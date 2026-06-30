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Oficial: Einer Rubio disputará su segundo Tour de Francia con el Movistar Team

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Hace 6 mins

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El boyacense Einer Rubio correrá por segunda vez el Tour de Francia. (Foto © Movistar Team)
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“Quiero intentar conseguir el maillot de la montaña”: Richard Carapaz y su objetivo para el Tour 2026

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30 junio, 2026

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El ecuatoriano Richard Carapaz luciendo la camisa de las pepas rojas en el Tour de Francia 2024. (Foto © EF Pro Cycling)
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Tour de Francia 2026: Barcelona se prepara para vivir su primer Grand Départ

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30 junio, 2026

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Barcelona acogerá por cuarta vez el Tour de Francia tras recibir etapas en 1957, 1965 y 2009. Será la primera oportunidad en la que la capital catalana dará el banderazo de salida de la Grand Boucle. (Foto © Generalitat de Catalunya)
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Paul Seixas debutará en el Tour de Francia; se convertirá en el participante más joven desde 1937

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30 junio, 2026

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El francés Paul Seixas, el debut más esperado del Tour de Francia. (Foto Decathlon CMA CGM Team © Getty Images)
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