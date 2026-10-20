El Decathlon CMA CGM se refuerza a lo grande para 2027 con tres fichajes de lujo

El Decathlon CMA CGM Team sacudió el mercado ciclista con el anuncio oficial de tres fichajes de primer nivel para la temporada 2027. Con el objetivo estratégico de consolidarse en las Grandes Vueltas, la escuadra francesa incorporó del escalador francés Pavel Sivakov, el belga Laurens De Plus y el experimentado corredor australiano Ben O’Connor. Estos refuerzos de lujo buscan potenciar la estructura del equipo en la alta montaña y aportar la solidez necesaria para pelear por los podios de las carreras más importandes del calendario World Tour.

La gran novedad de este mercado es el esperado regreso de Ben O’Connor, quien firmó un contrato hasta finales de 2028 tras competir las últimas dos campañas en el Jayco AlUla. El australiano, de 30 años, vuelve al entorno donde alcanzó la cúspide de su carrera profesional, incluyendo el subcampeonato del Mundo, el segundo puesto en La Vuelta a España y victorias de etapa en el Tour de Francia y la ronda española. “Mis mayores logros hasta la fecha han sido con Decathlon CMA CGM, así que tener la oportunidad de regresar a un entorno donde ya he cosechado éxitos es muy emocionante. Estoy deseando empezar y escribir juntos el próximo capítulo de esta historia”, declaró O’Connor con entusiasmo tras confirmarse su fichaje.

Por su parte, las otras dos incorporaciones blindan el bloque de cara al futuro a largo plazo. Pavel Sivakov llega procedente del UAE Team Emirates y se ha comprometido con la formación francesa para las próximas tres temporadas, asegurando su permanencia hasta 2029. Al mismo tiempo, el sólido gregario Laurens De Plus abandona las filas del Netcompany INEOS para unirse al proyecto con un acuerdo válido hasta 2028, aportando una valiosa experiencia en la gestión y control de carreras de tres semanas.

Esta ambiciosa reestructuración fue avalada de inmediato por el exciclista Romain Bardet, quien debutará como director deportivo del equipo en 2027. Bardet, que conoce a la perfección el pelotón actual, valoró el impacto inmediato que tendrán estos nombres en la plantilla: “Es un placer dar la bienvenida a Laurens, Ben y Pavel. Como alguien que ha competido junto a ellos, puedo dar fe de lo que representan: ciclistas completos, experimentados en las grandes carreras por etapas, y cuyos altos estándares y mentalidad se alinean perfectamente con la cultura que el Decathlon CMA CGM se esfuerza por construir”.