nuestro país en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe del 24 de Julio al 8 de agosto en República Dominicana. Como dirigente de vasta experiencia nacional e internacional Vargas sabrá cumplir acertadamente con la responsabilidad que este cargo implica.
Montería lista para Panamericanos de Ruta con presencia de presidente de UCI
Como un bálsamo ante la desolación causada por la temporada de lluvias ha sido calificada la realización del torneo panamericano de ruta que viene del 16 al 22 de marzo. Hasta la fecha se han inscrito participantes de 27 países y se confirma la presencia por primera vez en Colombia, de David Lappartient, presidente de la máxima rectora del ciclismo mundial.
Próximos compromisos del ciclismo nacional
Una vez terminada la Vuelta al Tolima y los Campeonatos Panamericanos de Ruta, el ciclismo colombiano se prepara para afrontar la Clásica de Riongero, una competencia que se disputará del 12 al 14 de marzo para luego afrontar otro compromiso de talla internacional (Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá del 22 de marzo al 4 de abril) y en el calendario nacional viene la Vuelta al Valle del 24 al 28 de marzo donde volverán a encontrarse los mejores corredores y equipos del lote nacional.
Sigue la racha de lesiones en el lote internacional
A la lista de importantes ciclistas del lote World Tour y Pro-Continental que se han visto obligados al retiro temporal, operaciones y hospitalizaciones, se siguen agregando nombres como los de Tim Wellens (Fractura de clavícula), Stefan Kung y Ben Swift hombres claves dentro de sus equipos Tudor e Ineos respectivamente, lo que trae consigo su ausencia en las carreras que se avecinan y obliga a cambios en las alineaciones de las escuadras a las que pertenecen.
Faltan 200 días para el Mundial de ruta en Montreal 2026
Todo se encuentra listo en esta ciudad para la realización del Campeonato Mundial de ruta del 20 al 27 de septiembre en el que se van a disputar 13 títulos por parte de 1000 ciclistas, hombres y mujeres de todo el mundo en las categorías élite, sub-23 y junior. Los trazados incluyen la prueba de gran fondo en ruta para la elite masculina con 273 kilómetros, 180 para las damas y aparte de los 39,2 km de CRI para los astros del reloj en ambas ramas. Montreal ya fue sede de un mundial en 1974 con el famoso circuito de Mont Royal que también será escenario este año y luego realizó las pruebas de ruta y pista correspondientes a los Juegos Olímpicos de 1976.
El mundial 2028 en Abu Dabi destinado a los velocistas
Siguiendo con los campeonatos mundiales de ciclismo en ruta, el correspondiente al 2028 que tiene como sede a Abu Dabi será totalmente destinado a los velocistas puros de acuerdo con su planimetría. Los organizadores han desmentido cualquier posibilidad de “construir una montaña” que favorezca los intereses del astro Tadej Pogacar, capitán del equipo local UAE. Los dos últimos mundiales para velocistas fueron los del 2011 en Copenhague donde ganó Mark Cavendish y el de 2016 en Doha en el cual resultó vencedor Peter Sagan.
El calendario ciclístico nacional continúa con la Clásica de Rionegro
La emoción del ciclismo profesional vuelve a Rionegro con la edición 21° de la Clásica de Ciclismo Ciudad Santiago de Arma, una competencia que se disputará del 12 al 14 de marzo y que hoy se consolida como una de las competencias más tradicionales del calendario ciclístico nacional.
El IMER Rionegro reveló que, durante tres días Rionegro será escenario de una competencia que no se parece a ninguna otra en el país. A diferencia de las tradicionales carreras de largos ascensos o extensas rutas abiertas, esta clásica se desarrolla en circuitos urbanos altamente técnicos, donde cada curva, cada aceleración y cada metro recorrido obligan a los ciclistas a mantener máxima concentración, explosividad y una impecable ubicación en el pelotón.
La competencia se ha convertido en un verdadero laboratorio de habilidades para los talentos del ciclismo y los corredores en formación, quienes deben “leer” la carrera segundo a segundo y tomar decisiones en fracciones de tiempo. Aquí no gana solo el más fuerte: triunfa el más estratégico.
La programación iniciará el jueves 12 de marzo con una contrarreloj por equipos de 11,3 kilómetros, partiendo desde el Parque Recreativo Comfama Rionegro, en la que únicamente se permitirá material convencional. El viernes 13 de marzo se disputará el Critérium Transversales, sobre un circuito urbano de 1,6 kilómetros que completará un total de 11,3 kilómetros. Finalmente, el sábado 14 de marzo se correrá el tradicional Circuito del Tanque, con recorridos de 56 kilómetros para damas, 70 kilómetros para
juveniles y 105 kilómetros para la categoría élite.
La prueba reunirá a ciclistas de las categorías Élite (incluye Sub-23), Juveniles (17–18 años) y Damas únicas (17 años en adelante), con participación exclusiva por equipos, sin inscripciones individuales. Todos los corredores deberán contar con licencia nacional vigente. Además, la organización ha dispuesto una bolsa de premiación de 20 millones de pesos, lo que refuerza la relevancia de esta clásica dentro del calendario competitivo.
Más que una carrera, la XXI Clásica Ciclística Ciudad Santiago de Arma es una escuela de ciclismo urbano, un escenario donde se forjan corredores completos, capaces de combinar fuerza, técnica y estrategia en espacios reducidos y de alta exigencia.
Con este evento, Rionegro vuelve a demostrar que es territorio de ciclismo, abriendo sus calles para recibir a los mejores talentos del país en una prueba que se ha ganado un lugar propio por su formato, su dificultad y el espectáculo que ofrece a propios y visitantes.
*Con Información Prensa Clásica de Rionegro
Brandon Rivera correrá por tercera vez la emblemática clásica Strade Bianche
Este sábado viviremos la edición 20 de la Strade Bianche, una carrera de un día muy atractiva, que, por sus especiales características, se ha posicionado rápidamente como un gran objetivo para muchos ciclistas. La buena noticia es que en la nómina del Ineos Grenadiers aparece el zipaquireño Brandon Rivera.
El rodaje del colombiano por Europa continuará con la clásica italiana, a donde asiste por tercera vez y en el que su mejor figuración fue el año pasado, cuando terminó en la casilla 34° a 10:30 del ganador, el esloveno Tadej Pogacar.
El escarabajo, que viene de participar en dos clásicas francesas, tendrá su cuarta carrera europea del año. Su mejor resultado esta temporada fue el 3° puesto en el Tour de la Provence, además del título de campeón nacional de contrarreloj.
Rivera, de 29 años, estará corriendo con el estadounidense Artem Shmidt, el británico Connor Swift, el alemán Kim Heiduk, el francés Axel Laurance y los australianos Jack Haig y Lucas Hamilton.
La Strade Bianche, aunque es relativamente nueva en comparación con otras carreras de un día, se ha ganado un lugar especial en el calendario World Tour, convirtiéndose en una de las más queridas y emblemáticas, que este año contará con un recorrido de 203 kilómetros por los pintorescos caminos de gravel en los alrededores de la ciudad de Siena, en la región de la Toscana.