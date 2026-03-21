Todo listo para el duelo de Tadej Pogacar y Mathieu Van der Poel en la ‘icónica’ Milano-Sanremo

Con la presencia de grandes figuras mundiales, eso sí sin pedalistas colombianos, este sábado 21 de marzo se disputará la siempre ‘icónica’ Milano-Sanremo. Primera clásica monumento de la temporada, que contará con el gran duelo entre el esloveno Tadej Pogacar y el neerlandés Mathieu van der Poel.

La dureza y los 298 kilómetros de extensión que la componen, hacen de la siempre imprevisible Classicisima, una prueba ideal para hombres de gran explosividad y resistencia. Para esta ocasión se transitará desde el suroeste de Lombardía hasta el extremo de la Riviera Ligure, entre llanuras ventosas y las subidas del Turchino, la Cipressa y el Poggio.



Mathieu van der Poel, ganador de la Milano-San Remo 2025. (Foto Milano-Sanremo © LaPresse)

La representación suramericana estará a cargo del venezolano Orluis Aular (Movistar Team) y del uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team), quienes intentarán figurar en una carrera que no cuenta con podios de latinoamericanos.

Para recordar el libro dorado de grandes campeones de esta prueba, tenemos que mencionar a nombres ilustres, como el indomable ‘Canibal’ Eddy Merckx, vencedor en siete oportunidades entre 1966 y 1976, hasta Wout van Aert que buscará su cuarto podio. El quíntuple vencedor Constante Girardengo, junto a los fantásticos Gino Bartalli y Fausto Coppi, vencedores en cuatro y dos ocasiones son otros legendarios que han escrito su nombre en el palmarés de la clásica italiana.