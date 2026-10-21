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Clásico RCN Sistecrédito 2026: Kevin Castillo gana la quinta etapa y le arrebata el liderato a Camilo Ardila
En un final a pura velocidad, Kevin Castillo (Orgullo Paisa) ganó la quinta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026, tras una imponente demostración de potencia. La jornada contó con un exigente recorrido de 171,3 kilómetros, disputado entre el municipio de Caicedonia y la ciudad de Cali.
Al corredor risaraldense lo escoltaron el boyacense Adrián Bustamante (GW Erco Sportfitness) y su compañero de equipo, el caldense Jhonatan Restrepo, quienes se reportaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.
El triunfo de Castillo no solo significó la gloria del día, sino que también se puso líder. Con esta victoria, el ‘Cafeterito’ le arrebató el liderato general al tolimense Camilo Ardila (NU Colombia), consolidándose como el nuevo dueño de la camiseta amarilla.
“Contento por lo obtenido hoy, mis compañeros hicieron un trabajo increíble y rematar de esta forma me da mucha alegría y me mueve el corazón. En el ciclismo siempre hay revancha y hoy me tocó a mí. Contento de coger el liderato”, afirmó emocionado el nuevo líder al finalizar la etapa, destacando el esfuerzo colectivo de su equipo.
La tradicional competencia, conocida popularmente en el país como el ‘Duelo de Titanes’, continuará las emociones este jueves con la disputa de la sexta etapa. Los ciclistas se enfrentarán a un extenso y desgastador trazado de 225,2 kilómetros entre las localidades de Palmira y Anserma, un terreno propicio para que los favoritos midan sus fuerzas en la lucha por el título.
Clásico RCN Sistecrédito 2026
Resultados Etapa 5 | Caicedonia › Cali (171,3 km)
|1
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|3:55:19
|2
|Adrián Bustamante
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|3
|Jhonatan Restrepo
|Orgullo Paisa
|m.t.
|4
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|m.t.
|5
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|m.t.
|6
|David González
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|7
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|m.t.
|8
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|m.t.
|9
|Juan David Bernal
|Aguardiente Néctar -Cundinamarca
|m.t.
|10
|Michael Moreno
|EBSA
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|17:58:06
|2
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:12
|3
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:21
|4
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:35
|5
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:39
|6
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|1:03
|7
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:50
|8
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|3:59
|9
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Sportfitness
|3:59
|10
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Boyacá es para Vivirla
|4:58
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Iván Ramiro Sosa regresa al World Tour de la mano del EF Education-EasyPost
El gran escalador colombiano Iván Ramiro Sosa asumirá un nuevo reto en su trayectoria deportiva al regresar a la máxima categoría del ciclismo mundial de la mano del equipo estadounidense EF Education-EasyPost. El corredor de 28 años, que pasó por el Ineos y el Movistar, manifestó su motivación por este nuevo paso en su carrera, donde espera retomar la senda victoriosa.
“Me motiva mucho poder reincorporarme al WorldTour y saber que contaré con el apoyo de mis nuevos compañeros para ganar carreras. Eso es lo que yo quiero y, creo, lo que también quiere el equipo”, dijo Sosa, en declaraciones recogidas por su nueva escuadra.
El palmarés del escarabajo incluye triunfos en la clasificación general de la Vuelta a Burgos, el Tour de Langkawi, el Tour de la Provence y la Vuelta a Asturias. Asimismo, ha sumado victorias de etapa en esas mismas competencias a lo largo de su trayectoria profesional.
Durante la presente temporada, Sosa se impuso en la tercera etapa del Tour de Turquía, reafirmando su nivel competitivo. Adicionalmente, logró el segundo puesto en el campeonato nacional, en el Tour de Turquía y en la Mercan Tour Classic.
“He escuchado cosas estupendas sobre el EF Education-EasyPost. Estoy convencido de que, trabajando junto a todos los que forman parte del equipo, lograremos grandes cosas y viviremos muchos momentos felices, muchas victorias a lo largo del camino; al fin y al cabo, de eso se trata, ¿no?, de intentar disfrutar”, concluyó Sosa.
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Juan Camilo Charris correrá la Vuelta a Guatemala con el Momentum Racing
El joven escarabajo Juan Camilo Charris se prepara para asumir el primer gran reto internacional de su prometedora carrera. Tras ganarse la atención por sus destacadas actuaciones a nivel local, el pedalista nacional ha sido confirmado para competir en la próxima edición de la Vuelta a Guatemala.
El ciclista de 18 años, quien venía defendiendo los colores del equipo LCM Bogotá – Ciclismo Capital, reforzará para esta competencia centroamericana a la escuadra estadounidense Momentum Racing – GCS – Quici. La formación norteamericana apostó por el talento del corredor bogotano con el objetivo de buscar protagonismo en las exigentes etapas de montaña que caracterizan a la ronda guatemalteca, un terreno ideal para las condiciones naturales del colombiano.
La inclusión de Charris en este plantel se produce luego de su consagración en la prestigiosa Vuelta de la Juventud 2026. El corredor firmó la hazaña más importante de su palmarés el pasado 26 de julio, cuando se coronó como el ganador de la séptima y última etapa de dicha carrera en un emocionante embalaje en Sopó. Aquella exhibición de coraje y potencia en los kilómetros finales llamó la atención de cazatalentos internacionales.
Con las expectativas altas, el pedalista juvenil buscará ratificar sus condiciones en territorio chapín y seguir los pasos de los grandes campeones de nuestro país que iniciaron su trayectoria en carreteras centroamericanas. La Vuelta a Guatemala se perfila como el escenario perfecto para que el talentoso escarabajo sume valiosos kilómetros de experiencia internacional y demuestre que está listo para competir al más alto nivel continental.
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El Team Nativos confecciona una nómina competitiva para su proyecto deportivo de 2027
El Team Nativos le madruga a la temporada 2027 y empieza a confeccionar su nuevo proyecto deportivo con miras a consolidarse en el pelotón nacional e internacional. Con la firme intención de ser protagonistas desde las primeras competencias del año, las directivas de la escuadra han iniciado los movimientos estratégicos para estructurar una nómina competitiva que responda a las altas exigencias del calendario ciclístico.
La gran novedad en la dirección técnica para este nuevo ciclo será el liderazgo del exciclista Aldemar Herrera, quien con más de 27 años en el ciclismo, asumirá el rol de director técnico. Bajo su guía táctica, el equipo ya confirmó la contratación de sus tres primeras cartas fuertes: Daniel Hoyos, Juan Pablo Sossa y Diego Benavides, corredores que aportarán talento y experiencia para buscar las victorias en las principales carreras.
“Primero que todo, agradecerle a la Organización Ciber por el patrocinio, esperamos estar en las carreras más importantes del país el próximo año”, manifestó Herrera tras su nombramiento. El estratega destacó la importancia del respaldo institucional para garantizar la logística y el rendimiento óptimo de sus dirigidos en cada una de las exigentes jornadas que afrontarán en el territorio colombiano.
Además del panorama local, el estratega anticipó que el Team Nativos proyecta una ambiciosa expansión fuera de las fronteras colombianas. “Asimismo, tendremos un calendario internacional nutrido que incluirá la Vuelta a República Dominicana, la Vuelta al Ecuador, la Vuelta a Guatemala y la Vuelta a Costa Rica”, concluyó Herrera, trazando los grandes objetivos de una escuadra que busca dejar huella en la temporada 2027.