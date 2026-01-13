Ruta
“Todo va encaminado a estar presente en los Campeonatos Nacionales”: Adrián Bustamante tras ganar el Circuito de Jenesano
Luego de ganar el Circuito Ciclístico de Jenesano, el pedalista boyacense Adrián Bustamante habló con la Revista Mundo Ciclístico sobre su actuación en la tradicional carrera del calendario nacional y de lo que viene en una nueva temporada con el equipo portugués GI Group Holding – Simoldes – UDO.
El escarabajo de 27 años, que vio mermado su rendimiento en la campaña pasada, ganó la carrera con 12 segundos de ventaja sobre Andrés Mancipe (Old Team – Lasal Cocinas) y le sacó 14 segundos al tercero, Jeisson Casallas (Hino One La Red Suzuki), quienes completaron el podio.
“Se esta iniciando todo muy bien. Feliz por que está siendo una temporada muy diferente a lo que fue el año pasado por la lesión que tuve, así que este año estamos bien, estamos aprovechando la oportunidad”, dijo Bustamante.
El pedalista nacido en Boavita, Boyacá, que vio mermado su rendimiento al inicio del año pasado, está mentalizado para llegar en la mejor forma posible a Zipaquirá para estar en la disputa de los nacionales de ruta y empezar bien su campaña europea.
“Todo va encaminado a estar presente en los Campeonatos Nacionales, tratar de hacerlo lo mejor posible para tener un buen resultado y ya luego hacer el viaje a Europa para estar en la Clásica en Figueira da Foz y Vuelta a Algarve, que inicia el día 18 de febrero”, concluyó el escalador colombiano.
Ruta
Temporada 2026: los pedalistas más longevos que correrán en la categoría World Tour
A pesar de que el ciclismo moderno actualmente se fija más en los talentos jóvenes, los equipos de la máxima categoría todavía confían en los pedalistas más experimentados para conseguir buenos resultados.
El neerlandés Bauke Mollema será el corredor más longevo del pelotón World Tour en la temporada 2026. Le seguirán Damiano Caruso, Ben Swift y Steven Kruijswijk, los tres con 38 años. El colombiano con más edad será Nairo Quintana, que cumplirá 36 añitos en febrero.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico realizó una lista con los ciclistas de más edad que competirán este año en la máxima categoría del ciclismo mundial.
*Países Bajos » Bauke Mollema – 39 años (Lidl – Trek)
*Italia » Damiano Caruso – 38 años (Bahrain – Victorious)
*Gran Bretaña » Ben Swift – 38 años (INEOS Grenadiers)
*Países Bajos » Steven Kruijswijk – 38 años (Team Visma | Lease a Bike)
*Eslovenia » Luka Mezgec – 37 años (Team Jayco AlUla)
Ruta
Ciclo-Retro: los ciclistas con más títulos en la historia de la Vuelta al Táchira
La Vuelta al Táchira llegó al mundo del ciclismo en 1966 y tuvo como primer ganador al colombiano Martín Emilio Cochise Rodríguez. El antioqueño sumaría dos títulos más en 1968 y 1971.
Luego apareció el bogotano Álvaro Pachón, quien también se consagró campeón en tres oportunidades 1969, 1970, 1974, extendiendo el dominio de los escarabajos en las primeras ediciones de la carrera venezolana, sin embargo, con el pasar del tiempo los ciclistas locales empezaron a ganar.
Ya en el nuevo milenio se destacó el venezolano José Rujano, quien hasta ahora sigue siendo el máximo ganador de la ‘Grande de América’ con cuatro títulos conseguidos en 2004, 2005, 2010 y 2015.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda a los ciclistas que suman más títulos en la prestigiosa carrera venezolana y que actualmente hace parte del calendario UCI.
🇻🇪 *José Rujano (4 Títulos)
🇨🇴 * Martín Emilio Cochise Rodríguez (3 Títulos)
🇨🇴 * Álvaro Pachón (3 Títulos)
🇻🇪 *Manuel ‘El Gato’ Medina (3 Títulos)
🇻🇪 *Roniel Campos (3 Títulos)
Ruta
El Equipo Kern Pharma ratifica su confianza en Iván Ramiro Sosa y extiende su vínculo
El equipo español Kern Pharma extiende su vínculo con Iván Ramiro Sosa y seguirá contando con él durante la presente temporada. El colombiano, intervenido con éxito de una endofibrosis de la arteria ilíaca el pasado mes de julio, confía en recuperar su mejor versión y volver a brillar en la alta montaña.
“Estoy muy feliz de poder continuar un año más en el Equipo Kern Pharma. Quiero agradecer a Juanjo, y a todo el equipo por el gran apoyo que me han brindado estos meses. Afortunadamente, me he sentido muy bien en la vuelta a los entrenamientos y estoy deseando volver a competir”, dijo el escarabajo.
Durante este exigente periodo, Sosa ha contado con la cercanía, profesionalidad y respaldo de Mapfre, un apoyo clave para el corredor y el equipo que, adaptándose en todo momento a sus necesidades y a los tiempos requeridos, le ha permitido al colombiano desarrollar su máximo potencial.
En la pasada temporada, la primera en las filas del conjunto español, el cundinamarqués ofreció actuaciones prometedoras pese a no encontrar la regularidad que le hubiese gustado a causa de la enfermedad. Destacando en el exigente final de la Vuelta a la Comunidad Valenciana en la Font de Partegat, codeándose con los mejores del mundo en la mítica subida de la Vuelta a Catalunya a La Molina y cosechando un meritorio podio en Mercan’Tour.
“Espero que en este 2026 pueda alcanzar un buen nivel que me permita volver a ganar carreras, que es lo que más quiero y lo que me motiva para hacer las cosas mejor cada día”, concluyó Sosa.
*Con Información Prensa Equipo Kern Pharma