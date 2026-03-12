Connect with us

Ruta

Francesco Baruzzi gana el prólogo Istrian Spring Tour; Santiago Umba el mejor colombiano

Publicado

Hace 2 horas

el

El podio del prólogo de la carrera croata Istrian Spring Tour 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike Development)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Jonas Vingegaard repite la dosis y triunfa en la quinta etapa de la París-Niza con Harold Tejada 3° y Daniel Martínez 6°

Publicado

Hace 23 mins

el

12 marzo, 2026

Por

El danés Jonas Vingegaard también ganó la quinta etapa de la París-Niza 2026. (Foto © Visma | Lease a Bike)
Seguir leyendo

Ruta

Tirreno-Adriático: Mathieu van der Poel consigue su segunda victoria e Isaac del Toro pierde el liderato

Publicado

Hace 1 hora

el

12 marzo, 2026

Por

El neerlandés Mathieu van der Poel ganó la cuarta etapa de la Tirreno-Adriático 2026. (Foto Tirreno-Adriático © LaPresse)
Seguir leyendo

Editorial

Y….¿Quién es él?  Paul Seixas, nuevo fenómeno del ciclismo

Publicado

Hace 5 horas

el

12 marzo, 2026

Por

El francés Paul Seixas se consagró campeón del Mundo junior de contrarreloj en 2024. (Foto © UCI Cycling)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.