Wilmar Paredes se consagró campeón de la Clásica Azuero 2026; Santiago Garzón y Óscar Fernández completaron el podio

Luego de dos días de competencia, antioqueño Wilmar Paredes se consagró campeón de la Clásica Azuero 2026, tras defender el liderato en la jornada final. El corredor del Team Medellín-EPM sumó su quinto título por fuera del país tras conquistar este año la Vuelta de Republica Dominicana, Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo, el Tour de Beauce y el Gran Prix Chitré.

El podio de la carrera del calendario UCI de categoría 2.2, lo completaron sus compatriotas Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness) y Óscar Fernández (NU Colombia), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

La última etapa tuvo como ganador al serbio Dusan Rajovic (Solution Tech-NIPPO-Rali), quien fue más rápido en la definición, superando al colombiano Nicolás Gómez (GW Erco Sportfitness) y al beliceño Derrick Chavarría (Selección de Belice).

La gira de los equipos colombianos por territorio panameño fue muy productiva porque en todas los nacionales salieron victoriosos: el Gran Prix Panamá quedó en manos de Nicolás Gómez (GW Erco Sportfitness), mientras que el Gran Prix Chitré y la Clásica Azuero las ganó Wilmar Paredes.

Clásica Azuero (2.2)

Resultados Etapa 2 | El Chicarrón – El Chicarrón (138,4 km)

1 Dusan Rajovic Solution Tech-NIPPO-Rali 3:06:22 2 Nicolás Gómez GW Erco SportFitness m.t. 3 Derrick Chavarría Selección de Belice m.t. 4 Álvaro Hodeg Team Medellín-EPM m.t. 5 Ben Granger Solution Tech-NIPPO-Rali m.t. 6 Wilmar Paredes Team Medellín-EPM m.t. 7 Gabriel Rojas Manzaté La Selva Scott m.t. 8 Carlos Gutiérrez Nu Colombia m.t. 9 Bredio Ruiz Senafront m.t. 10 Randol Izquierdo Gran Fondo Panamá m.t.

Clasificación General Final