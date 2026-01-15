Jesús Goyo corona la fuga en el séptimo capítulo de la Vuelta al Táchira con Camilo Gómez 2°

La séptima etapa de la Vuelta al Táchira 2026 resultó ser presa de la escapada, donde Jesús Goyo (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga) fue el mejor de la fuga, saliendo victorioso en una etapa de 151 kilómetros entre Táriba y San Cristóbal. Al final se presentó una situación extradeportiva y Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) fue penalizado y perdió el liderato con Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga).

El venezolano atacó a sus compañeros de fuga en los últimos kilómetros para llegar primero a la meta. El segundo puesto fue ocupado por el colombiano Camilo Gómez (GW Erco SportFitness) y tercero se reportó Alexander Villasmil (Gobierno de Mérida).



Los protagonistas de la fuga en la séptima etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto Federación Venezolana de Ciclismo © Luis Cobaria)

La jornada la animó la fuga del día que estuvo integrada por el colombiano Camilo Gómez (GW Erco SportFitness), quien estuvo acompañado por los venezolanos Franklin Chacón (Lotería del Táchira Servitel), Jesús Goyo (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga), Moisés García (Alicanto Consulting G Kino Táchira), Alexander Villasmil (Gobierno de Mérida) y Neftalí Jiménez (Produgar Gobierno de Miranda).

El giro tachirense continuará este viernes con la octava etapa, una crucial jornada montañosa de 154,5 kilómetros entre Abejales y Capacho. El sucesor del venezolano Eduin Becerra, campeón del año pasado, se conocerá el domingo 18 de enero en San Cristóbal.

Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)

Resultados Etapa 7 | Táriba – San Cristóbal (151 km)

1 Jesús Goyo Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga 3:46:09 2 Camilo Gomez GW Erco SportFitness 0:09 3 Alexander Villasmil Gobierno de Mérida 0:20 4 Moises García Alicanto Consulting G Kino Tachira ,, 5 Franklin Chacón Lotería del Táchira Servitel 0:21 6 Juan Esteban Guerrero Pío Rico Cycling Team 0:42 7 Nicolas Gómez GW Erco SportFitness 1:46 8 Edwin Torres Lotería del Táchira Servitel ,, 9 Arlex Méndez Alicanto Consulting G Kino Tachira ,, 10 Brayan Obando GW Erco SportFitness ,, 11 Diego Méndez Lotería del Táchira Servitel ,, 12 Yenfron Guerrero Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte ,, 13 Winston Maestre Lotería del Táchira Servitel ,, 14 Jorge Abreu Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga ,, 15 Enmanuel Viloria Team Fam Birdman Level Up ,,

Clasificación General Individual