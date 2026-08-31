Vuelta a Colombia Master 2026: más de 400 corredores inician la fiesta del ciclismo recreativo en Yopal

Todo listo en las hermosas llanuras del Casanare para el inicio este miércoles de la edición 31 de la Vuelta a Colombia Master, que como en los años anteriores contará con una masiva presencia de corredores nacionales e internacionales, más de 400 hombres y mujeres de diez países, apasionados por la bicicleta.

Un multicolor espectáculo deportivo que invita a la afición casanareña a volcarse a en sus calles y carreteras, no solo para animar al numeroso contingente de la región, como a esas grandes leyendas del ciclismo que escribieron páginas de oro en la historia del ciclismo colombiano, destacando a Martín Ramírez, Pablo Wilches, Libardo Niño, Israel Ochoa, Gerardo Moncada, entre otros.

La fiesta de la XXXI Vuelta a Colombia Master se iniciará este martes desde las 9:00 am en el Hotel GHL de Yopal, sede oficial de la carrera, con la entrega de los Kits para los corredores inscritos. El congresillo técnico, liderado por el comisario internacional Héctor Fabio Arcila, está programado para las 3:00 pm en uno de los salones del hotel GHL.

La primera de las cinco etapas programadas por la organización de la carrera a cargo de la Asociación Colombiana de Ciclismo Senior Master y Krear Deportes, rodará el miércoles sobre un trazado de 73 kms. Entre Yopal y Pore, con altas posibilidades para especialistas del terreno llano y para velocistas en las eventuales llegadas masivas.

La Vuelta a Colombia Master ha contado con el enorme respaldo del señor gobernador del Casanare, Cesar Augusto Ortíz Zorro; el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz Riaño, el gerente de Indercas, Rubiel Vargas, quienes no han escatimado esfuerzos para traer a la región el evento, que no solo es recreación y esparcimiento sino que dinamiza la economía de los sectores hotelero, gastronómico y turístico de la región.

*Con Información Departamento de Comunicaciones Vuelta a Colombia Master 2026