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Ruta

Ciclo-Retro: los seis escarabajos que conquistaron la camiseta de los premios de montaña en la Vuelta a España

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“Los objetivos con el equipo son los de poder estar disputando de nuevo la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN y demás carreras importantes del calendario nacional”, dijo el ahora entrenador, que como ciclista fue podio de la Vuelta a España en 1989
Óscar de Jesús Vargas fue rey de la montaña en la Vuelta a España en 1989. (Foto © RMC)
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La Clásica de Marinilla reanuda el calendario ciclístico nacional

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El vigente campeón de la carrera, Alejandro 'El Pony Osorio defenderá su título obtenido el año pasado. (Foto © RMC)
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Oficial: el Clásico RCN Sistecrédito 2026 cambia de fecha y el recorrido sigue igual

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Wilson Peña, Diego Camargo y Javier Jamaica, en el podio final del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Vuelta a Colombia Master 2026: más de 400 corredores inician la fiesta del ciclismo recreativo en Yopal

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Todo listo para que inicie en Yopal la Vuelta a Colombia Master 2026. (Foto © Vuelta a Colombia Master 2026)
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