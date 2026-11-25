Con la firma de 24 equipos profesionales (masculinos y femeninos) hizo su aparición,-un poco previsible, el denominado Collective Cycling Group (CCG) con sede en Londres, esta vez bajo la dirección de Oliver Ciesla, un experto en mercadeo deportivo que viene del mundo del automovilismo.

El tema venía siendo tratado desde hace dos años, cuando apareció con el nombre de ONE impulsado inicialmente por Richard Plugge, el mánager general del equipo Visma-Lease a Bike y según el comunicado oficial el grupo tiene como objetivo “crear un modelo más lucrativo desde el punto de vista económico para los equipos, unir los derechos comerciales y generar nuevos ingresos por televisión”.

También el grupo se propone “Desbloquear el valor potencial del ciclismo profesional, elevando el valor del producto para que tenga una base global y atractivos para aficionados y patrocinadores”.

Entre los 24 equipos firmantes del grupo se encuentran el Lidl – Trek, Decathlon CMA CGM Team, EF Education – EasyPost y Team Visma | Lease a Bike (Masculino y Femenino), NSN Cycling Team, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, Canyon-Sram, pero no se dieron a conocer más nombres, siendo necesario indicar que el total de equipos World Tour en ambas ramas, así como los Pro-Tour suman cerca de 50 escuadras.

LA PREGUNTA DEL MILLÓN

Lo que sigue es esperar mucha más claridad en cuanto a los objetivos de este colectivo y el alcance de los mismos en relación con los organizadores de carreras como A.S.O. (Tour de Francia, Paris-Niza, Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Paris-Roubaix); RCS (Giro de Italia, Milano San Remo, Tirreno-Adriático, Lombardía); UNIPUBLIC (Vuelta a España principalmente) y también se hace necesario mencionar a los organizan otras grandes carreras en países como Suiza, Bélgica, Países Bajos, entre otros.

La pregunta obligada es si el CCG ha dialogado con los organizadores (agremiados en le AIOCC), la misma UCI, y sobre qué bases – principalmente económicas- buscan un entendimiento y aceptación mutuas. Esto abre un debate de enormes proporciones cuya solución no está a la vista.

Aspectos como la comercialización de los equipos, medidas de seguridad, mejoras organizativas hacen parte de un deseo común de todos los intervinientes en este deporte y sus certámenes, sabiendo que ya sobre esto se ha venido avanzando en forma permanente.

HASTA QUE LA PLATA LOS SEPARE

Para definirlo claramente, el principal objetivo y tema de discusión es el económico (el vil billete) y sin devanarse los sesos, el relacionado con los derechos de televisión y radio.

Todo indica que son los propietarios de los equipos (que en su mayoría no son los patrocinadores), los que consideran que los organizadores de los eventos son los que en realidad obtienen las utilidades y poco o nada queda a los equipos, pero un mejor reparto permitiría seguramente, así pagar mejores sueldos a los corredores (que deberían ser los principales beneficiarios) hacer más rentables y sostenibles los equipos, reforzar sus estructuras en cuanto a equipos de formación, etc., etc.

Para “sentarse a la mesa” con los interesados, hará falta llegar con argumentos muy sólidos por parte del CCG pues se tiene que partir de una base fundamental: el ciclismo es un sin taquilla, sin boletería y su principal sostén ha sido, es y será el patrocinador sin el cual este deporte sería impracticable a nivel profesional.

Lo anterior explica que la única fuente de ingresos para el equipo es el patrocinador, que no espera ninguna retribución económica sino publicitaria, y para el organizador son la venta de los derechos de televisión y radio, además de la publicidad en torno a los eventos (camisetas, vallas, vehículos, etc.) y los observadores internacionales se preguntan por la proporción en la cual quiere el CCG hacer parte de las utilidades de los organizadores en las carreras en las que sus equipos toman parte.

En el aire están flotando interrogantes como si las utilidades de los organizadores son tan grandes para repartir y dejar satisfechos a todos los dueños de los 50 equipos y si en verdad patrocinadores tan poderosos económicamente como UAE, Ineos, Visma, Decathlon, Movistar, etc viven pendientes y esperan ansiosamente cada año una repartición de utilidades para sus grandes empresas.

Así las cosas, no cabe duda de que el ciclismo a nivel profesional termina el 2026 y arranca la temporada 2027 en medio de grandes expectativas sobre su futuro y será necesario esperar el desarrollo de los acontecimientos y la actitud de todas las partes involucradas que seguramente van a obrar con intención de beneficiar la actividad y no de perjudicarla; amanecerá y veremos.