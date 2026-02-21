Vuelta a Andalucía – Ruta del Sol: Tom Crabbe vence a los World Tour en el cuarto capítulo con Orluis Aular en el top 10

En definición al sprint Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) fue el ganador de la cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía – Ruta del Sol. La jornada se disputó entre Montoro y Pozoblanco sobre 166 kilómetros.

El belga, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, se llevó el triunfo en el duelo de sprinters, derrotando al noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) y el francés Sandy Dujardin (TotalEnergies), quienes ingresaron 2° y 3°, respectivamente. El venezolano Orluis Aular (Movistar Team) disputó el sprint y entró en el top 10°.

con relación a los colombianos, Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) terminó en la casilla 13°, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) 74° y Juan Diego Quintero (Petrolike) 75°, los tres con el mismo tiempo del ganador.

En cuanto a la clasificación general, Iván Romeo (Movistar Team) se mantuvo en el liderato. El español es escoltado por el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). El podio lo completa el corredor galo Romain Grégoire (Groupama – FDJ United).

La ronda andaluza finalizará este domingo con la disputa de la quinta y última etapa, una jornada rompe-piernas de 167,8 kilómetros entre la Roda de Andalucía y Lucena, donde conoceremos al sucesor del francés Pavel Sivakov, campeón del año pasado.

¡TOM CRABBE SE QUEDÓ CON LA CUARTA ETAPA EN ANDALUCÍA!



El belga superó en el sprint final a Søren Wærenskjol y consiguió su segunda victoria de la temporada tras cosechar otro triunfo, esta vez en territorio español.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/4XaeSa0qW8 — DSPORTS (@DSports) February 21, 2026

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro)

Resultados Etapa 4 | Montoro – Pozoblanco (166 km)

1 Tom Crabbe Team Flanders – Baloise 3:50:02 2 Søren Wærenskjold Uno-X Mobility m.t. 3 Sandy Dujardin TotalEnergies m.t. 4 Alex Aranburu Cofidis m.t. 5 Christophe Laporte Team Visma | Lease a Bike m.t. 6 Axel Zingle Team Visma | Lease a Bike m.t. 7 Nicolò Buratti MBH Bank CSB Telecom Fort m.t. 8 Orluis Aular Movistar Team m.t. 9 Fred Wright Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 13 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA m.t. 74 Samuel Flórez Modern Adventure Pro Cycling m.t. 75 Juan Diego Quintero Petrolike m.t.



Iván Romeo, en el podio como líder de la Vuelta de Andalucía-Ruta del Sol 2026. (Foto Movistar Team ©Sprint Cycling)

Clasificación General Individual

1 Iván Romeo Movistar Team 15:03:06 2 Andreas Leknessund Uno-X Mobility 0:07 3 Romain Grégoire Groupama – FDJ United 0:49 4 Christophe Laporte Team Visma | Lease a Bike 0:50 5 Jon Barrenetxea Movistar Team 0:51 6 Johannes Kulset Uno-X Mobility 0:52 7 Thomas Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,, 8 Torstein Træen Uno-X Mobility ,, 9 Fred Wright Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:53 10 Alex Aranburu Cofidis 0:54