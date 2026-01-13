“Todo va encaminado a estar presente en los Campeonatos Nacionales”: Adrián Bustamante tras ganar el Circuito de Jenesano

Luego de ganar el Circuito Ciclístico de Jenesano, el pedalista boyacense Adrián Bustamante habló con la Revista Mundo Ciclístico sobre su actuación en la tradicional carrera del calendario nacional y de lo que viene en una nueva temporada con el equipo portugués GI Group Holding – Simoldes – UDO.

El escarabajo de 27 años, que vio mermado su rendimiento en la campaña pasada, ganó la carrera con 12 segundos de ventaja sobre Andrés Mancipe (Old Team – Lasal Cocinas) y le sacó 14 segundos al tercero, Jeisson Casallas (Hino One La Red Suzuki), quienes completaron el podio.

“Se esta iniciando todo muy bien. Feliz por que está siendo una temporada muy diferente a lo que fue el año pasado por la lesión que tuve, así que este año estamos bien, estamos aprovechando la oportunidad”, dijo Bustamante.

El pedalista nacido en Boavita, Boyacá, que vio mermado su rendimiento al inicio del año pasado, está mentalizado para llegar en la mejor forma posible a Zipaquirá para estar en la disputa de los nacionales de ruta y empezar bien su campaña europea.

“Todo va encaminado a estar presente en los Campeonatos Nacionales, tratar de hacerlo lo mejor posible para tener un buen resultado y ya luego hacer el viaje a Europa para estar en la Clásica en Figueira da Foz y Vuelta a Algarve, que inicia el día 18 de febrero”, concluyó el escalador colombiano.