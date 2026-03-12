Threshold Team – Milo – Sáfer presentó su proyecto deportivo 2026

En una ceremonia muy agradable el equipo Threshold Team – Milo – Sáfer y su staff en pleno hizo parte del acto oficial de presentación ante ante medios, patrocinadores, aficionados, familiares y comunidad, para una nueva campaña del conjunto colombiano.

Ya en febrero celebraron el primer gran hito del año, con la medalla de plata alcanzada por Andrés Shaffit Talero en la prueba de fondo de los Campeonatos Nacionales de Ruta, en Tocancipá, y hace unos días nos llegó la noticia de su convocatoria como integrante de la Selección Colombia para los Panamericanos de Pista.

La nómina de ciclistas está conformada por Andrés Shaffit Talero (Sopó, Cundinamarca), Cristian Páez (Girón, Santander), Kevin Rincón (Ocaña, Norte de Santander), Michael Escobar (Jardín, Antioquia), Santiago Vásquez (Ciudad Bolívar) y Gerónimo Osorio (Ciudad Bolívar) en la categoría juvenil y Franklin Miranda (Rionegro, Antioquia), Luis Miguel Quiros (Yarumal, Antioquia), Emmanuel Rodríguez (La Ceja, Antioquia), Juan Pablo Taborda (Ciudad Bolívar) y Jimmy Alejandro Vanegas (Pereira, Risaralda), desfiló ante los invitados con su indumentaria de competencia, elaborada por la empresa Suarez Clothing, con los colores que lucirán en cada jornada del año.

El cuerpo técnico lo integran John Mario Jaramillo, gerente; Juan Guillermo Jaramillo, director general; Juan Pablo Jaramillo, subdirector general; Carlos Simón Hoyos, asistente técnico; Pablo Pulido, asesor general; Alexandra Díaz, nutricionista; Paula Andrea Pemberty, masoterapeuta, y Denninsom Tavares, mecánico. El equipo de desarrollo científico cuenta con los entrenadores especializados de la empresa Threshold, Elian Soto, Jerónimo Soto, Edison Gómez, Carlos Simón Hoyos, Juan Pablo Jaramillo, Santiago Tamayo, Carol Henao y Nicolás Mejía, así que la labor de planes de entrenamiento y acompañamiento constante se realiza de manera personalizada con cada deportista, de acuerdo a sus objetivos y sus condiciones.

También fue un excelente momento para exaltar el apoyo de los patrocinadores, quienes con su apoyo son el soporte de la estructura deportiva. Threshold, Milo, Sáfer como patrocinadores principales y las firmas Oroexpress, Gato Cerraduras, Green Coffee, Alcaldía de Ciudad Bolívar, Racketball, Actimax, El Taller, Doblamos, GNI, Asistagro y Suarez,

“Milo, en su propósito de llevar energía de vida a los colombianos, se identifica plenamente con este mensaje de promover el deporte para fomentar hábitos de vida saludable, fortalecer valores como la responsabilidad, la disciplina y el trabajo en equipo, y siendo fieles a ese propósito asumimos la responsabilidad que tenemos de trabajar siempre en buscar cómo apoyar más a los jóvenes, la comunidad, los niños como lo plantea este equipo”, dijo el gerente de Milo, Carlos Madriñán.

Junto a los invitados especiales, estaban también Carlos Pajón, padre de la medallista olímpica Mariana Pajón, y Miguel Pajón, quien resaltó la importancia de la familia como apoyo moral de los deportistas.

“Es un orgullo para nosotros estar aquí, no solo como copatrocinadores sino como testigos de un sueño que se materializa frente a nuestros ojos. El ciclismo es un deporte de mucha resiliencia y disciplina, partes que encajan perfectamente en nuestra compañía. Para nosotros no se trata solo de poner un logo en una camiseta sino de sembrar un futuro en los jóvenes”, expuso el gerente de Sáfer Juan David Cardona.

Y con este compromiso de ser fieles al postulado de un ciclismo limpio, sustentado en la tecnología y en la investigación deportiva, inician la temporada, pedaleando cada etapa y cada encuentro con pasión y responsabilidad. Les esperan miles de kilómetros por recorrer, y grandes resultados por obtener.

*Con Información Prensa Threshold Team