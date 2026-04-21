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HTV Cup: Robinson Chalapud conservó su 4° puesto en general tras la disputa de la etapa 17
El experimentado pedalista nariñense Robinson Chalapud sigue dando la pelea en la HTV Cup vietnamita, luego de llegar con los favoritos en la etapa diecisiete, una jornada corta de 51 kilómetros, que se disputó en la ciudad de Da Lat, la capital de la provincia de Lâm Đồng, en el sur de Vietnam.
Chalapud, de 42 años, lucha por entrar al podio del cual lo separan tan solo 6 segundos; el 3° puesto lo ocupa el italiano Lucio Pierantozzi. La carrera es liderada por el bielorruso Yarash Uladzislau, quien mantuvo su cómoda ventaja con su más inmediato perseguidor, el ruso Sergei Kulikov, en una diferencia que supera el minuto.
La etapa 17 de la trigésimo octava edición de la competencia asiática quedó en manos del ruso Anton Popov, que le ganó en el embalaje a su compatriota Román Maikin, mientras que Chalapud ingresó en el pelotón en la casilla 12° con el mismo tiempo del ganador.
La carrera vietnamita, que supera los registros de Vuelta, Giro y Tour, con veinticinco etapas, continuará este miércoles con el capítulo 18, una jornada de 166 kilómetros entre la ciudad costera de Phan Thiet y la ciudad portuaria de Vung Tau.
HTV Cup Vietnam
Resultados Etapa 17 | Circuito Da Lat (51 km)
|1
|Anton Popov
|Thanh Hoa
|1:00:58
|2
|Román Maikin
|Gao Hat Ngoc Troi
|m.t.
|3
|Pawel Szostka
|Quan Khu 7
|m.t.
|4
|Amanuel Tesfay
|620 Chau Thoi Vinh Long
|m.t.
|5
|Dzianis Marchuk
|Kenda Dong Nai
|m.t.
|6
|Zakk Patterson
|620 Nong Nghiep Vinh Long
|m.t.
|7
|Gia Hao Lam
|Dong Thap 2
|m.t.
|8
|Ilia Shchegolkov
|Nhua Binh Minh
|m.t.
|9
|Tan Hoai Nguyen
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|m.t.
|10
|Tam Trinh Duc
|Tap Doan Loc Troi
|m.t.
|11
|Lucio Pierantozzi
|Vo Dac Dong Nai
|m.t.
|12
|Robinson Chalapud
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Yarash Uladzislau
|Thanh Pho Ho Chi Minh NewGroup
|20:20:35
|2
|Sergei Kulikov
|Tap Doan Loc Troi
|1:06
|3
|Lucio Pierantozzi
|Vo Dac Dong Nai
|2:48
|4
|Robinson Chalapud
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|2:56
|5
|Moise Mugisha
|Vinama Tp Ho Chi Minh
|9:51
|6
|Le Xuan Loc Pham
|Quan Khu 7
|10:54
|7
|Thang Nguyen
|Vinama Tp Ho Chi Minh
|12:55
|8
|Sang Nguyen
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|12:57
|9
|Dzianis Marchuk
|Kenda Dong Nai
|18:05
|10
|Pawel Szostka
|Quan Khu 7
|18:42
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Eddy Merckx (el mejor de la historia) vs. Tadej Pogacar (el monstruo de la actualidad)
Desde que existe, el deporte en todas sus manifestaciones ha forjado su historia gracias a la confrontación que es propia de los seres humanos y, por lo tanto, la historia del ciclismo en particular no es la excepción. Desde que nacieron las primeras competencias, con ellas también nacieron los hombres y mujeres que desde hace más de un siglo han conseguido con sus enfrentamientos y rivalidades individuales o colectivas, hazañas convertidas en leyendas que permanecen indelebles como si el tiempo no pasara para ellas.
Revisando la historia del ciclismo, son épicas e inolvidables las de Hoyos-Forero, Cochise-Pachón, Coppi-Bartali, Anquetil-Poulidor, Moser-Saronni, Hinault-Lemond y tantas otras que se llevaron a cabo directamente en las carreteras y cuyos resultados están con letras de oro en libros, revistas, documentales y estadísticas que conservan celosamente esa historia de más de 100 años.
Sin embargo, estamos asistiendo actualmente a una moderna y no menos interesante y polémica confrontación – no directa sino con 50 años de diferencia – entre dos fenomenales campeones del ciclismo sin que ellos se hubiesen propuesto provocarla: TADEJ POGACAR y EDDY MERCKX.
La confrontación nace en todo el mundo entre aficionados periodistas, exciclistas convertidos en comentaristas, analistas, técnicos, entre otros, en virtud de los formidables logros del fenómeno esloveno desde su aparición como ciclista profesional en 2018 y perteneciente el equipo árabe UAE desde 2019 lo que le ha permitido convertirse en el epicentro del ciclismo mundial por su juventud, clase de superdotado y determinación, agotando calificativos y arrasando con sus rivales en toda clase de terrenos y de pruebas, especialmente en la escalada su terreno favorito.
LAS CIFRAS MANDAN
|EDDY MERCKX (17 junio 1945)
|TADEJ POGACAR (21 septiembre 1998)
|AMBITO PROFESIONAL
|AMBITO PROFESIONAL
|1965 con 20 años – 9 victorias
|2018 con 20 años – 1 victoria
|1966 – 20 victorias
|2019 – 18 victorias
|1967 – 26 victorias
|2020 – 9 victorias
|1968 – 32 victorias
|2021 – 13 victorias
|1969 – 43 victorias
|2022 – 16 victorias
|1970 – 52 victorias
|2023 – 17 victorias
|1971 – 54 victorias
|2024 – 25 victorias
|1972 – 50 victorias
|2025 – 20 victorias
|TOTAL 286 victorias
|TOTAL 111 victorias
El palmarés conseguido hasta ahora por Pogacar, es comparable solamente con los monstruos de antaño, comenzando por el italiano Fausto Coppi, Jacques Anquetil y Bernard Hinault, de Francia, el español Miguel Induraín y el belga EDDY MERCKX considerado por muchos, olvidado o ignorado por otros como EL MEJOR CICLISTA DE LA HISTORIA cuyos logros en cantidad (se han convertido en insuperables – incluido el propio Pogacar -, desde el punto de vista cronológico, pero tal vez susceptibles de ser igualados o superados en algunos apartados cuanto a cantidad, calidad o importancia.
El gráfico comparativo, incluye la comparación- en cuanto al número de victorias – año por año en igual número de temporadas (8) y con las mismas edades , desde el momento en que cada uno de los dos astros inicia su carrera profesional y las cifras demuestran la imposibilidad cronológica hoy, de que Pogacar (111 victorias) pueda superar a Merckx (286 victorias) en el gran total de victorias (525) después de 13 temporadas , así a Pogacar le queden por lo menos de 5 a 7 años de carrera y seguirá aumentando sus triunfos ahora que está terminando la temporada de las clásicas 2026 y seguirán los más grandes desafíos en las careras por etapas.
Por lo anterior , resulta prudente la espera y más bien causa extrañeza escuchar, entre otras, opiniones como las de Alberto Contador y Lance Armstrong declarando a ‘Pogi’ como el mejor ciclista de la historia sin tener en cuenta otras variantes y las frías estadísticas que permiten comparar a Pogacar con Merckx , tal vez alejados de las cifras de cada uno de los “dos extraterrestres” conseguidas en el mismo tiempo y espacio, en las mismas carreras , lo que permite concluir cuál de los dos es el mejor en la historia hasta hoy y mirar con optimismo el futuro de un deporte que a nivel competitivo los tiene como el motivo más grande de inspiración para millones de hombres y mujeres en el mundo que pedalean una bicicleta .
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Tres colombianos incursionan en la prestigiosa Flecha Valona, la segunda clásica de la trilogía de las Ardenas
Mañana miércoles se disputará la segunda de las citas ciclísticas de la trilogía de las Ardenas, la Flecha Valona, que en su nonagésima edición tendrá nuevamente su ya tradicional final en el explosivo Muro de Huy. Tres escarabajos buscarán el tercer podio colombiano en la clásica belga.
La prestigiosa carrera del calendario WorldTour tendrá como representantes nacionales a Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe), Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) y Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL).
Ante la ausencia de los cuatro fantásticos (Pogacar, Van Aert, Evenepoel y Van der Poel) figuran como los principales favoritos el danés Mattias Skjelmose (Lidl – Trek), el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) y el francés Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers), entre otros.
La edición 2026 de la clásica belga presenta un trazado de 200 kilómetros que incluye 11 cotas categorizadas y con su tradicional llegada al Muro de Huy (1,3 km al 9,6%, con rampas de hasta el 20%) como atractivo principal, para un final en ascenso que alcanza el 20 por ciento de pendiente, allí donde Colombia hizo podio en 2013 con Sergio Henao y Carlos Betancur, quienes en esa edición escoltaron al español Daniel Moreno.
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Giulio Pellizzari gana la segunda etapa del Tour de los Alpes con Egan Bernal 4° y Juan Felipe Rodríguez 15°
La segunda etapa del Tour de los Alpes 2026 resultó ser presa de Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), quien fue el más fuerte en una etapa de 147,5 kilómetros entre el municpio austriaco de Telfs y la localidad italiana de Martell.
El corredor italiano de 22 años, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó al neerlandés Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) y a su compatriota Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente, mientras que el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ingresó en un meritorio 4° puesto con el mismo tiempo del ganador.
Con relación a los otros dos colombianos en competencia, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) se reportó en la casila 15° a 25 segundos y Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) se clasificó 31° a más de un minuto de Pellizzari.
En cuanto a la clasificación general, el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) se apoderó del liderato, que estaba en manos de su coterráneo Tommaso Dati (Team UKYO).
La carrera europea del calendario UCI, continuará este miércoles con la tercera etapa, otra jornada rompe-piernas de 174,5 kilómetros entre las localidades de Latsch/Laces y Arco, que incluye dos puertos de montaña categorizados.
Tour of the Alps (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Telfs – Martell/Val Martello (147,5 km)
|1
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:28:17
|2
|Thymen Arensman
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|3
|Mattia Gaffuri
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|4
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|5
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|6
|Lorenzo Finn
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:03
|7
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:09
|8
|Chris Harper
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:19
|9
|Alex Tolio
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:19
|10
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|0:19
|11
|Jakob Omrzel
|Bahrain – Victorious
|0:19
|12
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:19
|13
|Giovanni Aleotti
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:25
|15
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|0:25
|31
|Martin Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|1:04
Clasificación General Individual
|1
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|6:49:42
|2
|Thymen Arensman
|INEOS Grenadiers
|0:04
|3
|Mattia Gaffuri
|Team Picnic PostNL
|0:06
|4
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:10
|5
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:10
|6
|Lorenzo Finn
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:13
|7
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:19
|8
|Jakob Omrzel
|Bahrain – Victorious
|0:29
|9
|Chris Harper
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:29
|10
|Alex Tolio
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:29
|16
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|0:35
|29
|Martin Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|1:14