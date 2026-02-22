Panamericano de Pista 2026: Cristián Ortega pierde el duelo ante Nicholas Paul y se queda con la medalla de plata en el sprint

Las buenas noticias para el ciclismo de pista siguieron llegando desde Chile, en el Campeonato Panamericano de Pista 2026, esta vez con el barranquillero Cristián Ortega, quien obtuvo la medalla de plata en la prueba del sprint.

Ortega, que venía de conseguir el bronce en esta misma prueba el año pasado en Paraguay, perdió la final ante el trinitario Nicholas Paul, vigente campeón de la prueba, que revalidó su titulo panamericano tras ganarle al colombiano en los dos heats.

Por otro lado, Juan Esteban Arango finalizó cuarto en el ómnium, tras sumar 153 puntos, a tan solo seis unidades del bronce de la prueba.

Este domingo 22 se cerrará el certamen panamericano con las finales de la eliminación y el kilómetro masculino; el keirin femenino y la madison en ambas ramas.

La Selección Colombia tendrá en competencia a:

Kilómetro – Santiago Ramírez y Cristián Ortega

Keirin – Stefany Cuadrado y Juliana Gaviria

Eliminación: Jordan Parra

Madison: Jordan Parra y Juan Esteban Arango

Madison – Elizabeth Castaño y Luciana Osorio