Santiago Garzón liderará al GW Erco Sportfitness en la Clásica de Anapoima 2026

Tras un final épico, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) obtuvo una gran victoria en el segundo monumento del año. El campeón del mundo mostró nuevamente sus mejores credenciales y se llevó el triunfo en el Tour de Flandes, luego de un exigente recorrido de 278 kilómetros por la región flamenca.

El segundo puesto del podio quedó en manos del neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), mientras que el tercer lugar le correspondió al belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe).



El podio del Tour de Flandes 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)

La edición 110 de la de la prueba de los adoquines flamencos inició con un ritmo cansino en el pelotón, lo que permitió formar la escapada conformada por trece corredores, quienes rodaron la primera parte del recorrido en cabeza de carrera. Entre los osados aventureros estuvo el uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH).

Una vez pasada la mitad del recorrido el UAE Team Emirates – XRG asumió la persecución. El artífice de descontarle la diferencia a los escapados fue el belga Florian Vermeersch, que trabajó incansablemente por cazar a los fugados y dejar bien posicionado a su líder Tadej Pogacar.



El belga Florian Vermeersch terminó por seleccionar el grupo de favoritos. (Foto UAE © Sprint Cycling)

A 78 kilómetros para la llegada los favoritos lograron su cometido y se fusionaron con el remanente de la fuga. De ahí en adelante la atención se centró en un grupo cabecero con 23 integrantes con el charrúa Fagúndez como pasajero de lujo.

Con el pasar de los minutos poco a poco, el cansancio fue haciendo mella en los punteros y varios de descolgaron de la punta, hasta que aparecieron los ‘cuatro fantásticos’: Mathieu Van der Poel, Remco Evenepoel, Wout Van Aert y Tadej Pogacar.



Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel, los protagonistas en los kilómetros finales. (Foto © Ronde van Vlaanderen)

La inciativa siempre la llevó Pogacar como era de esperarse. En el penúltimo paso por el Paterberg (0.4km à 8.4%) Van Aert no consiguió seguir el paso y se quedó, dejando solo un trío de punta. Lo mismo le sucedió a Evenepoel kilómteros más adelante.

En el cierre, los dos grandes favoritos, Van der Poel y Pogacar, mantuvieron a distancia a sus perseguiores y terminaron jugándose la victoria entre los dos, con un final feliz para la estrella eslovena, que terminó soltando a su máximo rival para entrar solitario a la meta.



El presidente de la UCI David Lappartient con el ganador del Tour de Flandes 2026, el esloveno Tadej Pogacar. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Resultados Ronde van Vlaanderen ME (1.UWT)

Antwerp – Oudenaarde (278,2 km)