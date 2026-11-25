El equipo dominicano R2R Cycling confirmó su participación en la sexagésima segunda edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, prueba del calendario UCI America Tour (categoría 2.2) que se disputará del 8 al 17 de enero de 2027 con diez etapas y un recorrido de 1.317 kilómetros.

​La formación caribeña llegará al país tras competir en la Vuelta Independencia Nacional, donde el venezolano Jorge Abreu, defendiendo los colores del conjunto dominicano, finalizó segundo en la clasificación general detrás del campeón colombiano Yesid Pira.

​Con esta incursión, el R2R Cycling debutará en carreteras venezolanas y marcará la sexta presencia de República Dominicana en el historial del giro andino. Anteriormente participaron las selecciones nacionales de ese país en 1986, 2002 y 2011, además del Aero Cycling Team en 2016 y 2017.

​La nómina estará encabezada por el actual campeón nacional de ruta Alberto Ramos, quien ya compitió en territorio tachirense en 2017 con un equipo colombiano. Junto a él vendrán Jean Carlos Merán, Hernando Luciano, Willie Rosario y Christian Concepción, todos bajo la dirección técnica de Rafael Rangel y el venezolano Rubén Pabón. Como antesala al giro andino, el equipo prevé disputar el 6 de enero el Clásico Internacional Venezuela Renace.

​La edición 2027 recorrerá los estados Barinas, Mérida y Táchira, combinando jornadas llanas con etapas de media y alta montaña. En la altimetría destacan las llegadas en alto a Mérida, La Grita y el Cerro El Cristo, una cronoescalada en San Cristóbal hasta el Chorro El Indio en la octava etapa y el cierre tradicional en el Velódromo de San Cristóbal.

​Con la incorporación del R2R Cycling, el pelotón internacional alcanza siete equipos confirmados, sumándose a los colombianos GW Sportfitness y Team Nativos, los españoles Caja Rural-Alea y Smartlog Nest Cycling Team, el mexicano Arenas TLAX-MEX y el club Plus Performance de Chile. El comité organizador estima que en los próximos días otras escuadras formalicen su inscripción para completar la cuota extranjera.

*Con Información de Carlos Alexis Rivera