Ruta
Vuelta a Andalucía – Ruta del Sol: Tom Crabbe vence a los World Tour en el cuarto capítulo con Orluis Aular en el top 10
En definición al sprint Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) fue el ganador de la cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía – Ruta del Sol. La jornada se disputó entre Montoro y Pozoblanco sobre 166 kilómetros.
El belga, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, se llevó el triunfo en el duelo de sprinters, derrotando al noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) y el francés Sandy Dujardin (TotalEnergies), quienes ingresaron 2° y 3°, respectivamente. El venezolano Orluis Aular (Movistar Team) disputó el sprint y entró en el top 10°.
con relación a los colombianos, Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) terminó en la casilla 13°, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) 74° y Juan Diego Quintero (Petrolike) 75°, los tres con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a la clasificación general, Iván Romeo (Movistar Team) se mantuvo en el liderato. El español es escoltado por el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). El podio lo completa el corredor galo Romain Grégoire (Groupama – FDJ United).
La ronda andaluza finalizará este domingo con la disputa de la quinta y última etapa, una jornada rompe-piernas de 167,8 kilómetros entre la Roda de Andalucía y Lucena, donde conoceremos al sucesor del francés Pavel Sivakov, campeón del año pasado.
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Montoro – Pozoblanco (166 km)
|1
|Tom Crabbe
|Team Flanders – Baloise
|3:50:02
|2
|Søren Wærenskjold
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Sandy Dujardin
|TotalEnergies
|m.t.
|4
|Alex Aranburu
|Cofidis
|m.t.
|5
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|6
|Axel Zingle
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|7
|Nicolò Buratti
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|m.t.
|8
|Orluis Aular
|Movistar Team
|m.t.
|9
|Fred Wright
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|13
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|74
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|75
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Iván Romeo
|Movistar Team
|15:03:06
|2
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|0:07
|3
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|0:49
|4
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:50
|5
|Jon Barrenetxea
|Movistar Team
|0:51
|6
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:52
|7
|Thomas Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|8
|Torstein Træen
|Uno-X Mobility
|,,
|9
|Fred Wright
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:53
|10
|Alex Aranburu
|Cofidis
|0:54
|38
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|3:14
|51
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|10:53
|100
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|37:39
Ruta
El Orgullo Paisa con un equipazo para la Vuelta del Tolima 2026
El equipo Orgullo Paisa confirmó su nómina para encarar la edición 23 de la Vuelta al Tolima, que se correrá del 25 de febrero al 1 de marzo. El municipio de Venadillo dará la partida para finalizar en Ibagué.
El equipo estará capitaneado por el carmelitano Alejandro Osorio y el caldense Jhonatan Restrepo, dos pedalistas con bagaje internacional, mientras que para la general tendrán al boyacense Yeison Reyes.
David Santiago Gómez, Daniel Muñoz y Kevin Castillo, los refuerzos para esta temporada, también estarán alineados en esta tradicional carrera por etapas que abre el calendario nacional 2026.
La plantilla del conjunto antioqueño la completan: Juan Felipe Osorio, Emilio Echavarría, Mateo Rivera y Bernardo Suaza.
Ruta
El Team Hino-One-La Red-Suzuki confía en su avanzada colombiana para la Vuelta de República Dominicana
La escuadra continental guatemalteca, Team Hino-One-La Red-Suzuki, definió la nómina de seis corredores que encararán la Vuelta a la Independencia Nacional en República Dominicana, durante seis días hasta el domingo 1 de marzo.
Entres los elegidos se encuentran tres ciclistas colombianos: Nicolás Paredes, Yesid Pira y Jeisson Casallas, quien se estrena oficialmente con el equipo chapín en esta temporada.
Para esta competencia, que marcará un momento especial para la estructura guatemalteca, ya que será el primer evento oficial del equipo en la campaña 2026, completan la nómina Mardoqueo Vásquez, Edgar Torres y Dorian Monterroso.
La carrera dominicana comenzará este martes. La primera etapa cubrirá 117 kilómetros en la ruta Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana.
🗓️ Recorrido y etapas
📍 24 de febrero – Etapa 1: Santo Domingo – San Pedro de Macorís – La Romana (117 km)
📍 25 de febrero – Etapa 2: Santo Domingo – San Cristóbal – Baní – Santo Domingo (153,3 km)
📍 26 de febrero – Etapa 3: Santo Domingo – Autopista Duarte – Rancho Arriba (158 km)
📍 27 de febrero – Etapa 4: Circuito Parque Mirador Sur (140 km)
📍 28 de febrero – Etapa 5: Santo Domingo – Circunvalación – El Higüero – Mal Nombre (138,4 km)
📍 1 de marzo – Etapa 6: Circuito Área Monumental, Santiago de los Caballeros (130 km)
Ruta
Ciclo-Retro: las diez victorias de etapa de los colombianos en la historia del Tour de Ruanda
En 18 ediciones del Tour de Ruanda, cuatro escarabajos han conseguido 10 triunfos de etapa. En 2019, Edwin Ávila fue el que abrió el camino victorioso, mientras que, el caldense Jhonatan ‘Pácora’ Restrepo es el ciclista colombiano con más triunfos de una fracción en la prestigiosa ronda africana.
Este palmarés se podría ampliar con el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy), quien participa de la presente edición con el Movistar Team Academy.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico revive las diez victorias que consiguieron los colombianos en la historia del Tour de Ruanda, la carrera más importante de África que hace parte del calendario UCI.
2019 – Edwin Ávila ganó la Etapa 4 Rubavu – Karongi (102,6)
2019 – Rodrigo Contreras ganó la Etapa 8 Kigali – Kigali (66,8)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Huye-Rusizi (142 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 5 Rubavu-Musanze (84,7 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 6 Muzanze-Muhanga (127,3 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 7 CRI Kigali-Kwa Mutwe (4,5 km)
2021 – Brayán Sánchez ganó la Primera Etapa Kigali-Rwamagana (115,6 km)
2021 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 7 Kigali-Kwa Mutwe (4,5 km)
2022 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Kigali-Rubavu (155,9 km)
2024 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Huye-Rusizi (140,3 km)